Légfegyveres Eb: nem jutottak tovább a férfi légpisztolyosok a szóló számban
Nem sikerült kiharcolni a továbbjutást a magyaroknak a férfi légpisztolyosok szóló számában a jereváni légfegyveres Európa-bajnokságon.
A hazai szövetség tájékoztatása szerint Nagy Ákos Károly 23. lett 21 találattal, Szemán Dávid 41. 18, míg Rédecsi Máté 45. 17 találattal az 59 fős mezőnyben.
A férfi mozgócéllövők 40 vegyes számában Tasi Tamás a 15. helyen végzett 345 körrel. Az aranyérmet a lengyel Lukasz Czapla szerezte meg 383 körrel.
A versenynapon korábban negyedikként zárt a Péni István, Pekler Zalán, Hammerl Soma összeállítású férfi és a Dénes Eszter, Ferik Csilla, Bajos Gitta alkotta női csapat a puskások trió versenyszámában.
A folytatásban még a női légpisztoly szóló számot rendezik meg kedden.
(MTI)
