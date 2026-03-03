Doppingvétség miatt felfüggesztették 27 kenyai sportoló versenyzési jogát

A bostoni és chicagói maratoni viadal korábbi győztese 2014-ben már kapott négyéves eltiltást, miután pozitív eredménnyel zárult egy doppingtesztje, és csak három évvel ezelőtt kezdte újra a versenyzést. A 45 esztendős futó ezúttal is egy vizsgálaton akadt fenn, szervezetében androgén anabolikus szteroidot mutattak ki – a kenyai doppingellenes ügynökség közlése szerint.

A 400 m gáton kenyai bajnok, Nemzetközösségi Játékokon 4x400 méteren bronzérmes, 28 éves Wiseman Were a holléti nyilvántartással kapcsolatos mulasztás miatt nem versenyezhet.

Mindkét versenyzőre meghallgatás vár, mielőtt végleges ítélet születik az ügyükben.

A listán többek között labdarúgók és kosárlabdázók is szerepelnek.

Az atlétika különösen doppingérzékeny sportág az afrikai országban, ahol 2017 óta több mint 140-en – főként hosszútávfutók – kaptak eltiltást. Köztük van a női maratoni világcsúcstartója, Ruth Chepngetich, illetve Benard Kibet Koech, a 10 mérföldes futás világrekordere.

(MTI)