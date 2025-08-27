Ők voltak a legjobb vételek ezen a nyáron a Bundesligában

Érdekes kísérletet teszünk: kik voltak azok a játékosok a német élvonalban, akiket olcsóbban vásároltak meg, mint amennyit a játékjoga ér a Transfermarkt szerint? Természetesen a Bosman-szabály alapján ingyen (ingyen…) megszerzett játékosokat nem számoljuk ide, még akkor sem, ha idén a klubvilágbajnokság miatt pármillió eurót fizetni kellett is az előrehozott költözések miatt. Nézzük, kik tartoznak a „jóárasított Bundesliga11-be”!
A KAPUS. Ezen a nyáron nem nagyon adtak el kezdőkapust a Bundesligában, a topcsapatok sem sűrűn vettek kapust, még a Bayern München sem, így virtuális 1-es mezünk Ron-Robert Zieleré. A neve nem forog közszájon manapság, pedig még csak 36 éves, ez szinte ideális kapuskor, hatszoros válogatott. Kétszázezer euróért megkapta őt az 1. FC Köln a Hannovertől, játékjoga csak háromszor ennyit ér, de ez csalóka, mert a Manchester United, a Leicester City és a VfB Stuttgart korábbi játékosa öt idényt a másodosztályban húzott le. Tavaly a Bundesliga 2 második legjobb kapusa lett, idén a harmadik, tehát jó vétel, nem mellesleg a nevelőklubjához tér vissza – világbajnokként, szinte már el is felejtette az ember, hogy 2014-ben a nationalelf tagja volt.
A VÉDELEM. Annak jobb oldalán a 28-szoros dán válogatott Rasmus Kristensen, akit hatmillió euróért engedett el a Leeds United az Eintracht Frankfurthoz, holott a középen és jobb oldalon is bevethető, 28 éves futballista játékjoga 14 millió euróra rúg. Egyelőre, mert a rendszeres játéklehetőség sokat dob ezen – Kristensenben annyira nem bízott már a Leeds, hogy az előző évi kölcsönjátékban megszabott tízmilliós akcióból alkudtak sikerrel a németek. A dán ezt előző kölcsönidénye az AS Románál olyan jól sikerült, hogy Kristensen vissza akart vonulni…
A 23 éves olimpiai bajnok középső védő, Chrislain Matsima főnyeremény az Augsburg számára: tavaly vették kölcsön, az akkor 7 milliós játékjog mára 22 millióra rakétázott (lásd még: rendszeres játéklehetőség), a németek kacagva fizették ki az ötmilliós opciót, sőt ezt már januárban bejelentették. Érthetetlen a hercegségbeliek árazása, Matsima az U21-es válogatott csapatkapitánya volt, tavaszra a BuLi, azaz a Bundesliga egyik legjobb bekkjévé nőtte ki magát.
A másik középső védő a minap nagyon súlyos sérülést szenvedő Macsida Kokit és Denis Vavrót megelőzve az egyszeres svájci válogatott Albian Hajdari, aki 12 milliót ér, és ötmillióért szerezte meg a Luganótól a Hoffenheim. Ha ilyen ütemben fejlődik tovább, hamarosan nagyon leszidnak valakit a Juventusnál, az olaszok ugyanis öt éve 4.5 millióért vették az FC Baseltől, két éve pedig alig 742 000 euróért adták el. A Lugano megfigyelői ellenben jutalmat érdemelnek, amikor lecsaptak rá, félmillió eurót sem ért – kitalálták, mit akarunk írni: bizalom és rendszeres játéklehetőség. A svájci csapatnál 2028-ig szólt a szerződése, és a 22 éves hátvédre éppen azért volt szüksége a Hoffenheimnek, mert Macsida megsérült az első fordulóban.Andreas Schicker sportigazgató elárulta, régóta figyelték már az albán játékost, így nem sokat kellett gondolkodni, kivel pótolják a japánt.
A balhátvéd a svéd Daniel Svensson, aki háromszoros válogatott, legalábbis egyelőre, mert a 23 éves játékos kezdő lett máris a Dortmundban, sőt idénybeli hét mérkőzésén két kanadai pontot jegyez. A Nordsjaelland a télen adta őt kölcsön, 1.8 millióért, 6.5 milliót fizettek érte opciósan: előző csapata 270 ezer euróért vette meg annak idején a Brommapojkarnától. Az opció itt kötelező volt, de boldogan utaltak: a pénz Svensson 15. pályára lépése után járt, a futballista játékjogát a Transfermarkt már 12 millióra teszi, és ez az érték most fog csak igazán kilőni, ha a bal oldali mindenes alapemberből húzóember lesz.
A KÖZÉPPÁLYA. Amikor legutóbb bővebben írtunk a Dortmundról, eldöntött tény volt, hogy eladják az amerikai szélsőt, Giovanni Reynát a Borussia Mönchengladbachnak. A vételár végül hétmillió euró lett, de ez a Bild szerint bónuszokkal együtt értendő, most csak négymilliót kellett utalni – Reyna játékjoga most hétmillió euró, de nem is olyan régen volt 42 millió euró is. A Dortmundban 147 mérkőzésen lőtt 19 gólt, adott 18 gólpasszt, felépült három komolyabb sérülésből, és ami a lényeg, ami miatt bekerült a mi csapatunkba, az az a tény, hogy a 32-szeres válogatott játékos még csak 22 esztendős! Sok egészség, kis szerencse, új Borussia: Reyna megújulhat ezzel az átigazolással, a Mönchengladbach pedig tízmilliókat kereshet. Hívta a Parma is, de maradt Németországban, a Serie A-ba távozását majdan segítheti, hogy Reynának van portugál, azaz EU-s útlevele is.
Óriási a potenciál a 21 éves svájci szűrő, Leon Avdullahu futballtudásában, 2023-ban 25 ezer, a tavalyi év elején 500 ezer eurót ért a játékjoga, ez utóbbit mára meghússzorozta, az FC Basel pedig nyolcmillióért eladta a Hoffenheimnek. A Mönchengladbach elől szerezték meg Avdullahut, kétmillió még a bónusz. A középpályás svájci bajnok és kupagyőztes, még nem felnőtt, „csak” U21-es válogatott, de új csapatában azonnal kezdő lett… és az év egyik nagy felfedezettje lehet.
Yussuf Poulsen nagy idők nagy tanúja volt Lipcsében, 2013 és 2025 nyara között 425 mérkőzésen lőtt 95 gólt, adott 66 gólpasszt, és klubikon lett. Most alig egymillióért eladták a Hamburgnak, ahol a 31 éves középcsatár, visszavont ék, szélső máris csapatkapitány! Az egész ligában csak ő az, aki friss érkezőként megkapta ez a Németországban még mindig nagy megtiszteltetésnek számító, előjogokkal és kötelességekkel is járó tisztséget. Poulsen játékjoga ötmilliót ér, a rutinja ennél is többet jelent majd a HSV-nek.
A balszélsőnk a belga Samuel Mbangula, aki 21 éves, és alig tízmillióért lemondott róla a Juventus, holott a korábban az FC Brugesben és az Anderlechtben is nevelkedő, az olaszok által 300 ezer euróért megszerzett játékos 32 mérkőzésen 9 kanadai pontot szerzett – utóbbi önmagában is kiemelkedő, hát ha még a statisztika mélyére nézünk, ezt a kilenc kanadai pontot ugyanis Mbangula összesen 1078 perc alatt szerezte meg! Gólt lőtt a Bajnokok Ligájában, behívták a felnőtt válogatottba. Jobblábas, de a bal oldalon érzi magát a legjobban, középcsatár és jobbszellő is. 10+2 milliót adtak érte, kétmillióval máris többet ér ennél (nemrég még negyedmillióra sem taksálták a játékjogát), és még nem is játszotta le első idényét alapemberként. A Werder Bremen 8 millióról indította az alkudozásokat, a Juve 15-ről, visszavételi opció nincs.
CSATÁRSOR. Johan Bakayoko 22 éves, a játékjoga 30 milliót ér, a belga válogatottban 18-szor szerepelt, játszott a legutóbbi Európa-bajnokságon, a PSV-ben három idényben 131 mérkőzésen 55 kanadai pontot jegyzett, elképesztően nagy karrier áll még előtte, a legjobb belga futballiskolákban nevelkedett (Anderlecht, Club Bruges, Mechelen)… ehhez képest a Lipcse alig 18 millió euróért vette meg őt. Négymillió még a bónusz, de tegyük hozzá gyorsan, hogy Bakayoko utolsó eindhoveni idénye pocsékul sikerült, már előző nyáron távozni szeretett volna, fél évig beszélgetett rendszeresen Jürgen Klopp-pal, minden bizonnyal jót tesz neki a váltás. És a játékjoga tavaly még 45 millióra rúgott!
A VfL Wolfsburg sem panaszkodhat Mohamed Amurára: a 25 éves algériai középcsatár-szélső a Luganóban és az Union SG-ben is bizonyított, a belga bajnokságban 45 mérkőzésen lőtt 22 gólt, adott 7 gólpasszt, tavaly hárommillióért kölcsönkérték őt a „farkasok”, 14.75+2.5 milliós opcióval. 34 mérkőzésen 10 góllal és 12 gólpasszal mutatta meg, milyen gyorsan akklimatizálódott a Bundesligához, az első fordulóban most góllal nyitott. A játékjoga 32 millió eurót ér, és tegyük hozzá, tavaly ősszel kommunikációs problémái voltak, tavasszal meg összeverekedett egy edzésen egy csapattársával, azaz lesz még jobb idénye is ennél. A Benfica és a Bayer Leverkusen is nagy erőkkel csábítja éppen.
A BUNDESLIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA
FC AUGSBURG
Érkezett: Chrislain Matsima (Monaco, kölcsön után végleg, 5 000 000 euró), Cédric Zesiger (Wolfsburg, kölcsön után végleg, 4 000 000 euró), Eliasz Szaad (St. Pauli, 2 000 000 euró), Robin Fellhauer (Elversberg, 700 000, euró), Han-Noah Massengo (Burnley, 3 000 000), Anton Kade (Basel, 2 250 000)
Kölcsönből vissza: Patric Pfeiffer (Magdeburg), Tim Breithaupt (Kaiserslautern), Maximilian Bauer (Kaiserslautern), David Colina (Vejle), Dion Beljo (Rapid Wien), Lasse Günther (Karlsruhe)
Távozott: Felix Uduokhai (Besiktas, kölcsön után végleg, 5 000 000), Irvin Cardona (St.-Étienne, kölcsön után végleg, 2 500 000), Patric Pfeiffer (Darmstadt, 700 000), Robert Gumny (Lech Poznan, ingyen), Lasse Günther (Elversberg), Fredrik Jensen (Arisz, ingyen), Dion Beljo (Dinamo Zagreb, 4 000 000)
Kölcsönbe: Nathanaël Mbuku (Montpellier, 500 000), David Colina (Osijek, 100 000), Henri Koudossou (Nürnberg)
Kölcsönből vissza: Mergim Berisha (Hoffenheim), Frank Onyeka (Brentford)
BAYER 04 LEVERKUSEN
Érkezett: Jarell Quansah (Liverpool, 35 000 000 euró), Ibrahim Maza (Hertha, 12 000 000), Mark Flekken (Brentford, 10 000 000), Abdoulaye Faye (Häcken, 2 700 000), Tim Oermann (Bochum, 1 800 000), Axel Tape (PSG U23, ingyen), Malik Tillman (PSV, 35 000 000), Christian Kofane (Albacete, 5 250 000), Farid Alfa-Ruprecht (Manchester City U21, 1 300 000), Janis Blaswich (Leipzig, 2 000 000), Ernest Poku (AZ, 10 000 000), Lucas Vázquez (Real Madrid, i.), Loic Badé (Sevilla, 25 000 000)
Kölcsönbe: Claudio Echeverri (Manchester City)
Távozott: Florian Wirtz (Liverpool, 125 000 000), Jeremie Frimpong (Liverpool, 40 000 000), Odilon Kossounou (Atalanta, kölcsön után végleg, 20 000 000), Gustavo Puerta (Hull City, k. u. v., 3 500 000), Jonathan Tah (Bayern München, 800 000), Lukas Hradecky (Monaco, 3 000 000), Granit Xhaka (Sunderland, 15 000 000), Amin Adli (Bournemouth, 21 000 000)
Kölcsönbe: Tim Oermann (Sturm Graz), Matej Kovar (PSV), Abdoulaye Faye (Lorient)
Kölcsönből vissza: Emiliano Buendía (Aston Villa), Nordi Mukiele (PSG), Mario Hermoso (Roma)
FC BAYERN MÜNCHEN
Érkezett: Jonathan Tah (Leverkusen, 800 000 euró), Tom Bischof (Hoffenheim, 300 000 euró), Luis Díaz (Liverpool, 70 000 000)
Kölcsönből vissza: Arijon Ibrahimovic (Lazio), Frans Krätzig (Heidenheim), Bryan Zaragoza (Osasuna), Lovro Zvonarek (Sturm Graz), Paul Wanner (Heidenheim)
Távozott: Mathys Tel (Tottenham, kölcsön után végleg, 35 000 000), Frans Krätzig (RB Salzburg, 3 500 000 euró), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb, 1 200 000), Leroy Sané (Galatasaray, ingyen), Eric Dier (Monaco, ingyen), Sven Ulreich (szerződése lejárt), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps, i.), Adam Aznu (Everton, 9 000 000), Kingsley Coman (Al-Nasszr, 25 000 000), Paul Wanner (PSV, 15 000 000)
Kölcsönbe: Maurice Krattenmacher (Hertha), Arijon Ibrahimovic (Heidenheim), Daniel Perec (Hamburg, 250 000), Tarek Buchmann (Nürnberg), Joao Palhinha (Tottenham, 5 000 000), Bryan Zaragoza (Celta Vigo, 1 000 000), Lovro Zvonarek (Grasshoppers)
BORUSSIA DORTMUND
Érkezett: Jobe Bellingham (Sunderland, 30 500 000), Yan Couto (Manchester City, k. u. v., 20 000 000), Daniel Svensson (Nordsjaelland, k. u. v., 6 500 000), Patrick Drewes (Bochum, 250 000), Carney Chukwuemeka (Chelsea, kölcsön után végleg, 20 000 000)
Kölcsönből vissza: Youssoufa Moukoko (Nice), Diant Ramaj (Köbenhavn), Soumaila Coulibaly (Brest)
Távozott: Youssoufa Moukoko (Köbenhavn, 5 000 000), Soumaila Coulibaly (Strasbourg, 7 500 000), Jamie Gittens (Chelsea, 64 300 000), Sébastien Haller (Utrecht, kölcsön után végleg, i.), Giovanni Reyna (Mönchengladbach, 4 000 000)
Kölcsönbe: Kjell Wätjen (Bochum, 300 000), Diant Ramaj (Heidenheim)
EINTRACHT FRANKFURT
Érkezett: Rasmus Kristensen (Leeds United, kölcsön után végleg, 6 000 000), Fenyő Noah (Frankfurt II), Jonathan Burkardt (Mainz, 21 000 000), Doan Ricu (Freiburg, 21 000 000), Michael Zetterer (Werder Bremen, 5 000 000)
Kölcsönből vissza: Elias Baum (Elversberg), Paxten Aaronson (Utrecht), Jessic Ngankam (Hannover), Hrvoje Smolcic (LASK), Nacho Ferri (Kortrijk), Aurélio Buta (Reims)
Távozott: Igor Matanovic (Freiburg, 6 700 000), Nacho Ferri (Westerlo, 2 000 000), Hugo Ekitiké (Liverpool, 95 000 000), Tuta (Al-Duhail, 15 000 000), Kevin Trapp (Paris FC, 1 000 000), Paxten Aaronson (Colorado Rapids, 7 000 000)
Kölcsönbe: Lisztes Krisztián (Ferencváros)
SC FREIBURG
Érkezett: Szuzuki Juito (Bröndby, 10 000 000), Cyriaque Irié (Troyes, 8 500 000), Philipp Treu (St. Pauli, 5 500 000), Derry Scherhant (Hertha, 2 000 000), Anthony Jung (Werder Bremen, i.), Igor Matanovic (Frankfurt, 6 700 000)
Kölcsönből vissza: Robert Wagner (St. Pauli), Noah Weisshaupt (St. Pauli)
Távozott: Kenneth Schmidt (Fortuna Düsseldorf, 400 000), Manuel Gulde (visszavonult), Kiliann Sildillia (PSV, 5 800 000), Doan Ricu (Frankfurt, 21 000 000), Michael Gregoritsch (Bröndby, 1 500 000)
Kölcsönbe: Robert Wagner (Holstein Kiel), Florent Muslija (Düsseldorf)
HAMBURGER SV
Érkezett: Rayan Philippe (Braunschweig, 2 500 000), Nicolai Remberg (Holstein Kiel, 2 100 000), Jordan Torunarigha (Gent, i.), Yussuf Poulsen (Leipzig, 1 000 000), Nicolás Capaldo (RB Salzburg, 2 100 000)
Kölcsönbe: Daniel Perec (Bayern München, 250 000), Giorgi Gocsoleisvili (Sahtar Doneck, 250 000), Warmed Omari (Rennes)
Kölcsönből vissza: Lucas Perrin (Cercle Bruges), Németh András (Preussen Münster)
Távozott: Ludovit Reis (Club Bruges, 6 000 000), Németh András (Puskás Akadémia, 450 000), Davie Selke (Basaksehir, i.), Matheo Raab (Union Berlin, 400 000), Lucas Perrin (Gijón, i.), Sebastian Schonlau (Vancouver Whitecaps, 150 000)
Kölcsönbe: Lukasz Poreba (Elversberg, 170 000)
Kölcsönből vissza: Dennis Hadzikadunic (FK Rosztov), Adedire Mebude (Westerlo), Marco Richter (Mainz), Adam Karabec (Sparta Praha)
1. FC HEIDEHEIM 1846
Érkezett:
Kölcsönbe: Arijon Ibrahimovic (Bayern München), Diant Ramaj (Dortmund)
Kölcsönből vissza: Mikkel Kaufmann (Karlsruhe)
Távozott: Norman Theuerkauf (visszavonult)
Kölcsönből vissza: Paul Wanner (Bayern München), Frans Krätzig (Bayern München)
TSG 1899 HOFFENHEIM
Érkezett: Leon Avdullahu (Basel, 8 000 000), Macsida Koki (Union SG, 4 750 000), Bernardo (Bochum, i.), Tim Lemperle (1. FC Köln, i.), Luka Hyryläinen (Hoffenheim II), Deniz Zeitler (Ingolstadt, 1 000 000), Wouter Burger (Stoke City, 4 000 000), Vladimír Coufal (West Ham, i.), Albian Hajdari (Lugano, 5 000 000)
Kölcsönből vissza: Florian Grillitsch (Valladolid), Joshua Quarshie (Greuther Fürth), Mergim Berisha (Augsburg), Szalai Attila (Standard Liege), Tim Drexler (Nürnberg), Muhammed Damar (Elversberg), Fisnik Asllani (Elversberg), Bambasé Conté (Karlsruhe), Nahuel Noll (Greuther Fürth)
Távozott: Joshua Quarshie (Southampton, 3 500 000), Tom Bischof (Bayern München, 300 000), Pavel Kaderábek (Sparta Praha, i.), Diadié Samassékou (Houston Dynamo, i.), Anton Stach (Leeds United, 20 000 000), Marius Bülter (1. FC Köln, 1 000 000), Luka Hyryläinen (Magdeburg, 1 000 000)
Kölcsönbe: Bambasé Conté (Elversberg), Szalai Attila (Kasimpasa), Haris Tabakovic (Mönchengladbach, 750 000), Nahuel Noll (Hannover), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig), Stanley Nsoki (Union Berlin), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig)
Kölcsönből vissza: David Jurásek (Benfica), Leo Östigard (Rennes)
1. FC KÖLN
Érkezett: Ísak Jóhannesson (Fortuna Düsseldorf, 5 500 000), Ragnar Ache (Kaiserslautern, 4 500 000), Sebastian Sebulonsen (Bröndby, 2 500 000), Ron-Robert Zieler (Hannover, 200 000), Marius Bülter (Hoffenheim, 1 000 000), Rav van den Berg (Middlesbrough, 8 000 000)
Kölcsönbe: Tom Krauss (Mainz), Cenk Özkacar (Valencia), Kristoffer Lund (Palermo)
Kölcsönből vissza: Rasmus Carstensen (Lech Poznan), Said El Mala (Viktoria Köln), Malek El Mala (Viktoria Köln)
Távozott: Max Finkgräfe (RB Leipzig, 4 000 000), Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb, i.), Tim Lemperle (Hoffenheim, i.), Mathias Olesen (Greuther Fürth, i.), Mark Uth (visszavonult), Philipp Pentke (szl.), Damion Downs (Southampton, 8 000 000), Steffen Tigges (Paderborn, 400 000)
Kölcsönbe: Rasmus Carstensen (Aarhus)
Kölcsönből vissza: Anthony Racioppi (Hull City)
RB LEIPZIG
Érkezett: Arthur Vermeeren (Atlético Madrid, k. u. v., 20 000 000), Ezechiel Banzuzi (Leuven, 16 000 000), Max Finkgräfe (1. FC Köln, 4 000 000), Johan Bakayoko (PSV, 18 000 000), Andrija Makszimovics (Crvena zvezda, 14 000 000), Yan Diomande (Leganés, 20 000 000), Romulo (Göztepe, 20 000 000)
Kölcsönből vissza: André Silva (Werder Bremen), Eljif Elmasz (Torino), Janis Blaswich (RB Salzburg), Timo Werner (Tottenham)
Távozott: Ilaix Moriba (Celta Vigo, k. u. v., 6 000 000), Yussuf Poulsen (Hamburg, 1 000 000), Janis Blaswich (Leverkusen, 2 000 000), Benjamin Sesko (Manchester United, 76 500 000), André Silva (Elche, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (Aston Villa)
1. FSV MAINZ 05
Érkezett: Benedict Hollerbach (Union Berlin, 10 000 000), Kasey Bos (Melbourne Victory, 500 000)
Kölcsönbe: Kavaszaki Szota (Kiotó Szanga, 200 000)
Kölcsönből vissza: Ben Bobzien (Klagenfurt), Marco Richter (Hamburg), Edimilson Fernandes (Brest), Tom Krauss (Bochum)
Távozott: Ludovic Ajorque (Brest, k. u. v., 2 000 000), Jonathan Burkardt (Frankfurt, 21 000 000), Edimilson Fernandes (Young Boys, 500 000)
Kölcsönbe: Moritz Jenz (Wolfsburg), Tom Krauss (1. FC Köln), Marco Richter (Darmstadt), Hong Hjun Szeok (Nantes, 400 000)
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
Érkezett: Jens Castrop (Nürnberg, 4 500 000), Kevin Diks (Köbenhavn, i.), Macsino Suto (Holstein Kiel, 8 000 000), Giovanni Reyna (Dortmund, 4 000 000)
Kölcsönbe: Haris Tabakovic (Hoffenheim, 750 000)
Kölcsönből vissza: Oscar Fraulo (Utrecht)
Távozott: Stefan Lainer (RB Salzburg, i.), Tobias Sippel (szl.), Alassane Pléa (PSV, 3 000 000), Itakura Ko (Ajax, 10 500 000), Yvandro Borges Sanches (Heracles Almelo, 500 000)
Kölcsönbe: Tomas Cvancara (Antalyaspor, 750 000)
FC ST. PAULI
Érkezett: Fudzsita Dzsoel Csima (St. Truiden, 3 500 000), Morgan Guilavogui (Lens, k. u. v., 3 000 000), Jannik Robatsch (Klagenfurt, 400 000), Simon Spari (Klagenfurt, 200 000), Mathias Pereira Lage (Brest, i.), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice, i.), Louis Oppie (Arminia Bielefeld, 2 000 000)
Kölcsönbe: Andréas Hountondji (Burnley)
Kölcsönből vissza: Maurides (Debrecen)
Távozott: Philipp Treu (Freiburg, 5 500 000), Morgan Guilavogui (Lens, 4 500 000), Eliasz Szaad (Augsburg, 2 000 000), Carlo Boukhalfa (St. Gallen, i.), Johannes Eggestein (Austria Wien, i.), Sascha Burchert (visszavonult), Simon Zoller (vv.), Maurides (Radomiak Radom, 50 000)
Kölcsönből vissza: Robert Wagner (Freiburg), Siebe Van der Heyden (Mallorca), Noah Weisshaupt (Freiburg)
VfB STUTTGART
Érkezett: Lorenz Assignon (Rennes, 12 000 000), Noah Darvich (Barcelona U18, 1 000 000), Lazar Jovanovics (Crvena zvezda, 5 000 000), Chema Andrés (Real Madrid, 3 000 000), Tiago Tomás (Wolfsburg, 13 000 000)
Kölcsönből vissza: Juan José Perea (Zürich), Silas (Crvena zvezda)
Távozott: Dzsong Vu Jong (Union Berlin, k. u. v., 4 000 000), Luca Raimund (Fortuna Düsseldorf, 400 000), Jacob Bruun Larsen (Burnley, 4 000 000), Juan José Perea (Zürich, i.), Enzo Millot (Al-Ahli Szaúdi, 28 000 000), Anrie Chase (RB Salzburg, 2 000 000)
Kölcsönbe: Dennis Seimen (Paderborn, 250 000)
Kölcsönből vissza: Fabian Rieder (Rennes), El Bilal Touré (Atalanta)
SV WERDER BREMEN
Érkezett: Patrice Covic (Werder U19)
Kölcsönbe: Maximilian Wöber (Leeds United), Szugavara Jukinari (Southampton), Karl Hein (Arsenal)
Kölcsönből vissza: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Isak Hansen-Aaröen (Aalborg), Olivier Deman (Antwerpen)
Távozott: Milos Veljkovics (Crvena zvezda, i.), Anthony Jung (Freiburg, i.), Oliver Burke (Union Berlin, i.), Marvin Ducksch (Birmingham City, 2 000 000), Michael Zetterer (Eintracht Frankfurt, 5 000 000)
Kölcsönbe: Dawid Kownacki (Hertha, 500 000)
Kölcsönből vissza: Derrick Köhn (Galatasaray), Issa Kaboré (Manchester City), André Silva (RB Leipzig)
1. FC UNION BERLIN
Érkezett: Andrej Ilics (Lille, k. u. v., 5 000 000), Ilyas Ansah (Paderborn, 4 000 000), Dzsong Vu Jong (VfB Stuttgart, 4 000 000), Oliver Burke (Werder Bremen, i.), Matheo Raab (Hamburg, 400 000), Derrick Köhn (Galatasaray, 4 000 000), Dmitro Bogdanov (Dynamo Dresden, 600 000)
Kölcsönbe: Stanley Nsoki (Hoffenheim)
Kölcsönből vissza: Paul Jaeckel (Braunschweig), Alex Král (Espanyol), Livan Burcu (Magdeburg)
Távozott: Benedict Hollerbach (Mainz, 10 000 000), Robin Gosens (Fiorentina, 7 000 000), Ivan Prtajin (Kaiserslautern, 1 000 000), Kevin Volland (1860 München, i.), Jérome Roussillon (szl.), Alexander Schwolow (szl.), Paul Jaeckel (Preussen Münster), Kevin Vogt (Bochum, i.)
Kölcsönbe: Bénes László (Kayserispor)
VFL WOLFSBURG
Érkezett: Mohamed Amura (Union SG, k. u. v., 14 750 000), Aaron Zehnter (Paderborn, 4 500 000), Denis Vavro (Köbenhavn, k. u. v., 2 000 000), Jakub Zielinski (Legia Warszava, 900 000), Vini Souza (Sheffield United, 15 000 000), Samuel Mbangula (Juventus, 10 000 000)
Kölcsönbe: Jesper Lindström (Napoli, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Bartol Franjic (Dinamo Zagreb), Moritz Jenz (Mainz), Nicolas Cozza (Nantes), Vacláv Cerny (Rangers), Dzenan Pejcsinovics (Fortuna Düsseldorf)
Távozott: Sebastiaan Bornauw (Leeds United, 6 000 000), Cédric Zesiger (Augsburg, k. u. v., 6 000 000), Lukas Nmecha (Leeds United, i.), Kevin Behrens (Lugano, i.), Tiago Tomás (VfB Stuttgart, 13 000 000)
Kölcsönbe: Jakub Kaminski (1. FC Köln), Bartol Franjic (Venezia), Aster Vranckx (Sassuolo)
Kölcsönből vissza: Mads Roerslev (Brentford)
Vastaggal az elmúlt hét átigazolásai, lezárva szerdán délben.