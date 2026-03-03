Nemzeti Sportrádió

Légfegyveres Eb: nem jutottak tovább a férfi légpisztolyosok a szóló számban

2026.03.03. 13:03
Nagy Ákos Károly (Fotó: issf-sport.org)
légfegyveres Eb
Nem sikerült kiharcolni a továbbjutást a magyaroknak a férfi légpisztolyosok szóló számában a jereváni légfegyveres Európa-bajnokságon.

 

A hazai szövetség tájékoztatása szerint Nagy Ákos Károly 23. lett 21 találattal, Szemán Dávid 41. 18, míg Rédecsi Máté 45. 17 találattal az 59 fős mezőnyben.

A férfi mozgócéllövők 40 vegyes számában Tasi Tamás a 15. helyen végzett 345 körrel. Az aranyérmet a lengyel Lukasz Czapla szerezte meg 383 körrel.

A versenynapon korábban negyedikként zárt a Péni István, Pekler Zalán, Hammerl Soma összeállítású férfi és a Dénes Eszter, Ferik Csilla, Bajos Gitta alkotta női csapat a puskások trió versenyszámában.

A folytatásban még a női légpisztoly szóló számot rendezik meg kedden.

(MTI)

 

