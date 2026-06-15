Nagy tervek Temesváron – Huszti Andrást is szerződtették

A 105 éves, kétszeres Román Kupa-győztes (1956, 1980), igaz 2012-es csődje után újraalapított Poli a jelek szerint egyetlen szezont töltene a Liga 2-ben, és 16 éves szünet után visszahelyezné a 250 ezer lakosú bánsági nagyvárost a Superliga térképére.

Ennek érdekében kettős stadionprojekt is folyamatban van Temesváron, a tavaly elbontott Dan Paltinisanu stadion 32 ezer férőhellyel, 140 millió eurós költséggel építi újra Temes megye tanácsa – viszont egy kisebb, tízezres arénát már idén be akar fejezni a város vezetése, hogy addig is legyen hol játszania a csapatnak, amíg a nagyobb, új arena elkészül.

„Amikor megérkezett az ajánlat és megbeszéltem az ügynökömmel, láttam, hogy ez egy nagyszerű projekt. Másfél napja vagyok Temesváron, és látom a vezetés és a szakmai stáb futballszeretét, ez egy remek lehetőség számomra, hogy egy ilyenben részt vehessek, és elvigyük ezt a klubot a méltó helyére. Őszintén, nem sokat tudtam előzőleg a Poliról, hiszen még gyerek voltam, amikor élcsapatnak számított. Ezért személyesen is eljöttem Temesvárra és meggyőződhettem arról, mennyire szeretik itt a futballt, ezért az lesz számomra a legfontosabb, hogy boldoggá tegyük a szurkolóinkat” – idézi a Poli honlapja Huszti Andrást.

Dinu Bara, a temesvári klub igazgatója szerint a pályán mutatott küzdőszelleme és elszántsága miatt esett Husztira a választásuk.



„Biztos vagyok benne, hogy ezek a tulajdonságai segíteni fogjk a gyors beilleszkedését és hozzájárul klubunk céljainak eléréséhez. Köszönjük, hogy a Polit választotta és bízott az általunk épített projektben” – mondta a klubvezető a Huszti szerződtetését bejelentő közleményben.

A pécsi születésű védő Magyarországon több NB I-es klubban is játszott korábban, megfordult a Puskás Akadémiánál, játszott Zalaegerszegen, a videoeonban és Újpesten is. Az NB I-ben 103 meccsen játszott és három gólt szerzett, azt megelőzően, hogy februárban a roman másodosztályba szerződött.