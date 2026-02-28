Niko Kovac: Le tudjuk győzni a Bayernt
Nyolc pont a különbség – egyszerűnek tűnik a képlet. Ha a Borussia Dortmund nyer, a két csapat közötti távolság ötpontnyira szűkül, és lehet izgalom a bajnokság hátralévő részére. A döntetlen a Bayern München számára nem tragédia, hiszen megmaradna a tekintélyes előnye, ha pedig a bajorok nyerni tudnak, akkor gyakorlatilag egyértelművé válik, hogy eldőlt a bajnoki cím kérdése Németországban.
„Igazi csúcsrangadóra számítunk – mondta a találkozót felvezető hivatalos sajtótájékoztatón Vincent Kompany, a bajorok belga vezetőedzője. – Fontos mérkőzés vár ránk, nagy jelentőséggel bír ez a bajnoki számunkra, ahogy persze mindegyik másik is. Remélem, hogy a szurkolók számára emlékezetes találkozót vívunk.”
A német sajtó szerint az esélyeket befolyásolhatja, hogy a Bayern pihenhetett a héten, hiszen a BL-alapszakaszban az első nyolcban végzett (második lett), a Borussia Dortmund viszont fájdalmas pofont kapott, hazai pályán 2–0-ra verte meg az Atalantát, mégis kiesett, mert Bergamóban 4–1-re alulmaradt.
„Az ilyen vereségnek nyilván lehetnek mentális hatásai a csapatra, de ezzel nem foglalkozunk – udvariaskodott Kompany. – Hiba lenne erre építenünk, megeshet, hogy a Borussia gyorsan feldolgozza a kudarcot. Nekünk jól telt a hetünk, végig erre a találkozóra összpontosítottunk, felkészültünk a mérkőzésre.”
A statisztika érdekes: a házigazda nem veszített Dortmundban, a Bayern idegenben veretlen. A döntetlennel mindkét sorozat folytatódhat.
„A Dortmund sok meccset nyert már meg az utolsó percekben, lelkileg erős csapat, ezért a legvégéig élesnek kell maradnunk” – fogalmazott Kompany. A Kicker szerint Manuel Neuer vélhetően nem lesz ott a pályán, így Jonas Urbig védheti a Bayern kapuját, Konrad Laimer ellenben visszatérhet, rá a védelemben számít az edző.
„Európa legmagasabb szintjét képviseli a Bayern, a legjobb színvonalon kell teljesítünk ellene – mondta Niko Kovac, a BVB trénere a klub honlapján. – Münchenben kikaptunk, de a második félidőben jól futballoztunk, az a minta előttünk: egy kiemelkedő ellenfél otthonában is kiválóan teljesítettünk. Azt kell megismételnünk! Bátran kell játszanunk, törekednünk arra, hogy minél tovább birtokoljuk a labdát, de azért ne felejtsük el, hogy ott lesz a pályán a másik csapat is, és gyakran előfordul, hogy ráerőlteti akaratát az ellenfelére. Nico Schlotterbeck készen áll a visszatérésre, Emre Can játszott Bergamóban, kérdés, mennyit bír szombaton, de erőnlétileg rendben vagyunk, fitt a csapatunk.”
A védelemből továbbra is hiányzik Niklas Süle és Filippo Mané, Julian Ryerson eltiltás miatt nem játszhat.
„Akadnak hiányzóink, de a közönségünk támogatásával le tudjuk győzni a Bayernt!” – fogadkozott Niko Kovac.
NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
Szombat
15.30: Hoffenheim–St. Pauli
15.30: Borussia Mönchengladbach–Union Berlin
15.30: Bayer Leverkusen–Mainz (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Heidenheim
18.30: Borussia Dortmund–Bayern München (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)
19.30: Hamburger SV–RB Leipzig (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
23
19
3
1
85–21
+64
60
|2. Borussia Dortmund
23
15
7
1
49–22
+27
52
|3. Hoffenheim
23
14
4
5
49–30
+19
46
|4. VfB Stuttgart
23
13
4
6
44–32
+12
43
|5. RB Leipzig
23
12
5
6
44–32
+12
41
|6. Bayer Leverkusen
22
12
3
7
43–28
+15
39
|7. Freiburg
23
9
6
8
34–37
–3
33
|8. Eintracht Frankfurt
23
8
7
8
46–49
–3
31
|9. Augsburg
24
9
4
11
30–41
–11
31
|10. Union Berlin
23
7
7
9
29–37
–8
28
|11. Hamburg
22
6
8
8
25–32
–7
26
|12. 1. FC Köln
24
6
6
12
33–41
–8
24
|13. Mainz
23
5
7
11
26–38
–12
22
|14. Mönchengladbach
23
5
7
11
26–39
–13
22
|15. Wolfsburg
23
5
5
13
33–49
–16
20
|16. St. Pauli
23
5
5
13
22–40
–18
20
|17. Werder Bremen
23
4
7
12
23–44
–21
19
|18. Heidenheim
23
3
5
15
22–51
–29
14