Lenny, a zseni – Több mint ígéret Lennart Karl

Noha rovatunkban a jövő lehetséges sztárjait igyekszünk bemutatni, elsősorban olyanokat választunk, akik már letettek valamit az asztalra, akikkel már történtek nagy dolgok, akikről van mit írni és akikhez már elég mintánk van. És van mögöttük egy-két jó idény. Húsz tétmeccs után nem szoktunk senkire egy teljes oldalt szánni.

Most mégis kivételt kell tennünk. A Bayern München játékosa, Lennart Karl tehetsége ugyanis kiböki a szemünket. Ha valaki megnézi a Bundesliga közösségi médiafelületein nagy sikerrel megfuttatott reels videót, hogy mit művelt 13 évesen, még az Eintracht Frankfurt mezében egy teremtornán a csöppnyi Karl, akkor inkább azt kell beismernünk: talán el is késtünk ezzel a cikkel, már négy éve meg kellett volna írnunk. Ahogy egy hosszú indítást levesz a háta mögött bal sarokkal, majd megfordulva, kapásból bal külsővel a jobb ficakba csavar – már csak ez a jelenetsor is bizonyítja, hogy korszakos zseniről van szó. Ha az esetleg nem győzött volna meg valakit, hogy négy Bajnokok Ligája-mérkőzésen három gólnál tart. A felnőttek között persze. Tizenhét évesen.

A 2024–2025-ös idényben csak kerettag volt, a bajnoki aranyat azonban ő is megkapta (Fotó: Imago Images)

2022 óta fejlődik a Bayern Münchennél. Nevelőegyesülete a Viktoria Aschaffenburg volt, onnan került 2017-ben az Eintracht Frankfurthoz kilencévesen, de négy esztendő után visszament az Aschaffenburghoz. Hogy miért? Mert már akkor, tizenhárom évesen elcsábította a Bayern München. A Frankfurtnál pedig megsértődtek, és amikor napvilágra került, hogy Karl a Bayern akadémiájához csatlakozik, elveszítette a helyét az Eintracht korosztályos csapataiban. A frankfurti vezetőség nem akart még fél évig egy olyan játékost képezni, aki már biztosan rivális klubhoz távozik, ezért gyakorlatilag „szabadon” engedte a hátralévő időszakra, ő pedig első klubja oltalmában bekkelte ki a müncheni szerződése életbe lépéséig hátralévő hónapokat.

A Bayern U17-es csapatában kezdett 2022 őszén, a Nachwuchsliga F-csoportjában az első kilenc bajnokiján 17 gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott. Ment is fel rögtön az U19-esekhez. 2024 nyarán már olyan klubok tettek érte nagyvonalú ajánlatot, mint a Real Madrid és az Ajax – a Bayern persze nem adta ki a kezéből féltett kincsét. Vincent Kompany vezetőedző 2025. április 14-én az Augsburg elleni Bundesliga-találkozón már betette a felnőttcsapat meccskeretébe, és bár pályára nem lépett, ő is kapott aranyérmet a nyakába az idény végén és a magasba emelhette a Bundesliga salátástálját.

Profiként az első gólját az FC Bruges ellen szerezte (Fotó: Imago)

A bemutatkozására tétmérkőzésen idén június 16-án, Cincinattiben jött el az idő, a klubvilágbajnokságon. Kompany nem kockáztatott sokat, amikor a Bayern első csoportmeccse, az új-zélandi Auckland City ellen a szünetben pályára küldte Michael Olise helyére – 6–0-s előnynél. Majd szintén nem helyezte nagy nyomás alá, amikor a Stuttgart elleni német Szuperkupa-meccs 93. percében becserélte. Az új Bundesliga-idény nyitányán, az RB Leipzig ellen az utolsó 21 percre állt be, 4–0-nál, a vége 6–0 lett. De a Német Kupában már kezdő volt az SV Wehen Wiesbaden ellen, a váratlanul sovány, 3–2-es Bayern-győzelem során.

A Bundesligában először szeptember 20-án volt a kezdőcsapat tagja, a Hoffenheim 4–1-es idegenbeli legyőzésekor máris gólpasszt adott Harry Kane-nek. Az első bajnoki gólját pedig a Borussia Mönchengladbach ellen szerezte meg október 25-én. Nagy meccse volt a német élvonalban a Freiburg elleni is, amikor negyedóra után hazai pályán kétgólos hátrányban volt a Bayern, de aztán beindult Olise és Karl, nem lehetett őket megfékezni, gól, gólpassz Karltól, és végül 6–2-s győzelem.

Már a felnőttek közötti első labdaérintéseiből látni lehetett, hogy valami rendkívüli történik a szemünk előtt. Egy klasszikus értelemben vett zsenit látunk a pályán, aki olyat tud, amit a pályán lévő többi világklasszis talán egyike sem. Ahogy a labdához nyúl. Ahogy kezeli. Ahogy finoman megtolja bokából. Ahogy lefordul. Ahogy zsebkendőnyi területen is megtalálja a jó megoldást. Noha ballábas, legutóbb a Bajnokok Ligájában a Sporting ellen nem jelentett neki gondot, hogy jobbal lőjön gólt, ha már úgy jött ki a lövőhelyzet Konrad Laimer passza után. A meccs után a DAZN-nak nyilatkozva elmagyarázta, hogy nem a véletlen műve volt a gól. „Az utóbbi időben sokkal többet edzettem a jobb lábammal, így azonnal meg is kaptam érte a jutalmat. Minden a helyére került. Megszelídítettem a labdát ballal, majd jöhetett a befejezés a jobbal” – mondta.

Még Lionel Messinél is alacsonyabb, 168 centis, és úgy cikázik korunk robusztus védői között, hogy öröm nézni. És a gyermeki lelkesedést az arcán. Nem csoda, hogy a bajor közönség is azonnal a szívébe fogadta: amikor ezen a Sporting elleni BL-meccsen a 77. percben lecserélték, az egész Allianz Arena felállva tapsolta meg a teljesítményét. Ő lett aztán a meccs embere is az UEFA-nál. Előtte betalált az Arsenal és a Bruges ellen is, így van négy BL-találkozón három gólja, ezzel ő lett a futballtörténelem legfiatalabb játékosa 17 évesen és 290 naposan, aki három egymást követő BL-meccsen eredményes volt. Addig a csúcsot Kylian Mbappé tartotta (18 év, 113 nap). „Lenny mindig veszélyes, meccsenként négy-öt lehetőséget teremt magának, aztán egyszer csak lecsap – mondta róla a meccs után a Kickernek Vincent Kompany. – Jobbal, ballal, fejjel is tud gólt szerezni, mindenben nagyon jó. Főleg, ha közel tud kerülni a kapuhoz.”

A Sporting-meccs után az újságírók azt is megkérdezték tőle, várhat-e egy kedves SMS-re Julian Nagelsmann szövetségi kapitánytól. „Még nem hiszem, nem” – felelte Karl, de rutinos csapattársa, Joshua Kimmich szerint csak túl szerény.

Noha ballábas, a Sporting kapujába jobbal talált be a Bajnokok Ligájában (Fotó: AFP)

„A Bayern München minden rendszeres kezdőjátékosának – különösen, ahogy most játszunk – a válogatottban van a helye! – reagált Kimmich a felvetésre. – Még akkor is, ha Jamal Musiala visszatér, Lenny továbbra is megkapja majd a játékidőt, mert megérdemli. Sokkal több ő, mint egy cserejátékos, aki néha játszhat a nagyfiúkkal.”

A Kicker elemzése szerint a fiatal játékos már kockázatos cseleket is megengedhet magának, sőt, akár a labdavesztést is, hiszen Harry Kane-ék is maguk közé valónak tekintik. Gyorsan érett valódi alternatívává a támadósorban. „Inkább kövessen el három-négy hibát, de legyen három-négy figyelemfelkeltő pillanata meccsenként” – írta a Kicker.

És Karl nem is illetődik meg: nála nincsenek alibi megmozdulások, félénk oldalpasszok, inkább kockázatot vállal, és nem fél befejezni a támadásokat. Rui Borges, a Sporting edzője is panaszkodott a meccs után, hogy milyen nehéz volt védekezni a 168 centis Karl ellen.

Ha már Lennart Karlt elmulasztottuk 13 évesen felfedezni, idejében jelentjük: ő maga szerint az igazán nagy tehetség az öccse, Vincent, aki 14 éves, és az Eintracht Frankfurtban cseperedik. Korosztálya legígéretesebb játékosának tartják az országban, és máris szerződést kötött vele a Nike, akárcsak a bátyjával. A Bild cikke szerint Lennart szülei a Frankfurt melletti Frammersbachból Münchenbe telepednek át hamarosan, mivel Lennart 18 éves korában kiköltözik az FC Bayern Campus kollégiumából. No meg lehet, hogy aztán egy szép napon Vincentet is kinézik maguknak a bajorok…

Fotó: AFP

Született: 2008. február 22., Frammersbach

Állampolgársága: német

Sportága: labdarúgás

Posztja: támadó középpályás

Klubjai: Bayern München II (2025–), Bayern München (2025–)

Kiemelkedő eredményei: német bajnok (2025), német Szuperkupa-győztes (2025) NÉVJEGY: Lennart Karl

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. december 13-i lapszámában jelent meg.)