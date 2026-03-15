Megsérült a Bayern München harmadik számú kapusa is – ki véd majd a BL-ben?

Sven Ulreich 539 nap után védett újra tétmérkőzésen – legutóbb 2024. szeptember 21-én, a Werder Bremen elleni 5–0-s siker alkalmával állt a kapuban –, és jó teljesítményt nyújtott a Bayer Leverkusen elleni szombati bajnokin, mivel bemutatott hat védést, a Bayern München pedig kettős emberhátrányban is megszerzett egy pontot idegenben (1–1). A meccs végén aztán már látszott, a 37 éves kapusnak problémája van, ugyanis helyette Dayot Upamecanónak kellett elvégeznie a kirúgást. A bajor klub vasárnap közleményben jelezte, a kapuvédő izomszakadást szenvedett a jobb combközelítőjében – a Bild szerint másfél hónapig tarthat a felépülése.

Emiatt sokasodtak a gondok a müncheni klubnál. Manuel Neuer kilenc nappal ezelőtt szenvedett izomszakadást a bal vádlijában, és várhatóan a válogatottszünet után térhet vissza, az április 4-i, Freiburg elleni bajnokin talán már beállhat a kapuba. Jonas Urbig pedig az Atalanta elleni keddi Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő-odavágón (amelyen a Bayern 6–1-re nyert) szenvedett agyrázkódást, és ugyan nem súlyos a fejsérülése, ilyen esetekben nem szokás kockáztatni, vagyis néhány meccset még biztosan ki kell hagynia.

Akkor ki védhet a szerdai BL-visszavágón vagy a szombati, Union Berlin elleni bajnokin? Nos, a negyedik számú, 19 éves Leon Klanac nem, ugyanis combsérülés miatt harcképtelen. Ezért összesen két kapus jöhet szóba: a szintén 19 esztendős Jannis Bärtl, aki az első csapatban még nem jutott szóhoz (a negyedosztályú Bayern II-ben szokott védeni), a másik lehetőség pedig a 16 éves Leonard Prescott, akinek még nincs felnőttmeccs a lábában, mivel az U19-es együttes kapusa. (A mértékadó Kicker a New York-i születésű, Berlinben felnövő, máris 196 centi magas Prescottra teszi a voksát, az ifjú kapuvédő Leverkusenben a kispadon ült, és az edzői stáb maradéktalanul megbízik benne – A szerk.)

Várhatóan bármelyikük is véd majd, a bajor csapat így is simán továbbjut az Atalanta ellen a BL-ben, viszont a folytatásban már igencsak szükség lenne a német rekordbajnoknak egy rutinos kapuvédőre.