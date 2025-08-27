Ők voltak a legjobb vételek ezen a nyáron a Bundesligában

Érdekes kísérletet teszünk: kik voltak azok a játékosok a német élvonalban, akiket olcsóbban vásároltak meg, mint amennyit a játékjoga ér a Transfermarkt szerint? Természetesen a Bosman-szabály alapján ingyen (ingyen…) megszerzett játékosokat nem számoljuk ide, még akkor sem, ha idén a klubvilágbajnokság miatt pármillió eurót fizetni kellett is az előrehozott költözések miatt. Nézzük, kik tartoznak a „jóárasított Bundesliga11-be”!

A KAPUS. Ezen a nyáron nem nagyon adtak el kezdőkapust a Bundesligában, a topcsapatok sem sűrűn vettek kapust, még a Bayern München sem, így virtuális 1-es mezünk Ron-Robert Zieleré. A neve nem forog közszájon manapság, pedig még csak 36 éves, ez szinte ideális kapuskor, hatszoros válogatott. Kétszázezer euróért megkapta őt az 1. FC Köln a Hannovertől, játékjoga csak háromszor ennyit ér, de ez csalóka, mert a Manchester United, a Leicester City és a VfB Stuttgart korábbi játékosa öt idényt a másodosztályban húzott le. Tavaly a Bundesliga 2 második legjobb kapusa lett, idén a harmadik, tehát jó vétel, nem mellesleg a nevelőklubjához tér vissza – világbajnokként, szinte már el is felejtette az ember, hogy 2014-ben a nationalelf tagja volt.

A VÉDELEM. Annak jobb oldalán a 28-szoros dán válogatott Rasmus Kristensen, akit hatmillió euróért engedett el a Leeds United az Eintracht Frankfurthoz, holott a középen és jobb oldalon is bevethető, 28 éves futballista játékjoga 14 millió euróra rúg. Egyelőre, mert a rendszeres játéklehetőség sokat dob ezen – Kristensenben annyira nem bízott már a Leeds, hogy az előző évi kölcsönjátékban megszabott tízmilliós akcióból alkudtak sikerrel a németek. A dán ezt előző kölcsönidénye az AS Románál olyan jól sikerült, hogy Kristensen vissza akart vonulni…

A 23 éves olimpiai bajnok középső védő, Chrislain Matsima főnyeremény az Augsburg számára: tavaly vették kölcsön, az akkor 7 milliós játékjog mára 22 millióra rakétázott (lásd még: rendszeres játéklehetőség), a németek kacagva fizették ki az ötmilliós opciót, sőt ezt már januárban bejelentették. Érthetetlen a hercegségbeliek árazása, Matsima az U21-es válogatott csapatkapitánya volt, tavaszra a BuLi, azaz a Bundesliga egyik legjobb bekkjévé nőtte ki magát.

Hot Take eingetroffen 🔥 pic.twitter.com/O8fhoDfv0g — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 25, 2025



A másik középső védő a minap nagyon súlyos sérülést szenvedő Macsida Kokit és Denis Vavrót megelőzve az egyszeres svájci válogatott Albian Hajdari, aki 12 milliót ér, és ötmillióért szerezte meg a Luganótól a Hoffenheim. Ha ilyen ütemben fejlődik tovább, hamarosan nagyon leszidnak valakit a Juventusnál, az olaszok ugyanis öt éve 4.5 millióért vették az FC Baseltől, két éve pedig alig 742 000 euróért adták el. A Lugano megfigyelői ellenben jutalmat érdemelnek, amikor lecsaptak rá, félmillió eurót sem ért – kitalálták, mit akarunk írni: bizalom és rendszeres játéklehetőség. A svájci csapatnál 2028-ig szólt a szerződése, és a 22 éves hátvédre éppen azért volt szüksége a Hoffenheimnek, mert Macsida megsérült az első fordulóban.Andreas Schicker sportigazgató elárulta, régóta figyelték már az albán játékost, így nem sokat kellett gondolkodni, kivel pótolják a japánt.

A balhátvéd a svéd Daniel Svensson, aki háromszoros válogatott, legalábbis egyelőre, mert a 23 éves játékos kezdő lett máris a Dortmundban, sőt idénybeli hét mérkőzésén két kanadai pontot jegyez. A Nordsjaelland a télen adta őt kölcsön, 1.8 millióért, 6.5 milliót fizettek érte opciósan: előző csapata 270 ezer euróért vette meg annak idején a Brommapojkarnától. Az opció itt kötelező volt, de boldogan utaltak: a pénz Svensson 15. pályára lépése után járt, a futballista játékjogát a Transfermarkt már 12 millióra teszi, és ez az érték most fog csak igazán kilőni, ha a bal oldali mindenes alapemberből húzóember lesz.