Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Paks–Zalaegerszeg 1–1

ÉLŐ

NB II: kettővel nyert a Honvéd; ikszelt a Vidi; meglepetés Kecskeméten – ÉLŐ eredménykövető!

Hiába a kettős emberelőny, a Leverkusen nem tudta két vállra fektetni a Bayern Münchent

M. B.M. B.
2026.03.14. 17:40
Fotó: Getty Images
Címkék
Heideheim Bayern München Eintracht Frankfurt Augsburg Bundesliga Bayer Leverkusen Wolfsburg Borussia Dortmund Hoffenheim
Nem volt hiány az izgalmakban a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 26. fordulójának szombat délutáni meccsein.

BAYER LEVERKUSEN–BAYERN MÜNCHEN

Korán előnybe került a hazai együttes, Aleix García lövése Tahon megpattanva verte át a közel két év után pályára lépő Ulreich kapust. A korábban Leverkusenben is futballozó védő a félidő derekán ugyan bevette Blaswich kapuját, de a labda lövése előtt a könyökét is érte, így maradt a hazai vezetés. A szünet előtt Nicolas Jackson teljesen feleslegesen csúszott rá talppal Terrier bokájára, s Christian Dingert rövid VAR-ozás után kiállította a szenegálit.

A fordulás után több nagy lehetőséget elpuskázott Kasper Hjulmand együttese, de nem zárta le a meccset, s ez a 62. percben megbosszulta magát, jóllehet a VAR ismét közbeszólt: az egyébként nagyot hibázó Blawsich Kane könyökére bikázta a labdát, így nem volt érvényes az angol center gólja. Hét perccel később azonban már a videobíró sem húzta ki a csávából a gyógyszergyári csapatot, Andrich nagyon csúnya labdaeladását ugyanis már szabályosan használták ki a bajorok, és Olise indítását Luis Díaz gólra váltotta. A kolumbiai szélső a hajrában hősből antihős lett, amikor tizenegyest próbált kiharcolni, de büntető helyett műesésért megkapta a második sárga lapját.

A sok közjáték miatt nyolcperces ráadást ítélt a játékvezető, s ez idő alatt megszerezte a második gólját a Leverkusen, csakhogy Hoffmann találatát les címén elvette a VAR – mint kiderült, a cserejátékos válla lógott be néhány centivel a védővonal mögé. A végül közel tízpercesre nyúló hosszabbítás újabb fordulatot nem hozott, így megosztoztak a pontokon a felek. 1–1

BORUSSIA DORTMUND–AUGSBURG

Nem borult a papírforma Dortmundban, ahol a BVB végig uralta az Augsburg elleni összecsapást. Karim Adeyemi már az első negyedórában megszerezte a vezetést Niko Kovac csapatának, majd a szünet után Luca Reggiani is betalált – magabiztos győzelmet arattak a fekete-sárgák. 2–0

EINTRACHT FRANKFURT–HEIDENHEIM

Nem tudott meglepetést okozni Frankfurtban a Heidenheim, a hazai együttes a szünet után törte fel a kiesőjelölt védelmét Arnaud Kalimuendo góljával. A 73. percben Robin Koch kiállításával emberelőnybe kerültek a vendégek, de az egyenlítésre így sem maradt erejük. 1–0

HOFFENHEIM–WOLFSBURG

Hiába játszott fölényben a Hoffenheim, a második félidő derekán a Wolfsburg szerezte meg a vezetést Konsztantinosz Kulierakisz révén. A hazaiak Grischa Prömel góljával egalizáltak a hajrában, így egy pontot otthon tartottak. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA
26. FORDULÓ
Borussia Dortmund–Augsburg 2–0 (Adeyemi 13., Reggiani 59.)
Eintracht Frankfurt–Heidenheim 1–0 (Kalimuendo 53.)
Kiállítva: Koch (Frankfurt, 73.)
Hoffenheim–Wolfsburg 1–1 (Prömel 83., ill. Kulierakisz 64.)
Bayer Leverkusen–Bayern München 1–1 (A. García 6., ill. L. Díaz 69.)
Kiállítva: N. Jackson, L. Díaz (mindkettő Bayern, 42., ill. 84.)
18.30: Hamburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák
15.30: Werder Bremen–Mainz (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)
19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Mönchengladbach–St. Pauli 2–0 (Stöger 37., Honorat 62.)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München26214193–25+68 67 
2. Borussia Dortmund26177255–26+29 58 
3. Hoffenheim26155654–34+20 50 
4. Stuttgart25145650–34+16 47 
5. RB Leipzig25145648–34+14 47 
6. Bayer Leverkusen26136749–33+16 45 
7. Eintracht Frankfurt26108849–4938 
8. Freiburg2597937–42–5 34 
9. Augsburg26941331–45–14 31 
10. Hamburg25781028–36–8 29 
11. Union Berlin25771130–42–12 28 
12. Mönchengladbach26771230–43–13 28 
13. Werder Bremen25671229–45–16 25 
14. 1. FC Köln25661334–43–9 24 
15. Mainz25591129–41–12 24 
16. St. Pauli26661423–42–19 24 
17. Wolfsburg26561535–56–21 21 
18. Heidenheim26351824–58–34 14 

 

 

Heideheim Bayern München Eintracht Frankfurt Augsburg Bundesliga Bayer Leverkusen Wolfsburg Borussia Dortmund Hoffenheim
