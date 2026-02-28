Niko Kovac: Le tudjuk győzni a Bayernt

Nyolc pont a különbség – egyszerűnek tűnik a képlet. Ha a Borussia Dortmund nyer, a két csapat közötti távolság ötpontnyira szűkül, és lehet izgalom a bajnokság hátralévő részére. A döntetlen a Bayern München számára nem tragédia, hiszen megmaradna a tekintélyes előnye, ha pedig a bajorok nyerni tudnak, akkor gyakorlatilag egyértelművé válik, hogy eldőlt a bajnoki cím kérdése Németországban.

„Igazi csúcsrangadóra számítunk – mondta a találkozót felvezető hivatalos sajtótájékoztatón Vincent Kompany, a bajorok belga vezetőedzője. – Fontos mérkőzés vár ránk, nagy jelentőséggel bír ez a bajnoki számunkra, ahogy persze mindegyik másik is. Remélem, hogy a szurkolók számára emlékezetes találkozót vívunk.”

A német sajtó szerint az esélyeket befolyásolhatja, hogy a Bayern pihenhetett a héten, hiszen a BL-alapszakaszban az első nyolcban végzett (második lett), a Borussia Dortmund viszont fájdalmas pofont kapott, hazai pályán 2–0-ra verte meg az Atalantát, mégis kiesett, mert Bergamóban 4–1-re alulmaradt.

„Az ilyen vereségnek nyilván lehetnek mentális hatásai a csapatra, de ezzel nem foglalkozunk – udvariaskodott Kompany. – Hiba lenne erre építenünk, megeshet, hogy a Borussia gyorsan feldolgozza a kudarcot. Nekünk jól telt a hetünk, végig erre a találkozóra összpontosítottunk, felkészültünk a mérkőzésre.”

A statisztika érdekes: a házigazda nem veszített Dortmundban, a Bayern idegenben veretlen. A döntetlennel mindkét sorozat folytatódhat.

„A Dortmund sok meccset nyert már meg az utolsó percekben, lelkileg erős csapat, ezért a legvégéig élesnek kell maradnunk” – fogalmazott Kompany. A Kicker szerint Manuel Neuer vélhetően nem lesz ott a pályán, így Jonas Urbig védheti a Bayern kapuját, Konrad Laimer ellenben visszatérhet, rá a védelemben számít az edző.

„Európa legmagasabb szintjét képviseli a Bayern, a legjobb színvonalon kell teljesítünk ellene – mondta Niko Kovac, a BVB trénere a klub honlapján. – Münchenben kikaptunk, de a második félidőben jól futballoztunk, az a minta előttünk: egy kiemelkedő ellenfél otthonában is kiválóan teljesítettünk. Azt kell megismételnünk! Bátran kell játszanunk, törekednünk arra, hogy minél tovább birtokoljuk a labdát, de azért ne felejtsük el, hogy ott lesz a pályán a másik csapat is, és gyakran előfordul, hogy ráerőlteti akaratát az ellenfelére. Nico Schlotterbeck készen áll a visszatérésre, Emre Can játszott Bergamóban, kérdés, mennyit bír szombaton, de erőnlétileg rendben vagyunk, fitt a csapatunk.”

A védelemből továbbra is hiányzik Niklas Süle és Filippo Mané, Julian Ryerson eltiltás miatt nem játszhat.

„Akadnak hiányzóink, de a közönségünk támogatásával le tudjuk győzni a Bayernt!” – fogadkozott Niko Kovac.