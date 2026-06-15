Vb 2026: Spanyolország–Zöld-foki szigetek 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
SPANYOLORSZÁG–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK
Atlanta, Atlanta Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Adham Makhadmeh (jordániai)
Spanyolország: Unai Simón – M. Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Pedri – F. Torres, Oyarzabal, Gavi. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A kispadon: Raya, Joan García (kapusok), Grimaldo, Eric García, Pubill, Pedro Porro, Baena, Zubimendi, Merino, Iglesias, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams.
Zöld-foki-szigetek: Vozinha – Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral– Jovane Cabral, Laros Duarte, Monteiro, K. Pina– Ryan Mendes, Livramento. Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito
A kispadon: Carlos dos Santos, Rosa (kapusok), Logan Costa, W. Pina, Pires, Stopira, Arcanjo, Deroy Duarte, Joao Paulo, Y. Semedo, Benchimol, Nuno da Costa, G. Rodriduges, W. Semedo, Varela.
A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)
Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)
Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)
Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)
Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A ZÖLD-FOKI-SZIGETEKI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Carlos dos Santos (San Diego – Egyesült Államok), 12 Marcio Rosa (Montana 1921 – Bulgária), 1 Vozinha (Chaves – Portugália)
Védők: 13 Sidny Cabral (Benfica – Portugália), 3 Diney Borges (al-Bataeh – Egyesült Arab Emírségek), 5 Logan Costa (Villarreal – Spanyolország), 4 Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Írország), 22 Steven Moreira (Columbus Crew – Egyesült Államok), 24 Wagner Pina (Trabzonspor – Törökország), 25 Kelvin Pires (SJK Seinäjoki – Finnország), 2 Stopira (Torrense – Portugália)
Középpályások: 18 Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes – Portugállia), 14 Deroy Duarte (Ludogorec – Bulgária), 15 Laros Duarte (Puskás Akadémia – Magyarország), 8 Joao Paulo Fernandes (FCSB – Románia), 10 Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Hollandia), 6 Kevin Pina (FK Krasznodar – Oroszország), 16 Yannick Semedo (Farense – Portugália)
Támadók: 9 Gilson Benchimol (Akron Togliatti – Oroszország), 7 Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugália), 19 Dailon Livramento (Casa Pia – Portugália), 20 Ryan Mendes (Igdir – Törökország), 21 Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir – Törökország), 11 Garry Rodrigues (Apollon Limasszol – Ciprus), 17 Willy Semedo (Omonia Nicosia – Ciprus), 26 Helio Varela (Makkabi Tel-Aviv – Izrael)
Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito