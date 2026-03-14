Hiába a kettős emberelőny, a Leverkusen nem tudta két vállra fektetni a Bayern Münchent

BAYER LEVERKUSEN–BAYERN MÜNCHEN

Korán előnybe került a hazai együttes, Aleix García lövése Tahon megpattanva verte át a közel két év után pályára lépő Ulreich kapust. A korábban Leverkusenben is futballozó védő a félidő derekán ugyan bevette Blaswich kapuját, de a labda lövése előtt a könyökét is érte, így maradt a hazai vezetés. A szünet előtt Nicolas Jackson teljesen feleslegesen csúszott rá talppal Terrier bokájára, s Christian Dingert rövid VAR-ozás után kiállította a szenegálit.

A fordulás után több nagy lehetőséget elpuskázott Kasper Hjulmand együttese, de nem zárta le a meccset, s ez a 62. percben megbosszulta magát, jóllehet a VAR ismét közbeszólt: az egyébként nagyot hibázó Blawsich Kane könyökére bikázta a labdát, így nem volt érvényes az angol center gólja. Hét perccel később azonban már a videobíró sem húzta ki a csávából a gyógyszergyári csapatot, Andrich nagyon csúnya labdaeladását ugyanis már szabályosan használták ki a bajorok, és Olise indítását Luis Díaz gólra váltotta. A kolumbiai szélső a hajrában hősből antihős lett, amikor tizenegyest próbált kiharcolni, de büntető helyett műesésért megkapta a második sárga lapját.

A sok közjáték miatt nyolcperces ráadást ítélt a játékvezető, s ez idő alatt megszerezte a második gólját a Leverkusen, csakhogy Hoffmann találatát les címén elvette a VAR – mint kiderült, a cserejátékos válla lógott be néhány centivel a védővonal mögé. A végül közel tízpercesre nyúló hosszabbítás újabb fordulatot nem hozott, így megosztoztak a pontokon a felek. 1–1

BORUSSIA DORTMUND–AUGSBURG

Nem borult a papírforma Dortmundban, ahol a BVB végig uralta az Augsburg elleni összecsapást. Karim Adeyemi már az első negyedórában megszerezte a vezetést Niko Kovac csapatának, majd a szünet után Luca Reggiani is betalált – magabiztos győzelmet arattak a fekete-sárgák. 2–0

EINTRACHT FRANKFURT–HEIDENHEIM

Nem tudott meglepetést okozni Frankfurtban a Heidenheim, a hazai együttes a szünet után törte fel a kiesőjelölt védelmét Arnaud Kalimuendo góljával. A 73. percben Robin Koch kiállításával emberelőnybe kerültek a vendégek, de az egyenlítésre így sem maradt erejük. 1–0

HOFFENHEIM–WOLFSBURG

Hiába játszott fölényben a Hoffenheim, a második félidő derekán a Wolfsburg szerezte meg a vezetést Konsztantinosz Kulierakisz révén. A hazaiak Grischa Prömel góljával egalizáltak a hajrában, így egy pontot otthon tartottak. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA

26. FORDULÓ

Borussia Dortmund–Augsburg 2–0 (Adeyemi 13., Reggiani 59.)

Eintracht Frankfurt–Heidenheim 1–0 (Kalimuendo 53.)

Kiállítva: Koch (Frankfurt, 73.)

Hoffenheim–Wolfsburg 1–1 (Prömel 83., ill. Kulierakisz 64.)

Bayer Leverkusen–Bayern München 1–1 (A. García 6., ill. L. Díaz 69.)

Kiállítva: N. Jackson, L. Díaz (mindkettő Bayern, 42., ill. 84.)

18.30: Hamburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: Werder Bremen–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)

19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Mönchengladbach–St. Pauli 2–0 (Stöger 37., Honorat 62.)