Sorban dőlnek ki a Frankfurt játékosai

L. Á.L. Á.
2026.02.20. 18:59
Nehéz helyzetben Albert Riera, rengeteg játékosára nem számíthat (Fotó: Getty Images)
Nőnek a gondok az Eintracht Frankfurt labdarúgócsapatánál, egyre több a sérülés, mi több, Albert Riera vezetőedzőnek a csapatkapitányról is le kell mondania.

A szombaton Münchenbe látogató frankfurti gárda igencsak foghíjas felállásban áll ki a bajorok ellen. Albert Riera vezetőedző megerősítette, hogy Robin Koch lázas betegség miatt nem bevethető.

Így egyre nehezebb helyzetben vannak a hesseniek, ugyanis Koch mellett hiányzik a térdsérüléssel bajlódó Arthur Theate, a megoperált Ansgar Knauff és a bokaproblémákkal küzdő Rasmus Kristensen is. Emellett hosszabb ideje nem bevethető még Can Uzun, Younes Ebnoutalib, Michy Batshuayi, Arnaud Kalimuendo és Jonathan Burkhardt.

„Ilyen még sosem történt velem az edzői pályafutásom alatt” – nyilatkozta a spanyol edző.

 

