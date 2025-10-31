Nemzeti Sportrádió

Guirassy góljával hozta a kötelezőt a Dortmund Augsburgban

2025.10.31. 22:34
Serhou Guirassy góljával nyert a Dortmund (Fotó: Getty Images)
Az Augsburg 1–0-ra kikapott a Dortmundtól a német labdarúgó Bundesliga 9. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén.

A Dortmund kevés izgalmat hozó meccsen nyert Augsburgban. A mérkőzés egyetlen találatát Serhou Guirassy szerezte. A bajnokságban legutóbb szeptember közepén, a Heidenheimnak betaláló csatár egy védelmi hiba nyomán kapott ajándéklabdával vette be a bajorok kapuját.

NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Augsburg–Borussia Dortmund 0–1 (Guirassy 38.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt
15.30: Mainz–Werder Bremen
15.30: RB Leipzig–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
15.30: St. Pauli–Mönchengladbach
15.30: Union Berlin–Freiburg
18.30: Bayern München–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: 1. FC Köln–Hamburg (Tv: Arena4)
17.30: Wolfsburg–Hoffenheim

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München8830–4+2624
2. Borussia Dortmund962115–6+920
3. RB Leipzig861116–9+719
4. Stuttgart86213–7+618
5. Bayer Leverkusen852118–11+717
6. Eintracht Frankfurt841321–18+313
7. Hoffenheim841315–13+213
8. 1. FC Köln832312–11+111
9. Werder Bremen832312–16–411
10. Union Berlin831411–15–410
11. Freiburg823311–13–29
12. Wolfsburg82249–13–48
13. Hamburg82247–11–48
14. St. Pauli82158–14–67
15. Augsburg921612–21–97
16. Mainz81169–16–74
17. Heidenheim81167–16–94
18. Mönchengladbach8356–18–123

 

 

