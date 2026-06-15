NB II: július elsején dönthetnek a Videoton FC jövőjéről

Három ajánlat, két külföldi és egy hazai érkezett a Videoton FC Fehérvár értékesítésére kiírt pályázatra – erről Cser-Palkovics András fehérvári polgármester számolt be hétfőn a Facebook-oldalán. A városvezető ismertette, hogy a három ajánlatból kettő külföldről, egy pedig a határon belülről érkezett.

„A pályázati kiírást, tehát az elvárásainkat úgy állítottuk össze, hogy a Videoton labdarúgócsapatának hosszú távú jövőjét biztosítani képes anyagi háttér és a profi csapat, valamint az utánpótlással kapcsolatos sportszakmai elképzelések is számítsanak az értékeléskor” – írta a polgármester.

Cser-Palkovics András úgy fogalmazott, most elindul az értékelő munka, a végső döntés július 1-jén várható, addig a szurkolók és az érdeklődők türelmét kérte.