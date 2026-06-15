Női játékvezetői hármas a Csehország–Dél-Afrika csoportmérkőzésen

Tori Penso második nőként vezet mérkőzést fúj a férfi vb-k történetében, az „úttörő” Stephanie Frappart volt, aki Katarban a Costa Rica–Németország csoportmeccsen kapott lehetőséget.

A 39 éves amerikai játékvezető a június 18-i Csehország–Dél-Afrika mérkőzésen működik közre, ahol két női segítője lesz Brooke Mayo és Kathryn Nesbitt személyében.

Penso 2020 óta vezet a Major League Soccerben, 2021 óta FIFA-kerettag, ahogy férje, a szintén játékvezető Chris Penso is.

A Svájc–Bosznia-Hercegovina mérkőzést a portugál Joao Pinheiro, a Kanada–Katart a chilei Christian Garay, míg a Mexikó–Dél-Koreát az uruguayi Gustavo Tejera vezeti.