Kezdődik a vívók Európa-bajnoksága – öt magyar újonccal

Egy évvel ezelőtt a magyar vívóválogatott a genovai Európa-bajnokságot egy arannyal (férfi kardcsapat), egy ezüsttel (Szilágyi Áron férfi kard egyéniben) és három bronzzal (Battai Sugár női kard egyéniben, Pásztor Flóra női tőr egyéniben, Siklósi Gergely férfi párbajtőr egyéniben) zárta. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy ezzel a „terméssel” kiegyeznénk a kedden rajtoló kontinensviadal zárásakor is, bár nem lennénk túlságosan elégedetlenek, ha abból az egy aranyból netán kettő lenne Antonyban…

Ráadásul tavaly marad(hatot)t bennünk hiányérzet, s még a vívást csak messzebbről követők is okkal tették fel a kérdést: és hol volt, mit csinált a férfi párbajtőr- és a női kardcsapat?

Jogos felvetés ez persze, de mert a vívás küzdősport, s mellette tudjuk azt is, hogy az esélyesként elkönyvelt napok, versenyszámok csak részben hozzák a papírformát, azért az öt éremmel elégedetlenek semmiképpen sem lehettünk tavaly.

S nem lennénk azok az idén sem – vagy mégis…?

Mostanra ugyanis eljutottunk odáig, hogy például mind a hat csapatunk kapcsán reális elvárás lehet a négy közé jutás, ott meg ugye mindig csak egy négyes marad érem nélkül.

A csapatversenyeket egyébként az Európa-bajnokság második felében, péntektől vasárnapig rendezik meg Antonyban, az első három napon az egyéni küzdelmeket bonyolítják le.

A magyar vívóválogatott öt újoncot avat Franciaországban: női kardban Spiesz Anna, férfi kardban Dallos Benedek, női párbajtőrben Borsody Emma, női tőrben Papp Jázmin és Kollár Anna kap lehetőséget (utóbbit kizárólag a csapatversenyre nevezte a magyar szövetség).

Az egyéni versenyek végkimenetele egyetlen fegyvernemben sem jósolható meg, mindenütt legalább tucatnyi olyan vívó van, aki odaérhet a mezőny legelejére – a dobogó kapcsán ez a szám pedig még magasabb. Talán éppen emiatt a fegyvernemi vezetőedzők nem is igen beszéltek külön, sem a felkészülés során, sem közvetlenül az Eb-rajt előtt e tekintetben az esélyekről, mi sem tesszük, csupán rögzítjük, hogy a mögöttünk hagyott világkupa- és Grand Prix-szezonban kardban és párbajtőrben is voltak érmeseink, mégpedig mindkét nemnél, ugyanakkor férfi tőrben is „kijárna” már egy Eb-dobogó akár Dósa Dánielnek, akár Szemes Gergőnek (egyikük sem tudhat maga mögött zökkenőmentes szezont, hiszen előbbi tavasszal szenvedett csuklósérülést, utóbbinak pedig ősszel kivették a manduláját, és a műtét jó ideig éreztette hatását). Igazságtalanok lennénk, ha kihagynánk a sorból a női tőrözőket, ahol Pásztor Flóra stabilan tartja helyét a kiemeltek között, Kondricz Kata pedig újra remekül vív.

Ami a csapatviadalokat illeti: Boczkó Gábor szövetségi kapitány nagyon örülne, ha három magyar négyest dobogón látna Antonyban – mi legyünk kellően bátrak, s növeljük a tétet, illetve ezt a számot. Legyen a háromból négy…

SZIRMAI Benedek, a férfi tőrválogatott vezetőedzője: – A tavalyi világbajnoki bronz után azért jobban figyelnek ránk, a szurkolók is. Azzal nem foglalkozunk, milyen elvárásokat támasztanak felénk, kizárólag magunkra figyelünk, és a saját céljainkra, az pedig egy Eb-érem. A négy közé jutásért vagy a németekkel, vagy a lengyelekkel vívunk, mindkét csapatot vertük már meg, legutóbb Dósa Dani nélkül is, ha sikerrel vesszük ezt az akadályt, a döntőért jöhetnek a franciák. Az sem megoldhatatlan feladat.

CSOBÓ Dominik, a női párbajtőr-válogatott vezetőedzője: – Azt kértem a lányoktól, hogy ugyanazzal az elszántsággal és fegyelmezettséggel csináljuk meg az Eb-t, ahogyan a szezon során a versenyeket. Az elmúlt hónapokban a lányok kezdték elhinni, mire képesek, ez látszott is: idén mindig nyolcban voltunk a világkupákon, háromszor négyben, kétszer érmet szereztünk. Nehéz águnk lesz, már a nyolc közé jutásért is élesnek kell lenni, utána pedig vagy az oroszok, vagy az észtek jöhetnek. Utóbbiak az olimpiai bajnokok…

AZ EURÓPA-BAJNOKSÁG PROGRAMJA

Június 16., kedd

8.30: egyéni, férfi párbajtőr (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely)

12.30: női kard (Battai Sugár Katinka, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca)

19.15: döntők

Június 17., szerda

8.30: egyéni, női tőr (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra), férfi kard (Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)

19.15: döntők

Június 18., csütörtök

8.30: egyéni, női párbajtőr (Borsody Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág), férfi tőr (Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely)

19.15: döntők

Június 19., péntek

9.00: csapat, férfi párbajtőr (Magyarország), női kard (Magyarország)

17.15: döntők

Június 20., szombat

9.00: csapat, női tőr (Magyarország – Lupkovics Dóra helyett Kollár Anna), férfi kard (Magyarország)

17.15: döntők

Június 21., vasárnap

9.00: csapat, női párbajtőr (Magyarország), férfi tőr (Magyarország)

17.15: döntők