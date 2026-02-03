Nemzeti Sportrádió

Igazolta a papírformát a Leverkusen, elődöntős a Német Kupában

2026.02.03. 22:46
Patrik Schick (jobbra, feketében) a Leverkusen második gólját lövi (Fotó: Getty Images)
St. Pauli Bayer Leverkusen Német Kupa
Nem jelentett igazán komoly akadályt a St. Pauli a labdarúgó Német Kupa negyeddöntőjében a Bayer Leverkusennek, amely 3–0-s győzelemmel jutott be a legjobb négy közé.

Eléggé egyértelműnek tűntek az esélyek a Német Kupa negyeddöntőjében játszott Bayer Leverkusen–St. Pauli mérkőzésen. Míg a házigazda csapat a legutóbbi két bajnokiját megnyerte, és a Bajnokok Ligája-szereplést érő helyeket ostromolja, a hamburgi gárda az utolsó előtti helyen áll a Bundesligában – vaskos meglepetés lett volna, ha idegenben a barna-fehérek jutnak tovább.

Az első igazán nagy lehetőség a hazaiak előtt adódott, a 17. percben Patrik Schick hibázott kihagyhatatlannak tűnő helyzetben, negyedórával később azonban már jött a gól: egy Bayer-előreívelésnél a védők nem tudtak felszabadítani, a labda a tizenhatos vonalán tartózkodó Martin Terrier elé került, aki egy pattanás után a kapu bal oldalába bombázott. Kisvártatva az egyébként bátran futballozó St. Pauli egyenlíthetett volna, azonban egy ragyogó jobb oldali beadás után a középcsatár Martijn Kaars az öt és felesen belülről sem tudott a kapuba találni.

A második félidőben nyugodt, sokpasszos játékkal igyekezett lassítani a tempót a Leverkusen, amely a 63. percben megduplázta előnyét: Aleix García ragyogó, tért ölelő átadását a remekül helyezkedő Schick váltotta gólra. A négyperces hosszabbításban aztán a csereként beállt Jonas Hofmann is betalált – a „gyógyszergyáriak” tulajdonképpen könnyedén léptek tovább a legjobb négy közé.

NÉMET KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Bayer Leverkusen–St. Pauli 3–0 (Terrier 32., Schick 63., J. Hofmann 90+2.)

 

