Nemzeti Sportrádió

NB II: július elsején dönthetnek a Videoton FC jövőjéről

2026.06.15. 17:52
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Három ajánlat jött a Vidi értékesítésére (Fotó: Kovács Péter)
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Cser-Palkovics András Videoton FC Fehérvár pályázat
Három ajánlat érkezett a hétfői határidőig a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár értékesítésére kiírt pályázatra, Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-jén dönt az egyesület jövőjéről.

Három ajánlat, két külföldi és egy hazai érkezett a Videoton FC Fehérvár értékesítésére kiírt pályázatra – erről Cser-Palkovics András fehérvári polgármester számolt be hétfőn a Facebook-oldalán. A városvezető ismertette, hogy a három ajánlatból kettő külföldről, egy pedig a határon belülről érkezett.

„A pályázati kiírást, tehát az elvárásainkat úgy állítottuk össze, hogy a Videoton labdarúgócsapatának hosszú távú jövőjét biztosítani képes anyagi háttér és a profi csapat, valamint az utánpótlással kapcsolatos sportszakmai elképzelések is számítsanak az értékeléskor” – írta a polgármester.

Cser-Palkovics András úgy fogalmazott, most elindul az értékelő munka, a végső döntés július 1-jén várható, addig a szurkolók és az érdeklődők türelmét kérte.

 

Cser-Palkovics András Videoton FC Fehérvár pályázat
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