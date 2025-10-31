Guirassy góljával hozta a kötelezőt a Dortmund Augsburgban

A Dortmund kevés izgalmat hozó meccsen nyert Augsburgban. A mérkőzés egyetlen találatát Serhou Guirassy szerezte. A bajnokságban legutóbb szeptember közepén, a Heidenheimnak betaláló csatár egy védelmi hiba nyomán kapott ajándéklabdával vette be a bajorok kapuját.

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Augsburg–Borussia Dortmund 0–1 (Guirassy 38.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

15.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt

15.30: Mainz–Werder Bremen

15.30: RB Leipzig–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

15.30: St. Pauli–Mönchengladbach

15.30: Union Berlin–Freiburg

18.30: Bayern München–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: 1. FC Köln–Hamburg (Tv: Arena4)

17.30: Wolfsburg–Hoffenheim