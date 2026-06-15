A Vasas tényleg szerződtette Kovácsrétit, három játékos visszatér Nyíregyházára
A 25 éves Kovácsréti Márk 2023-ban szerződött Nyíregyházára, 99 tétmérkőzésen szerepelt a csapatban. A nyáron a Nemzeti Sport Online-on írtunk először arról, hogy a Vasas szerződtetheti.
Hétfőn mindkét klub bejelentette az átigazolását. A Vasasnál Kovácsréti már a második hétfői szerzemény a Kecskemétről szerződtetett Pálinkás Gergő után.
„Kovácsréti Márk komplex, sokoldalú játékos, a támadósor és a középpálya két szélén, valamint középen, tízes pozícióban is otthon érzi magát. Nagy munkabírású, erős az átmenetekben, képes váratlan megoldásokra, ritmusváltásokra, pontos és nagy erejű távoli átlövésekre. Huszonöt évesen a megfelelő korban van ahhoz, hogy új közegbe kerülve, új impulzusokat kapva, a legjobbját nyújtsa, mellyel véleményem szerint akár válogatott szintű teljesítményre is képes lehet, de számunkra mindenképpen erősítést jelent. 2029. június 30-ig tartó szerződést kötöttünk vele” – nyilatkozta Kovácsrétiről Nagy Miklós, a Vasas sportigazgatója.
A Nyíregyháza Kovácsréti távozása mellett bejelentette, hogy visszatér a klubhoz három legutóbb kölcsönben szereplő játékos: Alaxai Áron Paksról, Zan Medved a cseh Slováckótól és Keresztes Krisztián a skót Dundee Unitedtől. Információink szerint érkezhet a klubhoz kölcsönbe az újpesti Kaczvinszki Dominik, és több fiatal kiszemeltje is van a Szparinak a Vasasból, köztük 18 éves Hős Zsombor és a 17 éves Hajós Lőrinc.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debrecen, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza) Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)
Kiszemeltek: Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus),
Távozók: Németh Barnabás (Kecskeméti TE)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Hős Zsombor (Nyíregyháza), Hajós Lőrnic (Nyíregyháza)
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)
Kiszemeltek: Hős Zsombor (Vasas), Hajós Lőrnic (Vasas), Kaczvinszki Dominik (Újpest)
Távozók: Eneo Bitri (albán – szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (? – Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Katona Levente, Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (lejár a szerződése, Videoton FC Fehérvár)