Nemzeti Sportrádió

NB I

ETO–Újpest 2–1, DVTK–ZTE 1–1, Kisvárda–Paks 2–1

Harry Kane ismét duplázott, egyre közelebb a címvédéshez a Bayern München

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.02.28. 20:48
Harry Kane egészen elképesztő formában van (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München Bundesliga Borussia Dortmund
Bár a Borussia Dortmund szerzett vezetést, 3–2-re elveszítette a Bayern München elleni rangadót, így 11 pontra nőtt az éllovas előnye a német labdarúgó Bundesligában.

Felszívta magát a Der Klassikerre a Dortmund, miután a héten a Bajnokok Ligájában 4–1-es vereséget szenvedett az Atalanta otthonában, és 4–3-as összesítéssel búcsúzott a sorozattól. A Német Kupában már tavaly decemberben, a nyolcaddöntőben kiesett, vagyis már csak a Bundesligában maradt talpon, és mindenképpen nyernie kellett ahhoz, hogy nyílt maradjon a bajnoki címért folyó versenyfutás.

A hazaiaknál csak a kispadon kezdett a házi góllövőlistát vezető Serhou Guirassy, míg a vendégek nem számíthattak a sérülésből lábadozó Manuel Neurre. Fél órát sem kellett várni a Borussia vezető góljára, Daniel Svensson bal oldali beadása után Nico Schlotterbeck fejelt a bal alsó sarokba. A 26 éves védő eltiltás és sérülés miatt nem játszott a legutóbbi két fordulóban, és a tizedik mérkőzésén az első gólját szerezte a Bayern ellen. Persze meglepő lett volna, ha ezzel az egy góllal sikerül megnyerni a találkozót.

Nem is sikerült. Joshua Kimmich emelte be a labdát Serge Gnabrynak, aki Harry Kane elé fejelte, ő pedig a kapus mellett a kapuba kanalazott. Majd nem sokkal később büntetőtből is betalált. Az első félidőben vezetést szerző Nico Schlotterbeck szabálytalankodott Josip Stanisiccsal szemben, a játékvezető pedig teljesen jogosan tizenegyest ítélt. Gregor Kobel bele tudott érni a labdába, de nem tudta védeni a lövést, így fordított a Bayern. Harry Kane egészen elképesztő formában van, sorozatban az ötödik bajnok mérkőzésén volt eredményes, és az egymást követő negyedik fellépésén duplázott. Összesen pedig már 30 gólnál jár a Bundesligában, miközben a góllövőlista második helyén álló Luis Díaznak és Deniz Undavnak csupán 13-13 van...

Ezzel azonban még nem volt vége a rangadónak. Előbb Marcel Sabitzer jobb oldali beadása után Daniel Svensson lőtt kapásból hatalmas gólt, majd Joshua Kimmich bombázott a kapu jobb oldalába. A Bayern fordulatos, emlékezetes összecsapáson győzött 3–2-re, ezzel 11 pontosra növelte az előnyét, és nagy lépést tett a címvédés felé. 2–3

NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
BORUSSIA DORTMUND–BAYERN MÜNCHEN 2–3 (1–0)
Dortmund, Signal Iduna Park, 81 365 néző. Vezette: Jablonski
DORTMUND: Kobel – Can (Benszebaini, 45+5.), Anton, N. Schlotterbeck – Couto, Sabitzer, F. Nmecha (Jobe Bellingham, 75.), Svensson – Adeyemi (Brandt, 75.), Beier (Inácio, 75.) – F. Silva (Guirassy, 67.). Vezetőedző: Niko Kovac
BAYERN: Urbig – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (Bischof, 90.) – Kimmich (Goretzka, 90+2.), Pavlovic – Olise (Kim Min Dzse, 90+2.), Gnabry (Musiala, 61.), L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: N. Schlotterbeck (26.), Svensson (83.), ill. Kane (54., 70. – a másodikat 11-esből), Kimmich (87.)

Német labdarúgás
3 órája

Schäferék 94. perces tizenegyesgóllal kaptak ki; megszakadt a Hoffenheim remek hazai sorozata

Nem tudott nyerni otthon a Leverkusen; hosszú idő után újra győzött a Werder.

A TOVÁBBI SZOMBATI EREDMÉNYEK
Hoffenheim–St. Pauli 0–1 (Pereira Lage 45+4.)
Mönchengladbach–Union Berlin 1–0 (Diks 90+4. – 11-esből)
Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (Quansah 88., ill. Becker 67.)
Werder Bremen–Heidenheim 2–0 (J. Milosevics 57., Behrens 90+7. – öngól)

Vasárnap játsszák
15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)
19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Bayern München

24

20

3

1

88–23

+65 

63 

  2. Borussia Dortmund

24

15

7

2

51–25

+26 

52 

  3. Hoffenheim

24

14

4

6

49–31

+18 

46 

  4. Stuttgart

23

13

4

6

44–32

+12 

43 

  5. RB Leipzig

23

12

5

6

44–32

+12 

41 

  6. Bayer Leverkusen

23

12

4

7

44–29

+15 

40 

  7. Freiburg

23

9

6

8

34–37

–3 

33 

  8. Eintracht Frankfurt

23

8

7

8

46–49

–3 

31 

  9. Augsburg

24

9

4

11

30–41

–11 

31 

10. Union Berlin

24

7

7

10

29–38

–9 

28 

11. Hamburg

22

6

8

8

25–32

–7 

26 

12. Mönchengladbach

24

6

7

11

27–39

–12 

25 

13. 1. FC Köln

24

6

6

12

33–41

–8 

24 

14. Mainz

24

5

8

11

27–39

–12 

23 

15. St. Pauli

24

6

5

13

23–40

–17 

23 

16. Werder Bremen

24

5

7

12

25–44

–19 

22 

17. Wolfsburg

23

5

5

13

33–49

–16 

20 

18. Heidenheim

24

3

5

16

22–53

–31 

14 

 

 

Bayern München Bundesliga Borussia Dortmund
Legfrissebb hírek

Schäferék 94. perces tizenegyesgóllal kaptak ki; megszakadt a Hoffenheim remek hazai sorozata

Német labdarúgás
3 órája

Niko Kovac: Le tudjuk győzni a Bayernt

Német labdarúgás
10 órája

Egy sarkazós és egy félpályás góllal nyert az Augsburg története 500. Bundesliga-meccsén

Német labdarúgás
23 órája

Az UEFA elnöke válaszolt Schmidt Ádámnak a Kompany-ügyben

Minden más foci
Tegnap, 13:27

Vinícius Júnior nagyszerűen érzi magát, és különösen motiváltan várja a visszavágót

Bajnokok Ligája
2026.02.25. 11:43

NFL: a Detroit lesz az egyik csapat, amely Münchenben játszik az ősszel

Amerikai sportok
2026.02.24. 16:04

Továbbra is remekel hazai pályán a Freiburg; fontos mérkőzést nyert meg a St. Pauli; ikszelt a Stuttgart

Német labdarúgás
2026.02.22. 21:45

Fodor Csenge megerősítette: addig nem lesz válogatott, amíg Golovin Vlagyimir a szövetségi kapitány

Kézilabda
2026.02.22. 19:46
Ezek is érdekelhetik