A csapat, amely nem ismer pardont – íme, Vinnie Jones legkeményebb tizenegye!

2026.03.03. 12:10
Vinnie Jones az 1988-as FA-kupa-döntőben sem kegyelmezett (Fotó: Getty Images)
Az FA-kupa-győztes labdarúgóból lett walesi származású színész összeállította minden idők legkeményebb angol első osztályú tizenegyét, amelyből természetesen ő maga sem maradhatott ki – lássuk, kikre esett a smirglidurvaságú volt középpályás választása!

Összeállította minden idők legkeményebb csapatát a „műfaj” avatott szakértője, Vinnie Jones. Az 1988-as FA-kupa-döntőben a legendás Liverpoolt két vállra fektető AFC Wimbledon kilencszeres walesi válogatott középpályását karrierje során tizenkétszer állították ki egy olyan korszakban, amikor az angol játékvezetők a mainál lényegesen elnézőbbek voltak a kemény belépőkkel szemben. A futballpályafutása után a filmiparban hírnevet szerző Jones nevéhez fűződik minden idők leggyorsabban összeszedett sárga lapja is: a Chelsea–Sheffield United FA-kupa-meccsen öt másodperc után kapta meg a figyelmeztetést a Dane Whitehouse-szal szemben elkövetett szabálytalanság miatt.

A filmvásznon is zabolátlan rosszfiúkat alakító Jones (rém)álomtizenegyének kapuját Peter Schmeichel védené, előtte a Julian Dicks, Paul McGrath, Martin Keown, Stuart Pearce négyes terrorizálná a csatárokat. A középpályán saját magán kívül a Liverpool skót legendájára, Graeme Sounessre, illetve Jimmy Case-re esett a választás, elöl pedig Billy Whitehurst, az egykori wimbledoni csapattárs, John Fashanu, valamint Duncan Ferguson keserítené a bekkek életét.

S hogy ki lenne a csapatkapitány? Természetesen Vinnie Jones!

„Üvöltenék a többiekkel, forró hangulat uralkodna az öltözőben, az biztos! Őrült brigád lenne, mindenkinek azt mondanánk: »Gyere, ha kemény csávónak érzed magad!«. Már a kezdőrúgás előtt megnyernénk minden meccset – akárcsak az 1988-as kupadöntőben!” –  írta le röviden Jones, mire számíthatnának az ellenfelek.

 

