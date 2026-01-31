Nem tudott nyerni Hamburgban a Bayern München

A múlt heti, Augsburg elleni 2–1-es vereség után ezen a hétvégén sem tudott visszatalálni a győzelem útjára a bajnokságban a Bayern München. A szerdán a BL-ben a PSV Eindhovent legyőző (2–1) bajorok az első félidő hajrájában tizenegyesből kerültek hátrányba a Volksparkstadionban – Joshua Kimmich felrúgta Nicolai Remberget, majd Fábio Vieira értékesítette a büntetőt, a jobb alsóba találva. A hamburgiak 487 percnyi gólszünet után találtak be ismét a Bayern kapujába, számolta ki a Kicker.

A félidő végén Harry Kane közelről egyenlített, majd a második játékrész első percében a szünetben beálló Luis Díaz megfordította a mérkőzés állását. Ebből a helyszínen tartózkodó Bayern-drukkerek jelentős része semmit sem láthatott, ugyanis pirotechnikai eszközök intenzív használatába kezdtek a vendégszektorban.

Hét perc elteltével a tizenhatoson belül kiválóan helyezkedő Luka Vuskovic Manuel Neuer kapujába fejelte az egyenlítő gólt, a mérkőzésen a labdát 72%-ban birtokló Bayern pedig hiába próbálkozott kicsikarni a győzelmet, be kellett érnie a jóval több időn át labda nélkül játszó, de több lövéssel próbálkozó Hamburg (14–13) ellen az iksszel. 2–2

NÉMET BUNDESLIGA

20. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Hamburg–Bayern München 2–2 (Fábio Vieira 34. – 11-esből, L. Vuskovic 53., ill. Kane 42., Luis Díaz 46.)

Augsburg–St. Pauli 2–1 (Gregoritsch 41., 59., ill. Sinani 32.)

Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen 1–3 (Koch 50., ill. Arthur 26., Tillman 33., Aleix García 90+3.)

Kiállítva: Szkiri (70., Frankfurt)

Hoffenheim–Union Berlin 3–1 (Kramaric 42., 45. – az elsőt 11-esből, Diogo Leite 47. – öngól, ill. R. Khedira 68.)

RB Leipzig–Mainz 1–2 (Harder 40., ill. Amiri 45+5. – 11-esből, Silas 49.)

Werder Bremen–Mönchengladbach 1–1 (Topp 90+4., ill. Tabakovic 61.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap játsszák

15.30: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Heidenheim (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

1. FC Köln–Wolfsburg 1–0 (Maina 29.)