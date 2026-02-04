Kinevezték a Werder Bremen új vezetőedzőjét

A jelenleg a tabella 15. helyén álló Werder Bremen 21 forduló után menesztette Horst Steffen vezetőedzőt, mivel a csapat csak négy győzelmet aratott az idényben. A szakember távozása után Raphael Duarte és Steffen Gross másodedzők irányították a brémaiakat.

A Werder viszont szerda délben bejelentette, hogy a jövőben Daniel Thioune lesz a csapat szakvezetője, akiért átigazolási díjat is fizetnek a másodosztályú Fortuna Düsseldorfnak. Thiounével együtt jön segítője, Jan Hoepner is.

Az 51 éves szakember először dolgozhat az élvonalban, és nincs könnyű dolga, mivel a Werder tíz meccs óta nem nyert, és már csak egy ponttal előzi meg az osztályozós helyen álló Mainzot.

Thioune 2022 óta irányította a Düsseldorfot, korábban az Osnabrücknél és a Hamburgnál is dolgozott.