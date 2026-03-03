Nemzeti Sportrádió

Doppingvétség miatt felfüggesztették 27 kenyai sportoló versenyzési jogát

R. P.R. P.
2026.03.03. 11:27
null
Rita Jeptoo (Fotó: Getty Images)
Címkék
atlétika Rita Jeptoo doppingvétség Kenya dopping
Doppingvétség miatt 27 sportoló – köztük a maratoni futó Rita Jeptoo – versenyzési jogát felfüggesztették Kenyában.

 

A bostoni és chicagói maratoni viadal korábbi győztese 2014-ben már kapott négyéves eltiltást, miután pozitív eredménnyel zárult egy doppingtesztje, és csak három évvel ezelőtt kezdte újra a versenyzést. A 45 esztendős futó ezúttal is egy vizsgálaton akadt fenn, szervezetében androgén anabolikus szteroidot mutattak ki – a kenyai doppingellenes ügynökség közlése szerint.

A 400 m gáton kenyai bajnok, Nemzetközösségi Játékokon 4x400 méteren bronzérmes, 28 éves Wiseman Were a holléti nyilvántartással kapcsolatos mulasztás miatt nem versenyezhet.

Mindkét versenyzőre meghallgatás vár, mielőtt végleges ítélet születik az ügyükben.

A listán többek között labdarúgók és kosárlabdázók is szerepelnek.

Az atlétika különösen doppingérzékeny sportág az afrikai országban, ahol 2017 óta több mint 140-en – főként hosszútávfutók – kaptak eltiltást. Köztük van a női maratoni világcsúcstartója, Ruth Chepngetich, illetve Benard Kibet Koech, a 10 mérföldes futás világrekordere.

(MTI)

 

atlétika Rita Jeptoo doppingvétség Kenya dopping
Legfrissebb hírek

Halász Bence: Éveken át még nyáron is küzdöttem a 80 méterért…

Atlétika
1 órája

Bütyök a villamoson és a buszon – lázba jött érte a Népstadion sok tízezres közönsége

Népsport
4 órája

Illovszky Dominik: „ Ha van benne jobb, van benne több, akkor azt érjük el"

Atlétika
18 órája

Halász Bence 80 méter felett kezdte a szezont, Kozák Luca és Molnár Attila is meggyőző volt Nyíregyházán

Atlétika
2026.03.01. 20:04

A legjobb magyar atléták Nyíregyházán versenyeznek a bajnoki címért

Atlétika
2026.02.28. 09:43

Eltiltották Diribe Welteji vb-ezüstérmes etióp középtávfutót

Atlétika
2026.02.26. 19:24

Magasugrás: Bátori Lilianna ötödik lett Besztercebányán

Atlétika
2026.02.24. 18:53

Scheidler Géza: Molnár Attila környezetet, infrastruktúrát és lehetőséget is váltott

Atlétika
2026.02.18. 22:40
Ezek is érdekelhetik