Guirassy góljával hozta a kötelezőt a Dortmund Augsburgban
Az Augsburg 1–0-ra kikapott a Dortmundtól a német labdarúgó Bundesliga 9. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén.
A Dortmund kevés izgalmat hozó meccsen nyert Augsburgban. A mérkőzés egyetlen találatát Serhou Guirassy szerezte. A bajnokságban legutóbb szeptember közepén, a Heidenheimnak betaláló csatár egy védelmi hiba nyomán kapott ajándéklabdával vette be a bajorok kapuját.
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Augsburg–Borussia Dortmund 0–1 (Guirassy 38.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt
15.30: Mainz–Werder Bremen
15.30: RB Leipzig–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
15.30: St. Pauli–Mönchengladbach
15.30: Union Berlin–Freiburg
18.30: Bayern München–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: 1. FC Köln–Hamburg (Tv: Arena4)
17.30: Wolfsburg–Hoffenheim
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|8
|8
|–
|–
|30–4
|+26
|24
|2. Borussia Dortmund
|9
|6
|2
|1
|15–6
|+9
|20
|3. RB Leipzig
|8
|6
|1
|1
|16–9
|+7
|19
|4. Stuttgart
|8
|6
|–
|2
|13–7
|+6
|18
|5. Bayer Leverkusen
|8
|5
|2
|1
|18–11
|+7
|17
|6. Eintracht Frankfurt
|8
|4
|1
|3
|21–18
|+3
|13
|7. Hoffenheim
|8
|4
|1
|3
|15–13
|+2
|13
|8. 1. FC Köln
|8
|3
|2
|3
|12–11
|+1
|11
|9. Werder Bremen
|8
|3
|2
|3
|12–16
|–4
|11
|10. Union Berlin
|8
|3
|1
|4
|11–15
|–4
|10
|11. Freiburg
|8
|2
|3
|3
|11–13
|–2
|9
|12. Wolfsburg
|8
|2
|2
|4
|9–13
|–4
|8
|13. Hamburg
|8
|2
|2
|4
|7–11
|–4
|8
|14. St. Pauli
|8
|2
|1
|5
|8–14
|–6
|7
|15. Augsburg
|9
|2
|1
|6
|12–21
|–9
|7
|16. Mainz
|8
|1
|1
|6
|9–16
|–7
|4
|17. Heidenheim
|8
|1
|1
|6
|7–16
|–9
|4
|18. Mönchengladbach
|8
|–
|3
|5
|6–18
|–12
|3
