Niko Kovac: Le tudjuk győzni a Bayernt

2026.02.28. 10:47
Fotó: Imago Images
Bayern München Bundesliga Borussia Dortmund
A német bajnokság klasszikus rangadója következik: Dortmundban lép pályára a Bayern München.

Nyolc pont a különbség – egyszerűnek tűnik a képlet. Ha a Borussia Dortmund nyer, a két csapat közötti távolság ötpontnyira szűkül, és lehet izgalom a bajnokság hátralévő részére. A döntetlen a Bayern München számára nem tragédia, hiszen megmaradna a tekintélyes előnye, ha pedig a bajorok nyerni tudnak, akkor gyakorlatilag egyértelművé válik, hogy eldőlt a bajnoki cím kérdése Németországban.

„Igazi csúcsrangadóra számítunk – mondta a találkozót felvezető hivatalos sajtótájékoztatón Vincent Kompany, a bajorok belga vezetőedzője. – Fontos mérkőzés vár ránk, nagy jelentőséggel bír ez a bajnoki számunkra, ahogy persze mindegyik másik is. Remélem, hogy a szurkolók számára emlékezetes találkozót vívunk.”

A német sajtó szerint az esélyeket befolyásolhatja, hogy a Bayern pihenhetett a héten, hiszen a BL-alapszakaszban az első nyolcban végzett (második lett), a Borussia Dortmund viszont fájdalmas pofont kapott, hazai pályán 2–0-ra verte meg az Atalantát, mégis kiesett, mert Bergamóban 4–1-re alulmaradt.

„Az ilyen vereségnek nyilván lehetnek mentális hatásai a csapatra, de ezzel nem foglalkozunk – udvariaskodott Kompany. – Hiba lenne erre építenünk, megeshet, hogy a Borussia gyorsan feldolgozza a kudarcot. Nekünk jól telt a hetünk, végig erre a találkozóra összpontosítottunk, felkészültünk a mérkőzésre.”

A statisztika érdekes: a házigazda nem veszített Dortmundban, a Bayern idegenben veretlen. A döntetlennel mindkét sorozat folytatódhat.

„A Dortmund sok meccset nyert már meg az utolsó percekben, lelkileg erős csapat, ezért a legvégéig élesnek kell maradnunk” – fogalmazott Kompany. A Kicker szerint Manuel Neuer vélhetően nem lesz ott a pályán, így Jonas Urbig védheti a Bayern kapuját, Konrad Laimer ellenben visszatérhet, rá a védelemben számít az edző.

„Európa legmagasabb szintjét képviseli a Bayern, a legjobb színvonalon kell teljesítünk ellene – mondta Niko Kovac, a BVB trénere a klub honlapján. – Münchenben kikaptunk, de a második félidőben jól futballoztunk, az a minta előttünk: egy kiemelkedő ellenfél otthonában is kiválóan teljesítettünk. Azt kell megismételnünk! Bátran kell játszanunk, törekednünk arra, hogy minél tovább birtokoljuk a labdát, de azért ne felejtsük el, hogy ott lesz a pályán a másik csapat is, és gyakran előfordul, hogy ráerőlteti akaratát az ellenfelére. Nico Schlotterbeck készen áll a visszatérésre, Emre Can játszott Bergamóban, kérdés, mennyit bír szombaton, de erőnlétileg rendben vagyunk, fitt a csapatunk.”

A védelemből továbbra is hiányzik Niklas Süle és Filippo Mané, Julian Ryerson eltiltás miatt nem játszhat.

„Akadnak hiányzóink, de a közönségünk támogatásával le tudjuk győzni a Bayernt!” – fogadkozott Niko Kovac.

NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
Szombat
15.30: Hoffenheim–St. Pauli
15.30: Borussia Mönchengladbach–Union Berlin
15.30: Bayer Leverkusen–Mainz (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Heidenheim
18.30: Borussia Dortmund–Bayern München (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)
19.30: Hamburger SV–RB Leipzig (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Bayern München

23

19

3

1

85–21

+64 

60 

  2. Borussia Dortmund

23

15

7

1

49–22

+27 

52 

  3. Hoffenheim

23

14

4

5

49–30

+19 

46 

  4. VfB Stuttgart

23

13

4

6

44–32

+12 

43 

  5. RB Leipzig

23

12

5

6

44–32

+12 

41 

  6. Bayer Leverkusen

22

12

3

7

43–28

+15 

39 

  7. Freiburg

23

9

6

8

34–37

–3 

33 

  8. Eintracht Frankfurt

23

8

7

8

46–49

–3 

31 

  9. Augsburg

24

9

4

11

30–41

–11 

31 

10. Union Berlin

23

7

7

9

29–37

–8 

28 

11. Hamburg

22

6

8

8

25–32

–7 

26 

12. 1. FC Köln

24

6

6

12

33–41

–8 

24 

13. Mainz

23

5

7

11

26–38

–12 

22 

14. Mönchengladbach

23

5

7

11

26–39

–13 

22 

15. Wolfsburg

23

5

5

13

33–49

–16 

20 

16. St. Pauli

23

5

5

13

22–40

–18 

20 

17. Werder Bremen

23

4

7

12

23–44

–21 

19 

18. Heidenheim

23

3

5

15

22–51

–29 

14 



 

 

