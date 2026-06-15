Nemzeti Sportrádió

Megrázó volt az 1–5, Tunézia menesztette szövetségi kapitányát

K. Zs.K. Zs.
2026.06.15. 18:56
Sabri Lamouchi a svédek elleni vereséget követő sajtótájékoztatón (Fotó: Getty Images)
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Igaznak bizonyultak a sajtóhírek: Tunézia labdarúgó-szövetsége menesztette Sabri Lamouchit, a válogatott francia szövetségi kapitányát a világbajnoki nyitányon Svédországtól elszenvedett 5–1-es vereség következményeképp.

Tunézia számára már a vb-főpróba is katasztrofálisan alakult (Belgium, 0–5); az addig is kritizált Sabri Lamouchi a támadások kereszttüzébe került, erre jött a magyar idő szerint kedd hajnali 5–1-es vereség Svédország ellen.

A játékosként tizenkétszeres francia válogatott Lamouchi januárban vette át a tunéziai csapat irányítását, menesztését Instagram-bejegyzésben közölte a szövetség.

Nem Lamouchi az első, akitől Tunézia világbajnokság közben válik meg: így járt a lengyel Henryk Kasperczak is 1998-ban az Anglia és a Kolumbia elleni vereséget követően – a már tét nélküli harmadik csoportmérkőzésen (Románia, 1–1) Ali Szelmi ült a kispadon.

Most a technikai igazgató, Mondher Kebajer ugrik be a kapitányi posztra – ő korábban (2019–2022) már irányította a tunéziai válogatottat.

 

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