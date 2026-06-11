Nemzeti Sportrádió

Történelmi fordítás, utolsó másodperces kosárral nyert a Knicks az NBA-döntőben

2026.06.11. 07:22
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Így ünnepelték a társak a győztes kosarat szerző Ogugua Anunobyt (Fotó: facebook.com/NYKnicks)
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kosárlabda NBA San Antonio Spurs New York Knicks
Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság nagydöntőjének negyedik mérkőzésén két negyed után már 27 ponttal, 76–49-re vezetett a San Antonio Spurs a New York vendégeként, sőt volt 29 pont is a két csapat között, de a Knicks történelmi fordítást bemutatva, OG Anunoby utolsó pillanatban dobott duplájával megnyerte a meccset. Ezzel 3–1-re vezet, így már egy csak egy győzelem választja el attól, hogy 1973 után újra bajnoki címet ünnepelhessen.

 

A San Antonio Spurs a nagydöntő első két meccsét hazai pályán elveszítette, utána viszont nyert New Yorkban, és a negyedik mérkőzésen is remekül kezdett. Az első negyedet  41–22-re nyerte meg, sőt a harmadik játékrészben már 29 pontos is volt az előnye.

Az NBA-ben 1997 óta tartják számon a statisztikákban az eredmény folyamatos alakulását, és azóta nagydöntőben a legnagyobb fordítást egy meccsen belül a Boston mutatta be a Los Angeles Lakers ellen, 2008-ban, amikor 24 pontos mínuszról tudott fordítani (a rájátszás történetében 2019-ben a Clippers mutatott be nagyobb fordítást, 31 pontról a Golden State ellen, de nem nagydöntőben). Ezt a rekordot adta most át a múltnak a Knicks... 

A hazaiak 52–81 után produkáltak egy 13–0-s szériát, amivel húsz ponton belülre kerültek, az utolsó negyed már „csak” 90–75-ös Spurs-vezetésnél kezdődött meg, és a vendégek elfogytak a meccs végére. Victor Wembanyama 24 pontig jutott, rajta kívül csak Dylan Harper dobott húsznál többet, 21-et, míg a másik oldalon ezúttal is a 36 pontos Jalen Brunson volt a vezér, de a kilenc kísérletből hét triplát is értékesítő Ogugua Anunoby 33 pontja is kellett a nagy fordításhoz. Utóbbi dobta a győztes kosarat is, 1.4 másodperccel a meccs vége előtt Brunson lepattanó triplakísérletét dobta be, amivel 107–106-ra nyert a New York és 3–1-re vezet az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharcba.

KOSÁRLABDA
NBA, NAGYDÖNTŐ
4. MÉRKŐZÉS  
New York Knicks (2.)–San Antonio Spurs (3.) 107–106
Legjobb dobók: Brunson 36/9, Anunoby 33/21, ill. Wembanyama 24/6, Harper 21/9
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–1 a New York Knicks javára.

A TOVÁBBI MECCSEK
5. mérkőzés. Június 14., vasárnap, 2.30: Spurs–Knicks
6. mérkőzés (ha szükséges). Június 17., szerda: Knicks–Spurs
7. mérkőzés (ha szükséges). Június 20., szombat: Spurs–Knicks

 

kosárlabda NBA San Antonio Spurs New York Knicks
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