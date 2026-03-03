Halász Bence: Éveken át még nyáron is küzdöttem a 80 méterért…

A világ idei legjobb eredményével indította a 2026-os évet Halász Bence. A Szombathelyi Dobó SE olimpiai ezüstérmes kalapácsvetője rögtön elsőre 80.66 méterre repítette a kalapácsot a Nyíregyházán megrendezett téli dobó országos bajnokságon. A verseny 45 éves történetében soha senki sem volt képes ekkora dobásra, amivel 2018, 2019, 2020, 2022, 2024 és 2025 után hetedszer nyerte meg az aranyérmet.

„Nagyon jól éreztem magam egész héten, az utóbbi időszakban az edzőtáborban és a különböző tréningeken mutatott eredményeim olyan jók voltak, hogy tudtam, meglehet a nyolcvan méter is – mondta Halász Bence a Nemzeti Sportnak. – Nem volt egyszerű, mert korán kellett indulni, ez meg is látszott a sorozaton, a negyedik-ötödik dobásomon érződött a fáradtság, de hatodikra, még egy utolsó kísérlet erejéig össze tudtam szedni magam. Sok éven át még nyáron is küzdöttem azért, hogy nyolcvan fölé kerüljek, ezért nagyon tudom értékelni, hogy ez már itt, az első versenyemen sikerült.”

A 28 esztendős atléta örül neki, hogy a sokévnyi tapasztalatának köszönhetően megtanult első kísérletre is „értékelhetőt” dobni. Az első dobás előtti izgatottságot egyre hatékonyabban képes átalakítani pozitív energiává. A párizsi olimpia után a Németh Zsolt vezette szakmai stábbal új alapokra helyezte a felkészülését, aminek már az első szezonjában meglett az eredménye: 2025 nyarán stabilan 80 méter fölött tudott, a Gyulai István Memorialon 83.18 méterre javította az egyéni csúcsát, majd a tokiói vb-n a valaha volt egyik legszínvonalasabb kalapácsvető-fináléban bronzérmes lett.

„Volt még mit finomítani a tavalyi edzésprogramon, excentrikus gyakorlatokat raktunk bele és kivettünk néhány olyan dolgot, amire a szervezetem, az ízületeim és az izmaim nem reagáltak annyira jól. Már nagyon várom a ciprusi dobó Európa-kupát, és az utána ugyanott kezdődő edzőtábort, amiben még tovább tudjuk fejleszteni az edzésmunkát. Az már várhatóan nagyon közel lesz a tökéletesen rám szabotthoz.”

Március 15-én a dobó Ek-n címvédőként versenyez, majd azt követően júniusig ismét a kemény edzéseké lesz a főszerep. A nyári versenyszezont a tervek szerint júniusban megkezdi, hogy aztán az augusztusi birminghami Európa-bajnokságra kiélesedjen a csúcsforma. A kontinensviadal után nagyjából egy hónappal következik az atlétikai világdöntő a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban (szeptember 11–13.), ahol ismét szeretne világraszóló eredményt elérni.

Korábban csak a világcsúcsot jelenleg 630 centiméterrel tartó svéd-amerikai Armand Duplantis volt képes annál magasabbra jutni, mint amit Emanuil Karalisz a hétvégi görög fedett pályás bajnokságon bemutatott. A 26 éves rúdugró napjainkra Duplantis legnagyobb kihívójává vált, 617 centis ugrásával az örökranglistán is odaért mögé. A versenyszám legendái közül a francia Renaud Lavillenie-nek 616, az ukrán Szerhij Bubkának 615 centi a legjobbja. Hihetetlenül fejlődik a Duplantis mögötti mezőny is, 2026-ban már öten is hat méter fölött járnak, pedig még csak az idény elején vagyunk. Kettejükön kívül a fehérorosz Matvej Volkov, az amerikai Zachery Bradford és az ausztrál Kurtis Marschall volt erre képes, közülük csak Volkov nem lesz ott Uppsalában a március 12-i Mondo Classicon. Szintén a mögöttünk hagyott hétvégén megdőlt az 5000 méteres gyaloglás világrekordja: az olasz fedett pályás bajnokságon Francesco Fortunato 17:54.48-as teljesítményével 13 másodperccel szárnyalta túl az előző csúcsot (18:07.08, Mihail Scsennyikov, 1995). Vasárnap rendezték meg az év első World Marathon Majors-versenyét, a tokiói maratonit, amelyet a nőknél a kenyai Brigid Kosgei 2:14:29-cel nyert meg. A férfiaknál etióp siker született, Tadese Takele óriási hajrával előzte meg két kenyai riválisát, 2:03:37-es ideje egy évtizede még szenzációszámba ment volna, napjainkban már a 25 leggyorsabb maratoni közé sem fér be. Karalisz már Bubkát is felülmúlta!



