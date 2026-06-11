Algéria négygólos sikerrel hangolt a világbajnokságra

Algéria márciusban Guatemalának lőtt egy hetest, majd gól nélküli döntetlent játszott Uruguay ellen. Júniusban is folytatódott a jó sorozat, Hollandiát egy góllal győzte le Vladimir Petkovic csapata. Bolívia védelme az első félidő utolsó percéig tartotta magát, akkor egy szabadrúgás után Aissza Mandi maradt üresen és fejelt fél méterről az üres kapuba.

A szünetben sort cserélt az észak-afrikai együttes, ennek meg is lett az eredménye és öt perc alatt további három gólt szerezve eldöntötte a mérkőzést. Az 56. percben Adil Bulbina verte meg a védőjét a bal oldalon, a visszagurított labdáját Amin Guiri helyezte el egy átvétel után a jobb kapufa mellé. Két percre rá duplázott a Marseille támadója, egy kapusról kipattanó labdát pofozott az üres kapuba. A 4–0-s végeredményt Anisz Hadzs Mussza állította be, aki Ramiz Zerruki kiugratását váltotta gólra.

Algéria így a 2025-ös júniusi Svédország elleni felkészülési mérkőzés óta 25 találkozón nem kapott ki a rendes játékidőben. Algéria a világbajnokság J-csoportjában a címvédő Argentínával kezd, majd Jordániával játszik, és végül Ausztriával zárja a csoportkört.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Bolívia–Algéria 0–4 (Mandi 45., Guiri 56., 58., Hadzs Mussza 61.)

Június 17., szerda, 3.00

Kansas City, Kansas City Stadion Argentína–Algéria Június 17., szerda, 6.00

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion Ausztria–Jordánia Június 22., hétfő, 19.00

Dallas, Dallas Stadion Argentína–Ausztria Június 23., kedd, 5.00

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion Jordánia–Algéria Június 28., vasárnap, 4.00

Kansas City, Kansas City Stadion Algéria–Ausztria Június 28., vasárnap, 4.00

Dallas, Dallas Stadion Jordánia–Argentína J-CSOPORT

AZ ALGÉRIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Usszama Benbot (USM Alger), 1 Melvin Masztil (Stade ​Nyonnaise – Svájc), 23 Luca ⁠Zidane (Granada – Spanyolország); Abdellatif Ramdan (MC Alger) – tartalék

Védők: 3 Asref Abada (USM Alger), 15 Rajan Ait-Nuri (Manchester City – Anglia), 5 Zineddin Belaid (JS Kabylie), 17 Rafik Belgali (Hellas Verona – Olaszország), 21 Rami Benszebaini (Borussia Dortmund – Németország), 26 Szamir Sergi (Paris FC – Franciaország), 13 Zsauen Hadzsam (Young Boys – Svájc), 2 Aissza Mandi (Lille – Franciaország), 4 Mohamed Amin Tugai (Espérance – Tunézia)

Középpályások: 8 Husszem Auar (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 19 Nabil Bentaleb (Lille – Franciaország), 14 Hisam ⁠Budaui (Nice – Franciaország), ​10 Faresz Saibi (Eintracht Frankfurt – Németország), 22 Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Németország), 24 Jaszin Titraui (Charleroi – Belgium), 6 Ramiz Zerruki (​Twente – Hollandia)

Támadók: 18 Mohamed Amin Amura (Wolfsburg – Németország), 12 Nadir Benbuali (ETO FC), 20 Adil Bulbina (Al-Duhail – Katar), 25 Faresz Gedzsemisz (Frosinone – Olaszország), 9 Amin Guiri (Olympique Marseille – Franciaország), 7 Rijad Mahrez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 11 Anisz Hadzs ​Mussza (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)