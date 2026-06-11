Algéria négygólos sikerrel hangolt a világbajnokságra
Algéria márciusban Guatemalának lőtt egy hetest, majd gól nélküli döntetlent játszott Uruguay ellen. Júniusban is folytatódott a jó sorozat, Hollandiát egy góllal győzte le Vladimir Petkovic csapata. Bolívia védelme az első félidő utolsó percéig tartotta magát, akkor egy szabadrúgás után Aissza Mandi maradt üresen és fejelt fél méterről az üres kapuba.
A szünetben sort cserélt az észak-afrikai együttes, ennek meg is lett az eredménye és öt perc alatt további három gólt szerezve eldöntötte a mérkőzést. Az 56. percben Adil Bulbina verte meg a védőjét a bal oldalon, a visszagurított labdáját Amin Guiri helyezte el egy átvétel után a jobb kapufa mellé. Két percre rá duplázott a Marseille támadója, egy kapusról kipattanó labdát pofozott az üres kapuba. A 4–0-s végeredményt Anisz Hadzs Mussza állította be, aki Ramiz Zerruki kiugratását váltotta gólra.
Algéria így a 2025-ös júniusi Svédország elleni felkészülési mérkőzés óta 25 találkozón nem kapott ki a rendes játékidőben. Algéria a világbajnokság J-csoportjában a címvédő Argentínával kezd, majd Jordániával játszik, és végül Ausztriával zárja a csoportkört.
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Bolívia–Algéria 0–4 (Mandi 45., Guiri 56., 58., Hadzs Mussza 61.)
|Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Argentína–Algéria
|Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Ausztria–Jordánia
|Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion
|Argentína–Ausztria
|Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Jordánia–Algéria
|Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Algéria–Ausztria
|Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion
|Jordánia–Argentína
AZ ALGÉRIAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Usszama Benbot (USM Alger), 1 Melvin Masztil (Stade Nyonnaise – Svájc), 23 Luca Zidane (Granada – Spanyolország); Abdellatif Ramdan (MC Alger) – tartalék
Védők: 3 Asref Abada (USM Alger), 15 Rajan Ait-Nuri (Manchester City – Anglia), 5 Zineddin Belaid (JS Kabylie), 17 Rafik Belgali (Hellas Verona – Olaszország), 21 Rami Benszebaini (Borussia Dortmund – Németország), 26 Szamir Sergi (Paris FC – Franciaország), 13 Zsauen Hadzsam (Young Boys – Svájc), 2 Aissza Mandi (Lille – Franciaország), 4 Mohamed Amin Tugai (Espérance – Tunézia)
Középpályások: 8 Husszem Auar (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 19 Nabil Bentaleb (Lille – Franciaország), 14 Hisam Budaui (Nice – Franciaország), 10 Faresz Saibi (Eintracht Frankfurt – Németország), 22 Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Németország), 24 Jaszin Titraui (Charleroi – Belgium), 6 Ramiz Zerruki (Twente – Hollandia)
Támadók: 18 Mohamed Amin Amura (Wolfsburg – Németország), 12 Nadir Benbuali (ETO FC), 20 Adil Bulbina (Al-Duhail – Katar), 25 Faresz Gedzsemisz (Frosinone – Olaszország), 9 Amin Guiri (Olympique Marseille – Franciaország), 7 Rijad Mahrez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 11 Anisz Hadzs Mussza (Feyenoord – Hollandia)
Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)