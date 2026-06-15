Nemzeti Sportrádió

Női játékvezetői hármas a Csehország–Dél-Afrika csoportmérkőzésen

P. Gy.P. Gy.
2026.06.15. 17:14
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Tori Penso második nőként vezet mérkőzést fúj a férfi vb-k történetében (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Csehország Dél-Afrika játékvezetés
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elkészítette a világbajnokság június 18-i játéknapjának játékvezetői küldéseit.

Tori Penso második nőként vezet mérkőzést fúj a férfi vb-k történetében, az „úttörő” Stephanie Frappart volt, aki Katarban a Costa Rica–Németország csoportmeccsen kapott lehetőséget.

A 39 éves amerikai játékvezető a június 18-i Csehország–Dél-Afrika mérkőzésen működik közre, ahol két női segítője lesz Brooke Mayo és Kathryn Nesbitt személyében.

Penso 2020 óta vezet a Major League Soccerben, 2021 óta FIFA-kerettag, ahogy férje, a szintén játékvezető Chris Penso is.

A Svájc–Bosznia-Hercegovina mérkőzést a portugál Joao Pinheiro, a Kanada–Katart a chilei Christian Garay, míg a Mexikó–Dél-Koreát az uruguayi Gustavo Tejera vezeti.

 

foci vb 2026 Csehország Dél-Afrika játékvezetés
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