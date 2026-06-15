Nem bírt a harmadik kiemelttel, Bondár Anna búcsúzott Nottinghamben

Egy-egy brék és hatalmas csata jellemezte Bondár Anna és a 3. kiemelt Emma Navarro meccsének első játszmáját a nottinghami füves pályás torna első fordulójában. A magyar játékos nehezen hozta a saját adogatójátékait – egyet el is vesztett, csakúgy, mint ellenfele –, de a rövidítésben két minibrékkel, első szettlabdáját értékesítve felül tudott kerekedni amerikai ellenfelén.

A második felvonásban Navarro 3:2-es vezetéséig fej fej mellett haladtak a felek, ekkor viszont a világranglista 25. helyezettje elnyerte Bondár szervagémjét, ami elég is volt ahhoz, hogy 6:3-mal befejezze a szettet. Jöhetett a döntő játszma. amelyben az amerikai gyorsan elhúzott 4:0-ra, magabiztosan adogatva megtartotta dupla brékelőnyét, és 6:7, 6:3, 6:2-re meg is nyerte a 2 óra 10 percig tartó összecsapást.

WTA 250-ES TORNA, NOTTINGHAM

EGYES, 1. FORDULÓ

Emma Navarro (amerikai, 3.)–Bondár Anna 6:7 (6:8), 6:3, 6:2