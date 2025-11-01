A Bayern már az első félidőben lerendezte a Leverkusen elleni meccset

Idénybeli kilencedik bajnoki mérkőzésén – egyben 15. tétmeccsén – is veretlen maradt a Bayern München. A bajorok az első félidőben nagy nyomást helyeztek ellenfelükre, és három gólt is berámoltak.

Az első Bayern-találat a játékrész közepén gyors kontratámadás végén született: Serge Gnabry lövése a Leverkusen kapuját őrző Mark Flekken lába között jutott be a kapuba. Nem sokkal később újból felcsendült a bajorok ikonikus gólindulója az Allianz Arénában: a jobbról érkező beadást Nicolas Jackson hat méterről fejelte be. A szünet előtt nem sokkal Loic Badé felszabadítás gyanánt a saját kapujába tüzelt.

A második félidőben visszavett a tempóból a Bayern. Kaput találó lövése csak a Leverkusennek volt – mindössze egy –, több gól már nem született. Még úgy sem, hogy Kompany az utolsó fél órára pályára vezényelte az addig kispadon ücsörgő Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise triót.

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Bayern München–Bayer Leverkusen 3–0 (Gnabry 25., N. Jackson 31., Badé 44. – öngól)

Heidenheim–Eintracht Frankfurt 1–1 (Zivzivadze 32., ill. Kristensen 55.)

Mainz–Werder Bremen 1–1 (Widmer 36., ill. Stage 86.)

RB Leipzig–VfB Stuttgart 3–1 (Chabot 45. – öngól, Diomande 53., Romulo Cardoso 90+1., ill. Tiago Tomas 65.)

St. Pauli–Mönchengladbach 0–4 (Tabakovic 15., 40., Machino 75., Fraulo 80.)

Union Berlin–Freiburg 0–0

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap játsszák

15.30: 1. FC Köln–Hamburg (Tv: Arena4)

17.30: Wolfsburg–Hoffenheim

Pénteken játszották

Augsburg–Borussia Dortmund 0–1 (Guirassy 38.)