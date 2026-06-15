Nemzeti Sportrádió

Nagy tervek Temesváron – Huszti Andrást is szerződtették

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.06.15. 15:55
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A Poli bejelentette Huszti András szerződtetését (Fotó: sspolitehnica.ro)
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Temesvár Huszti András Poli Timisoara magyar átigazolás
A román másodosztályon belül váltott klubot Huszti András, a tavaszi idényben a Steaua Bucuresti-nél játszó, kilenc mérkőzésen egy gólpasszt jegyző magyar védő.

 

 

Amint a Nemzeti Sport már korábban is jelezte ennek lehetőségét, a 25 éves Huszti András Liga 2-be frissen feljutott temesvári Polihoz szerződött. Értesüléseink szerint 1 + 2 éves szerződést kötött új klubjával, amely újonc létére látványos átigazolásokba kezdett, az élvonalban vagy a második liga elitjében szereplő játékosok egész sorát szerződtette.

Minden más foci
2026.06.08. 10:22

A Temesvár kinézte Huszti Andrást – sajtóhír

A 25 éves magyar védő tavasszal kilenc találkozón lépett pályára és egy gólpasszt adott a bukaresti katonacsapat színeiben.

 

A 105 éves, kétszeres Román Kupa-győztes (1956, 1980), igaz 2012-es csődje után újraalapított Poli a jelek szerint egyetlen szezont töltene a Liga 2-ben, és 16 éves szünet után visszahelyezné a 250 ezer lakosú bánsági nagyvárost a Superliga térképére. 

Ennek érdekében kettős stadionprojekt is folyamatban van Temesváron, a tavaly elbontott Dan Paltinisanu stadion 32 ezer férőhellyel, 140 millió eurós költséggel építi újra Temes megye tanácsa – viszont egy kisebb, tízezres arénát már idén be akar fejezni a város vezetése, hogy addig is legyen hol játszania a csapatnak, amíg a nagyobb, új arena elkészül. 

„Amikor megérkezett az ajánlat és megbeszéltem az ügynökömmel, láttam, hogy ez egy nagyszerű projekt. Másfél napja vagyok Temesváron, és látom a vezetés és a szakmai stáb futballszeretét, ez egy remek lehetőség számomra, hogy egy ilyenben részt vehessek, és elvigyük ezt a klubot a méltó helyére. Őszintén, nem sokat tudtam előzőleg a Poliról, hiszen még gyerek voltam, amikor élcsapatnak számított. Ezért személyesen is eljöttem Temesvárra és meggyőződhettem arról, mennyire szeretik itt a futballt, ezért az lesz számomra a legfontosabb, hogy boldoggá tegyük a szurkolóinkat” – idézi a Poli honlapja Huszti Andrást. 

Dinu Bara, a temesvári klub igazgatója szerint a pályán mutatott küzdőszelleme és elszántsága miatt esett Husztira a választásuk. 

„Biztos vagyok benne, hogy ezek a tulajdonságai segíteni fogjk a gyors beilleszkedését és hozzájárul klubunk céljainak eléréséhez. Köszönjük, hogy a Polit választotta és bízott az általunk épített projektben” – mondta a klubvezető a Huszti szerződtetését bejelentő közleményben. 

A pécsi születésű védő Magyarországon több NB I-es klubban is játszott korábban, megfordult a Puskás Akadémiánál, játszott Zalaegerszegen, a videoeonban és Újpesten is. Az NB I-ben 103 meccsen játszott és három gólt szerzett, azt megelőzően, hogy februárban a roman másodosztályba szerződött.

Temesvár Huszti András Poli Timisoara magyar átigazolás
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