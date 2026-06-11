Történelmi fordítás, utolsó másodperces kosárral nyert a Knicks az NBA-döntőben

A San Antonio Spurs a nagydöntő első két meccsét hazai pályán elveszítette, utána viszont nyert New Yorkban, és a negyedik mérkőzésen is remekül kezdett. Az első negyedet 41–22-re nyerte meg, sőt a harmadik játékrészben már 29 pontos is volt az előnye.

Az NBA-ben 1997 óta tartják számon a statisztikákban az eredmény folyamatos alakulását, és azóta nagydöntőben a legnagyobb fordítást egy meccsen belül a Boston mutatta be a Los Angeles Lakers ellen, 2008-ban, amikor 24 pontos mínuszról tudott fordítani (a rájátszás történetében 2019-ben a Clippers mutatott be nagyobb fordítást, 31 pontról a Golden State ellen, de nem nagydöntőben). Ezt a rekordot adta most át a múltnak a Knicks...

A hazaiak 52–81 után produkáltak egy 13–0-s szériát, amivel húsz ponton belülre kerültek, az utolsó negyed már „csak” 90–75-ös Spurs-vezetésnél kezdődött meg, és a vendégek elfogytak a meccs végére. Victor Wembanyama 24 pontig jutott, rajta kívül csak Dylan Harper dobott húsznál többet, 21-et, míg a másik oldalon ezúttal is a 36 pontos Jalen Brunson volt a vezér, de a kilenc kísérletből hét triplát is értékesítő Ogugua Anunoby 33 pontja is kellett a nagy fordításhoz. Utóbbi dobta a győztes kosarat is, 1.4 másodperccel a meccs vége előtt Brunson lepattanó triplakísérletét dobta be, amivel 107–106-ra nyert a New York és 3–1-re vezet az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharcba.

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

KOSÁRLABDA

NBA, NAGYDÖNTŐ

4. MÉRKŐZÉS

New York Knicks (2.)–San Antonio Spurs (3.) 107–106

Legjobb dobók: Brunson 36/9, Anunoby 33/21, ill. Wembanyama 24/6, Harper 21/9

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–1 a New York Knicks javára.

A TOVÁBBI MECCSEK

5. mérkőzés. Június 14., vasárnap, 2.30: Spurs–Knicks

6. mérkőzés (ha szükséges). Június 17., szerda: Knicks–Spurs

7. mérkőzés (ha szükséges). Június 20., szombat: Spurs–Knicks