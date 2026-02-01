A Dortmund megszenvedett a Heidenheimmel, de győzött

A papírfoma szerint a Borussia Dortmundnak simán kellett volna győznie a kiesőjelölt Heidenheim ellen. A hazaiak meg is szerezték a vezetést a 44. percben, Waldemar Anton révén, ám mégsem vonulhattak előnnyel az öltözőbe a szünetben, mivel a hosszabbítás ötödik percében Julian Niehues egyenlített… Sőt, a második játékrész elején Niehues ismét betalált.

Aztán mégis Serhou Guirassy lett a főszereplő, aki két perc alatt két gólt szerzett, az egyiket büntetőből. Majd a hajrában Guirassy ismét tizenegyest végezhetetett el, de ezt már kihagyta. Ennek nem lett „következménye” vagyis a Heidenheim már nem tudott egyenlíteni, így maradt a 3–2-es Borussia-siker.

Ez volt a forduló leggólgazdagabb meccse, de a dortmundiak számára a legfontosabb, hogy két pontot faragtak a Bayern Münchennel szembeni hátrányból, és már csak hat egységre vannak a bajorok mögött a tabellán.

Csak a 89. percben szerzett góllal nyert a Stuttgart a Freiburg ellen. Ermedin Devirovic élete egyik legfontosabb gólját lőtte, ráadásul az egyik legkülönlegesebbet is. Ez volt az 50. gólja a német élvonalban, másrészt az első, amit a tizenhatoson kívülről lőtt…

NÉMET BUNDESLIGA

20. FORDULÓ

VfB Stuttgart–Freiburg 1–0 (Demirovic 90.)

Borussia Dortmund–Heidenheim 3–2 (Anton 44., Guirassy 68. – 11-esből, 69., ill. Niehues 45+5., 48.)

Szombati mérkőzések

Hamburg–Bayern München 2–2 (Fábio Vieira 34. – 11-esből, L. Vuskovic 53., ill. Kane 42., Luis Díaz 46.)

Augsburg–St. Pauli 2–1 (Gregoritsch 41., 59., ill. Sinani 32.)

Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen 1–3 (Koch 50., ill. Arthur 26., Tillman 33., Aleix García 90+3.)

Kiállítva: Szkiri (70., Frankfurt)

Hoffenheim–Union Berlin 3–1 (Kramaric 42., 45. – az elsőt 11-esből, Diogo Leite 47. – öngól, ill. R. Khedira 68.)

RB Leipzig–Mainz 1–2 (Harder 40., ill. Amiri 45+5. – 11-esből, Silas 49.)

Werder Bremen–Mönchengladbach 1–1 (Topp 90+4., ill. Tabakovic 61.)

Pénteken játszották

1. FC Köln–Wolfsburg 1–0 (Maina 29.)