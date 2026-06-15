Nemzeti Sportrádió

Gyakorlatilag eldőlt: marokkói vb-résztvevővel erősít a Bayern München

K. Zs.K. Zs.
2026.06.15. 12:05
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Bayern München vb-hírfolyam Iszmael Szaibari PSV nemzetkozi átigazolás
Iszmael Szaibari a PSV középpályásaként érkezett a labdarúgó-világbajnokságra, de minden valószínűség szerint a Bayern München igazolt futballistájaként távozik majd.

Fabrizio Romano szerint Iszmael Szaibari ügyében véget értek a tárgyalások, a két klub megegyezett az 55 millió eurós átigazolási árban. Kötelező orvosi vizsgálat az Egyesült Államokban, hivatalos bejelentés utána – írja az átigazolási piac szakértője.

A 25 éves szélső középpályás 2020 óta játszik az eindhovenieknél, a marokkói válogatottban 31-szer lépett pályára, 10 gólt szerzett.

 

Bayern München vb-hírfolyam Iszmael Szaibari PSV nemzetkozi átigazolás
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