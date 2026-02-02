Bundesliga: német középpályást és holland szélsőt igazolt a Lipcse

Az angol Premier League-ből igazolt irányítót a RB Leipzig férfi labdarúgócsapata: a Brighton játékosa, Brajan Gruda fél évre kölcsönbe kerül a Willi Orbánt és Gulácsi Pétert is foglakoztató csapathoz – adta hírül honlapján a lipcsei klub. A 21 éves német tízes 2024-ben 31.5 millió euróért került a „sirályokhoz”, ahol 39 bajnokin két gólt szerzett és 5 gólpasszt adott.

„Amikor tudomásomra jutott, hogy lehetséges a téli klubváltás, nagyon akartam, hogy Lipcsébe kerüljek. Az RB Leipzig igazi nagy klub Németországban, a játékstílusa tökéletesen illik az enyémhez” – mondta Gruda, aki a német Bundesligában az FSV Mainz színeiben mutatkozott be.

Ugyancsak a Lipcse játékosa lett a PSV gyors, ragyogóan cselező holland szélsője, Ayodele Thomas, akit hosszú távra, 2031-ig igazolt át a német gárda.

„Az RBL már többször bizonyította, hogy remekül menedzseli a fiatalokat, és segít abban, hogy jobb játékossá váljanak. Ezt a lehetőséget akarom kihasználni, kemény edzésmunkával szeretnék segíteni a csapatnak, és később a Bundesligában, a világ egyik legjobb bajnokságában is meg akarom mutatni, mire vagyok képes” – fogalmazott Thomas.