Kinevezték a Werder Bremen új vezetőedzőjét

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.02.04. 13:29
Daniel Thioune a Düsseldorftól érkezik a Werderhez (Fotó: Getty Images)
Daniel Thioune Werder Bremen Bundesliga
A német labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Werder Bremen a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a jövőben Daniel Thioune lesz a csapat vezetőedzője.

A jelenleg a tabella 15. helyén álló Werder Bremen 21 forduló után menesztette Horst Steffen vezetőedzőt, mivel a csapat csak négy győzelmet aratott az idényben. A szakember távozása után Raphael Duarte és Steffen Gross másodedzők irányították a brémaiakat.

A Werder viszont szerda délben bejelentette, hogy a jövőben Daniel Thioune lesz a csapat szakvezetője, akiért átigazolási díjat is fizetnek a másodosztályú Fortuna Düsseldorfnak. Thiounével együtt jön segítője, Jan Hoepner is.

Az 51 éves szakember először dolgozhat az élvonalban, és nincs könnyű dolga, mivel a Werder tíz meccs óta nem nyert, és már csak egy ponttal előzi meg az osztályozós helyen álló Mainzot. 

Thioune 2022 óta irányította a Düsseldorfot, korábban az Osnabrücknél és a Hamburgnál is dolgozott.

 

 

