NB I: Fenyő Noah végleg az Újpesté

A magyar U21-es válogatott labdarúgó 2026 februárjában érkezett kölcsönbe Újpestre az Eintracht Frankfurttól, és rövid idő alatt alapemberré vált a Szélesi Zoltán irányította csapatban, így a klub úgy döntött: kivásárolja a középpályást németországi szerződéséből. A 20 éves labdarúgó a tavaszi szezon során 15 NB I-es mérkőzésen lépett pályára lila-fehérben, ezek közül 13 alkalommal a kezdőcsapat tagjaként – írta hivatalos weboldalán a fővárosi csapat.

„Ahhoz, hogy hosszú távon sikeresek legyünk, egy sokat dolgozó magyar mag elengedhetetlen, ugyanis az elkövetkező években ők teremtik meg azt az erőt az öltözőben, amihez minden később érkező játékosnak alkalmazkodnia kell. Noah esetében nem csak a fizikai, de a mentális alapok is rendben vannak, tudunk mire építkezni. Örülök, hogy marad, és ha ugyanúgy áll bele a munkába, mint tette azt tavasszal, sok örömöt fog még okozni mindannyiunknak” – mondta Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója.

Fenyő Németországban, az Eintracht Frankfurt akadémiáján nevelkedett, végigjárta a klub utánpótlásrendszerét, majd profi szerződést is kapott a Bundesligában szereplő együttestől. A magyar korosztályos válogatottaknak U16-os kora óta rendszeres tagja, jelenleg az U21-es nemzeti csapat keretéhez tartozik – ismertette az újpestiek honlapja.

„Nagyon örülök, hogy végleg is az Újpest játékosa lettem. Sokat jelent számomra az a bizalom, amit a klubtól, a szakmai stábtól és a csapattársaimtól kaptam, ahogy az is, hogy rendszeres játéklehetőséghez jutottam az elmúlt hónapokban. Célom egyrészt az egyéni fejlődés, másrészt egy sikeres idény csapatszinten is. Nagyon várom az előttünk álló szezont” – nyilatkozta Fenyő Noah.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, jelenleg kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Szappanos Péter (Puskás Akadémia)

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)