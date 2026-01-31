Hiába vezetett, az RB Leipzig kikapott otthon a Mainztól

A Mainz bátran kezdett Lipcsében, ám a vezetést a hazai csapat szerezte meg: a 40. percben Antonio Nusa tökéletes beadásából Konrad Harder gyönyörű mozdulattal fejelt a vendégek kapujába. Az RB Leipzig a szünetig sem bírta megtartani előnyét, David Raum szabálytalansága után Nadiem Amiri tizenegyesből egyenlített. Gulácsi Péter kis híján, de nem tudta kiszedni a jól helyezett, jobb alsóba tartó lövést.

A szünet után négy perccel Silas parádés szólógóljával megfordította a mérkőzést. A lipcseiek előtt adódtak még lehetőségek az egyenlítésre, ám ezek mind kimaradtak – a 62. percben Romulo Cardoso közelről találta el a bal kapufát, a 80.-ban Willi Orbán próbálkozott fejjel. A Stuttgart esélyt kapott arra, hogy vasárnap a Freiburg elleni pontszerzéssel megelőzze a 4. helyen álló RB Leipziget.

A szászországiak mindkét magyarja végigjátszotta a találkozót.

A tétmérkőzést legutóbb még tavaly decemberben (Kölnben, 1–0-ra) nyerő Union Berlin a szenzációsan teljesítő, 3. helyen álló Hoffenheim otthonában folytatta pocsék szereplését. A szünet előtt nem sokkal Andrej Kramaric három perc alatt duplázott, aztán a második félidőt öngóllal kezdte az Union Berlin: Diogo Leite felszabadítási kísérlete kötött ki a fővárosiak kapujában. Schäfer András az 54. percben állt be a vendégekhez, akik Rami Khedira révén szépítettek, ám egyenlíteni nem tudtak.

A Frankfurt még az Unionnál is régebben nyert ezt megelőzően: még december 13-án az Augsburg ellen (1–0). Az Eintracht sem csalt mosolyt szurkolói arcára: bő fél óra elteltével már kétgólos hátrányban volt, és bár a szünet után szépített, Eljesz Szkiri kiállítása után ismét kapott egy gólt. A gyógyszergyáriak ezzel megőrizték a 6., Konferencialiga-selejtezőt érő helyüket a tabellán.

A St. Paulinak sem sikerült közelebb kerülnie az osztályozót érő helyezéshez a tabellán: az utolsó előtti hamburgiak tizenegyesgóllal vezettek, ám kikaptak Augsburgban. A kiesés elől menekülő Werder Bremen és a Borussia Mönchengladbach csatáján a „csikók” a volt debreceni és diósgyőri Haris Tabakovic góljával fél órával a vége előtt előnyhöz jutottak, de a 88. percben csereként beálló Keke Topp a hosszabbításban egyenlített.

NÉMET BUNDESLIGA

20. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Augsburg–St. Pauli 2–1 (Gregoritsch 41., 59., ill. Sinani 32.)

Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen 1–3 (Koch 50., ill. Arthur 26., Tillman 33., Aleix García 90+3.)

Kiállítva: Szkiri (70., Frankfurt)

Hoffenheim–Union Berlin 3–1 (Kramaric 42., 45. – az elsőt 11-esből, Diogo Leite 47. – öngól, ill. R. Khedira 68.)

RB Leipzig–Mainz 1–2 (Harder 40., ill. Amiri 45+5. – 11-esből, Silas 49.)

Werder Bremen–Mönchengladbach 1–1 (Topp 90+4., ill. Tabakovic 61.)

18.30: Hamburg–Bayern München (Tv: Arena4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap játsszák

15.30: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Heidenheim (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

1. FC Köln–Wolfsburg 1–0 (Maina 29.)