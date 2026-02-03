Nemzeti Sportrádió

A Lipcse két feltétellel hosszabbítaná meg Gulácsi Péter szerződését – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.02.03. 16:13
null
Gulácsi Péternek több kérője is akadna, ha a végén távozna Lipcséből (Fotó: bundesliga.de)
Sajtóértesülések szerint a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig meghosszabbítaná Gulácsi Péter szerződését, de csak abban az esetben, ha a magyar kapus belemegy két feltételbe.

Gulácsi Péter korábban egy interjúban már beszélt a terveiről és a szerződéshosszabbítás lehetőségéről: akkor sejtelmesen azt mondta, hogy bár nagyon sokat jelent neki a város, és elsődleges szándéka szerint maradna a csapatnál, „egyszer eljön az idő, amikor mindennek vége lesz”. A megfontolt félmondattal a távozás lehetőségét sem kizáró magyar kapus iránt több klub is érdeklődést mutatott azóta, sajtóhírek szerint Németországon kívül Angliából és Olaszországból is voltak megkeresései.

„Lipcsei srác vagyok... A futballban a dolgok gyorsan változnak, sosem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Csak a jelenről tudok beszélni: nem érzem a késztetést arra, hogy megpróbáljak valami mást. Értékelem azt, amim van” – tette még hozzá tavaly októberben Gulácsi. 

A német Sky kedden arról számolt be, hogy a Lipcse szívesen meghosszabbítaná Gulácsi idén június 30-án lejáró szerződését, 

de csak abban az esetben, ha a kapus hajlandó elfogadni két feltételt: egyrészt a fizetéscsökkentést, másrészt a megváltozott szerepkörét a csapaton belül. 

A forrás hozzátette, hogy a közelmúltban már előremutató tárgyalások zajlottak a felek között, konkrétumot azonban továbbra sem lehet tudni. Két évvel ezelőtt a Nottingham Forest is megpróbálta szerződtetni a kapust, de akkor a Leipzig nemet mondott a transzferre.

A 35 éves Gulácsi 2015-ben a Salzburgtól igazolt Lipcsébe, ahol eddig 280 hivatalos mérkőzésen lépett pályára. Ebben az idényben 20 bajnokin összesen 27 gólt kapott, és kilencszer kapott gól nélkül zárta az összecsapást.

Kapcsolódó tartalom

Angol, német és olasz élvonalbeli csapatok is lecsapnának Gulácsi Péterre – sajtóhír

A rutinos kapus szerződése az idény végén jár le az RB Leipzignél.

Gulácsi Péter: Egyértelmű volt, hogy maradni akarok

A magyar kapust az esetleges Egyesült Államokba vagy Szaúd-Arábiába igazolásról is kérdezte a Bild.

 

 

