Harry Kane ismét duplázott, egyre közelebb a címvédéshez a Bayern München

Felszívta magát a Der Klassikerre a Dortmund, miután a héten a Bajnokok Ligájában 4–1-es vereséget szenvedett az Atalanta otthonában, és 4–3-as összesítéssel búcsúzott a sorozattól. A Német Kupában már tavaly decemberben, a nyolcaddöntőben kiesett, vagyis már csak a Bundesligában maradt talpon, és mindenképpen nyernie kellett ahhoz, hogy nyílt maradjon a bajnoki címért folyó versenyfutás.

A hazaiaknál csak a kispadon kezdett a házi góllövőlistát vezető Serhou Guirassy, míg a vendégek nem számíthattak a sérülésből lábadozó Manuel Neurre. Fél órát sem kellett várni a Borussia vezető góljára, Daniel Svensson bal oldali beadása után Nico Schlotterbeck fejelt a bal alsó sarokba. A 26 éves védő eltiltás és sérülés miatt nem játszott a legutóbbi két fordulóban, és a tizedik mérkőzésén az első gólját szerezte a Bayern ellen. Persze meglepő lett volna, ha ezzel az egy góllal sikerül megnyerni a találkozót.

Nem is sikerült. Joshua Kimmich emelte be a labdát Serge Gnabrynak, aki Harry Kane elé fejelte, ő pedig a kapus mellett a kapuba kanalazott. Majd nem sokkal később büntetőtből is betalált. Az első félidőben vezetést szerző Nico Schlotterbeck szabálytalankodott Josip Stanisiccsal szemben, a játékvezető pedig teljesen jogosan tizenegyest ítélt. Gregor Kobel bele tudott érni a labdába, de nem tudta védeni a lövést, így fordított a Bayern. Harry Kane egészen elképesztő formában van, sorozatban az ötödik bajnok mérkőzésén volt eredményes, és az egymást követő negyedik fellépésén duplázott. Összesen pedig már 30 gólnál jár a Bundesligában, miközben a góllövőlista második helyén álló Luis Díaznak és Deniz Undavnak csupán 13-13 van...

Ezzel azonban még nem volt vége a rangadónak. Előbb Marcel Sabitzer jobb oldali beadása után Daniel Svensson lőtt kapásból hatalmas gólt, majd Joshua Kimmich bombázott a kapu jobb oldalába. A Bayern fordulatos, emlékezetes összecsapáson győzött 3–2-re, ezzel 11 pontosra növelte az előnyét, és nagy lépést tett a címvédés felé. 2–3

NÉMET BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

BORUSSIA DORTMUND–BAYERN MÜNCHEN 2–3 (1–0)

Dortmund, Signal Iduna Park, 81 365 néző. Vezette: Jablonski

DORTMUND: Kobel – Can (Benszebaini, 45+5.), Anton, N. Schlotterbeck – Couto, Sabitzer, F. Nmecha (Jobe Bellingham, 75.), Svensson – Adeyemi (Brandt, 75.), Beier (Inácio, 75.) – F. Silva (Guirassy, 67.). Vezetőedző: Niko Kovac

BAYERN: Urbig – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (Bischof, 90.) – Kimmich (Goretzka, 90+2.), Pavlovic – Olise (Kim Min Dzse, 90+2.), Gnabry (Musiala, 61.), L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Gólszerző: N. Schlotterbeck (26.), Svensson (83.), ill. Kane (54., 70. – a másodikat 11-esből), Kimmich (87.)