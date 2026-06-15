A Vasas tényleg szerződtette Kovácsrétit, három játékos visszatér Nyíregyházára

Hétfőn mindkét klub bejelentette az átigazolását. A Vasasnál Kovácsréti már a második hétfői szerzemény a Kecskemétről szerződtetett Pálinkás Gergő után.

„Kovácsréti Márk komplex, sokoldalú játékos, a támadósor és a középpálya két szélén, valamint középen, tízes pozícióban is otthon érzi magát. Nagy munkabírású, erős az átmenetekben, képes váratlan megoldásokra, ritmusváltásokra, pontos és nagy erejű távoli átlövésekre. Huszonöt évesen a megfelelő korban van ahhoz, hogy új közegbe kerülve, új impulzusokat kapva, a legjobbját nyújtsa, mellyel véleményem szerint akár válogatott szintű teljesítményre is képes lehet, de számunkra mindenképpen erősítést jelent. 2029. június 30-ig tartó szerződést kötöttünk vele” – nyilatkozta Kovácsrétiről Nagy Miklós, a Vasas sportigazgatója.