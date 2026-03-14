Hiába a kettős emberelőny, a Leverkusen nem tudta két vállra fektetni a Bayern Münchent
BAYER LEVERKUSEN–BAYERN MÜNCHEN
Korán előnybe került a hazai együttes, Aleix García lövése Tahon megpattanva verte át a közel két év után pályára lépő Ulreich kapust. A korábban Leverkusenben is futballozó védő a félidő derekán ugyan bevette Blaswich kapuját, de a labda lövése előtt a könyökét is érte, így maradt a hazai vezetés. A szünet előtt Nicolas Jackson teljesen feleslegesen csúszott rá talppal Terrier bokájára, s Christian Dingert rövid VAR-ozás után kiállította a szenegálit.
A fordulás után több nagy lehetőséget elpuskázott Kasper Hjulmand együttese, de nem zárta le a meccset, s ez a 62. percben megbosszulta magát, jóllehet a VAR ismét közbeszólt: az egyébként nagyot hibázó Blawsich Kane könyökére bikázta a labdát, így nem volt érvényes az angol center gólja. Hét perccel később azonban már a videobíró sem húzta ki a csávából a gyógyszergyári csapatot, Andrich nagyon csúnya labdaeladását ugyanis már szabályosan használták ki a bajorok, és Olise indítását Luis Díaz gólra váltotta. A kolumbiai szélső a hajrában hősből antihős lett, amikor tizenegyest próbált kiharcolni, de büntető helyett műesésért megkapta a második sárga lapját.
A sok közjáték miatt nyolcperces ráadást ítélt a játékvezető, s ez idő alatt megszerezte a második gólját a Leverkusen, csakhogy Hoffmann találatát les címén elvette a VAR – mint kiderült, a cserejátékos válla lógott be néhány centivel a védővonal mögé. A végül közel tízpercesre nyúló hosszabbítás újabb fordulatot nem hozott, így megosztoztak a pontokon a felek. 1–1
BORUSSIA DORTMUND–AUGSBURG
Nem borult a papírforma Dortmundban, ahol a BVB végig uralta az Augsburg elleni összecsapást. Karim Adeyemi már az első negyedórában megszerezte a vezetést Niko Kovac csapatának, majd a szünet után Luca Reggiani is betalált – magabiztos győzelmet arattak a fekete-sárgák. 2–0
EINTRACHT FRANKFURT–HEIDENHEIM
Nem tudott meglepetést okozni Frankfurtban a Heidenheim, a hazai együttes a szünet után törte fel a kiesőjelölt védelmét Arnaud Kalimuendo góljával. A 73. percben Robin Koch kiállításával emberelőnybe kerültek a vendégek, de az egyenlítésre így sem maradt erejük. 1–0
HOFFENHEIM–WOLFSBURG
Hiába játszott fölényben a Hoffenheim, a második félidő derekán a Wolfsburg szerezte meg a vezetést Konsztantinosz Kulierakisz révén. A hazaiak Grischa Prömel góljával egalizáltak a hajrában, így egy pontot otthon tartottak. 1–1
NÉMET BUNDESLIGA
26. FORDULÓ
Borussia Dortmund–Augsburg 2–0 (Adeyemi 13., Reggiani 59.)
Eintracht Frankfurt–Heidenheim 1–0 (Kalimuendo 53.)
Kiállítva: Koch (Frankfurt, 73.)
Hoffenheim–Wolfsburg 1–1 (Prömel 83., ill. Kulierakisz 64.)
Bayer Leverkusen–Bayern München 1–1 (A. García 6., ill. L. Díaz 69.)
Kiállítva: N. Jackson, L. Díaz (mindkettő Bayern, 42., ill. 84.)
18.30: Hamburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
15.30: Werder Bremen–Mainz (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)
19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Mönchengladbach–St. Pauli 2–0 (Stöger 37., Honorat 62.)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|26
|21
|4
|1
|93–25
|+68
|67
|2. Borussia Dortmund
|26
|17
|7
|2
|55–26
|+29
|58
|3. Hoffenheim
|26
|15
|5
|6
|54–34
|+20
|50
|4. Stuttgart
|25
|14
|5
|6
|50–34
|+16
|47
|5. RB Leipzig
|25
|14
|5
|6
|48–34
|+14
|47
|6. Bayer Leverkusen
|26
|13
|6
|7
|49–33
|+16
|45
|7. Eintracht Frankfurt
|26
|10
|8
|8
|49–49
|0
|38
|8. Freiburg
|25
|9
|7
|9
|37–42
|–5
|34
|9. Augsburg
|26
|9
|4
|13
|31–45
|–14
|31
|10. Hamburg
|25
|7
|8
|10
|28–36
|–8
|29
|11. Union Berlin
|25
|7
|7
|11
|30–42
|–12
|28
|12. Mönchengladbach
|26
|7
|7
|12
|30–43
|–13
|28
|13. Werder Bremen
|25
|6
|7
|12
|29–45
|–16
|25
|14. 1. FC Köln
|25
|6
|6
|13
|34–43
|–9
|24
|15. Mainz
|25
|5
|9
|11
|29–41
|–12
|24
|16. St. Pauli
|26
|6
|6
|14
|23–42
|–19
|24
|17. Wolfsburg
|26
|5
|6
|15
|35–56
|–21
|21
|18. Heidenheim
|26
|3
|5
|18
|24–58
|–34
|14