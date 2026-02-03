A Lipcse két feltétellel hosszabbítaná meg Gulácsi Péter szerződését – sajtóhír

Gulácsi Péter korábban egy interjúban már beszélt a terveiről és a szerződéshosszabbítás lehetőségéről: akkor sejtelmesen azt mondta, hogy bár nagyon sokat jelent neki a város, és elsődleges szándéka szerint maradna a csapatnál, „egyszer eljön az idő, amikor mindennek vége lesz”. A megfontolt félmondattal a távozás lehetőségét sem kizáró magyar kapus iránt több klub is érdeklődést mutatott azóta, sajtóhírek szerint Németországon kívül Angliából és Olaszországból is voltak megkeresései.

„Lipcsei srác vagyok... A futballban a dolgok gyorsan változnak, sosem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Csak a jelenről tudok beszélni: nem érzem a késztetést arra, hogy megpróbáljak valami mást. Értékelem azt, amim van” – tette még hozzá tavaly októberben Gulácsi.

A német Sky kedden arról számolt be, hogy a Lipcse szívesen meghosszabbítaná Gulácsi idén június 30-án lejáró szerződését,

de csak abban az esetben, ha a kapus hajlandó elfogadni két feltételt: egyrészt a fizetéscsökkentést, másrészt a megváltozott szerepkörét a csapaton belül.

A forrás hozzátette, hogy a közelmúltban már előremutató tárgyalások zajlottak a felek között, konkrétumot azonban továbbra sem lehet tudni. Két évvel ezelőtt a Nottingham Forest is megpróbálta szerződtetni a kapust, de akkor a Leipzig nemet mondott a transzferre.

A 35 éves Gulácsi 2015-ben a Salzburgtól igazolt Lipcsébe, ahol eddig 280 hivatalos mérkőzésen lépett pályára. Ebben az idényben 20 bajnokin összesen 27 gólt kapott, és kilencszer kapott gól nélkül zárta az összecsapást.