Jármy Vince győzött a díjugratók zágrábi vk-fordulóján Mráz Tamás előtt

A magyar szövetség hétfői beszámolója szerint a harmincöt indulót felvonultató mezőnyben tizenhárman teljesítették hibátlanul az alappályát, így a helyezésekről az összevetés döntött, amelyben a magyar tenyésztésű JB Koronaőr nyergében lovagló Jármy bizonyult a legjobbnak. A második helyen válogatott csapattársa, Mráz Tamás – és a szintén magyar tenyésztésű Cornet Champion-N – végzett.

A verseny szabályai lehetővé tették, hogy egy lovas két lóval is rajthoz álljon, ezt Mráz Tamás kihasználta: Viva Centtel a negyedik lett, míg a korábbi világkupa-döntős ifj. Szabó Gábor, aki Bizar VDL-t lovagolta, hatodik helyen zárta a rangos viadalt.