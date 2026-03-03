A magyar női légpuskás trió is negyedik a légfegyveres Eb-n

A magyarok a kvalifikáció első részében 630.5 kört lőttek, és a harmadik helyen jutottak a nyolc közé. A második szakaszban már az volt a cél, hogy az első négyben végezzenek Dénes Eszterék, ami sikerült is: 630.3 körrel a második helyen kerültek be az elődöntőbe az élen záró norvégok, továbbá a szerbek és a németek mellett. Az elődöntőben a sorrend dőlt el, hogy melyik két trió lőhet az aranyéremért és melyik kettő a bronzért. A magyar hármas ezúttal 625.5 kört teljesített, amivel negyedik lett és a bronzéremért majd a 626.7 kört elérő szerbekkel lőhetett.

Izgalmas ütközetre lehetett számítani, Ljiljana Cvetkovics, Alekszandra Havran és Andjelija Sztevanovics azonban egyaránt nagyszerűen teljesített a helyosztón, így a magyar hármasnak gyakorlatilag esélye sem volt a győzelemre. Lövésenként összeadták a csapattagok eredményeit és a jobb eredményt elérő egység két pontot kapott, döntetlen esetén pedig egy-egy pont járt mindkét félnek. A szerbek végül 17–3-ra nyerték meg az egyik fél 16. pontjáig zajló meccset, ezzel megszerezték a bronzérmet, míg a magyar csapatnak meg kellett elégednie a negyedik hellyel.

Kedden rendezik még a férfi és női légpisztoly szóló számot, valamint a mozgócéllövők (korábbi nevén: futócéllövők) 40 vegyes versenyét.

(MTI)