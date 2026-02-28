Harry Kane ismét duplázott, egyre közelebb a címvédéshez a Bayern München
Felszívta magát a Der Klassikerre a Dortmund, miután a héten a Bajnokok Ligájában 4–1-es vereséget szenvedett az Atalanta otthonában, és 4–3-as összesítéssel búcsúzott a sorozattól. A Német Kupában már tavaly decemberben, a nyolcaddöntőben kiesett, vagyis már csak a Bundesligában maradt talpon, és mindenképpen nyernie kellett ahhoz, hogy nyílt maradjon a bajnoki címért folyó versenyfutás.
A hazaiaknál csak a kispadon kezdett a házi góllövőlistát vezető Serhou Guirassy, míg a vendégek nem számíthattak a sérülésből lábadozó Manuel Neurre. Fél órát sem kellett várni a Borussia vezető góljára, Daniel Svensson bal oldali beadása után Nico Schlotterbeck fejelt a bal alsó sarokba. A 26 éves védő eltiltás és sérülés miatt nem játszott a legutóbbi két fordulóban, és a tizedik mérkőzésén az első gólját szerezte a Bayern ellen. Persze meglepő lett volna, ha ezzel az egy góllal sikerül megnyerni a találkozót.
Nem is sikerült. Joshua Kimmich emelte be a labdát Serge Gnabrynak, aki Harry Kane elé fejelte, ő pedig a kapus mellett a kapuba kanalazott. Majd nem sokkal később büntetőtből is betalált. Az első félidőben vezetést szerző Nico Schlotterbeck szabálytalankodott Josip Stanisiccsal szemben, a játékvezető pedig teljesen jogosan tizenegyest ítélt. Gregor Kobel bele tudott érni a labdába, de nem tudta védeni a lövést, így fordított a Bayern. Harry Kane egészen elképesztő formában van, sorozatban az ötödik bajnok mérkőzésén volt eredményes, és az egymást követő negyedik fellépésén duplázott. Összesen pedig már 30 gólnál jár a Bundesligában, miközben a góllövőlista második helyén álló Luis Díaznak és Deniz Undavnak csupán 13-13 van...
Ezzel azonban még nem volt vége a rangadónak. Előbb Marcel Sabitzer jobb oldali beadása után Daniel Svensson lőtt kapásból hatalmas gólt, majd Joshua Kimmich bombázott a kapu jobb oldalába. A Bayern fordulatos, emlékezetes összecsapáson győzött 3–2-re, ezzel 11 pontosra növelte az előnyét, és nagy lépést tett a címvédés felé. 2–3
NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
BORUSSIA DORTMUND–BAYERN MÜNCHEN 2–3 (1–0)
Dortmund, Signal Iduna Park, 81 365 néző. Vezette: Jablonski
DORTMUND: Kobel – Can (Benszebaini, 45+5.), Anton, N. Schlotterbeck – Couto, Sabitzer, F. Nmecha (Jobe Bellingham, 75.), Svensson – Adeyemi (Brandt, 75.), Beier (Inácio, 75.) – F. Silva (Guirassy, 67.). Vezetőedző: Niko Kovac
BAYERN: Urbig – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (Bischof, 90.) – Kimmich (Goretzka, 90+2.), Pavlovic – Olise (Kim Min Dzse, 90+2.), Gnabry (Musiala, 61.), L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: N. Schlotterbeck (26.), Svensson (83.), ill. Kane (54., 70. – a másodikat 11-esből), Kimmich (87.)
Schäferék 94. perces tizenegyesgóllal kaptak ki; megszakadt a Hoffenheim remek hazai sorozata
A TOVÁBBI SZOMBATI EREDMÉNYEK
Hoffenheim–St. Pauli 0–1 (Pereira Lage 45+4.)
Mönchengladbach–Union Berlin 1–0 (Diks 90+4. – 11-esből)
Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (Quansah 88., ill. Becker 67.)
Werder Bremen–Heidenheim 2–0 (J. Milosevics 57., Behrens 90+7. – öngól)
Vasárnap játsszák
15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)
19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
24
20
3
1
88–23
+65
63
|2. Borussia Dortmund
24
15
7
2
51–25
+26
52
|3. Hoffenheim
24
14
4
6
49–31
+18
46
|4. Stuttgart
23
13
4
6
44–32
+12
43
|5. RB Leipzig
23
12
5
6
44–32
+12
41
|6. Bayer Leverkusen
23
12
4
7
44–29
+15
40
|7. Freiburg
23
9
6
8
34–37
–3
33
|8. Eintracht Frankfurt
23
8
7
8
46–49
–3
31
|9. Augsburg
24
9
4
11
30–41
–11
31
|10. Union Berlin
24
7
7
10
29–38
–9
28
|11. Hamburg
22
6
8
8
25–32
–7
26
|12. Mönchengladbach
24
6
7
11
27–39
–12
25
|13. 1. FC Köln
24
6
6
12
33–41
–8
24
|14. Mainz
24
5
8
11
27–39
–12
23
|15. St. Pauli
24
6
5
13
23–40
–17
23
|16. Werder Bremen
24
5
7
12
25–44
–19
22
|17. Wolfsburg
23
5
5
13
33–49
–16
20
|18. Heidenheim
24
3
5
16
22–53
–31
14