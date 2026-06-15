Nemzeti Sportrádió

Jármy Vince győzött a díjugratók zágrábi vk-fordulóján Mráz Tamás előtt

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.15. 20:05
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Fotó: Facebook/magyarsportlotenyesztok
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Jármy Vince díjlovaglás Mráz Tamás díjlovagló Világkupa
Jármy Vince nyerte meg a 28 800 euró összdíjazású, 155 centiméteres akadályokon rendezett díjugrató-világkupa minősítő versenyszámát Zágrábban.

A magyar szövetség hétfői beszámolója szerint a harmincöt indulót felvonultató mezőnyben tizenhárman teljesítették hibátlanul az alappályát, így a helyezésekről az összevetés döntött, amelyben a magyar tenyésztésű JB Koronaőr nyergében lovagló Jármy bizonyult a legjobbnak. A második helyen válogatott csapattársa, Mráz Tamás – és a szintén magyar tenyésztésű Cornet Champion-N – végzett.

A verseny szabályai lehetővé tették, hogy egy lovas két lóval is rajthoz álljon, ezt Mráz Tamás kihasználta: Viva Centtel a negyedik lett, míg a korábbi világkupa-döntős ifj. Szabó Gábor, aki Bizar VDL-t lovagolta, hatodik helyen zárta a rangos viadalt.

 

Jármy Vince díjlovaglás Mráz Tamás díjlovagló Világkupa
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