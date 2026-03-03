A rekorder Farkas László a 33. aranyérmét szerezte meg a kerekesszékes tenisz ob-n
Farkas László a 33. aranyérmét szerezte meg a Győrben rendezett kerekesszékes fedett pályás tenisz országos bajnokságon.
A fedett pályás és szabadtéri összesített sikereivel csúcstartó játékos egyéniben és Csiszár Attilával párosban is diadalmaskodott. Előbbi döntőjében Farkas Attilát verte 6:2, 6:3-ra, a párosfinálét pedig – melyben az egyik ellenfél ugyancsak Farkas Attila volt – játék nélkül nyerték meg Vas Csaba sérülése miatt. Egyéniben a bronzérmet Lelik Ferenc szerezte meg, aki a helyosztón Szabó Bélát győzte le 7:5, 5:7, 10–4-re döntő rövidítésben.
A díjakat Dányi Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság nemzetközi igazgatója, Szombati-Serfőző Eszter, a Magyar Teniszszövetség elnökségi tagja és Bor Péter, a magyar kerekesszékes teniszválogatott szövetségi kapitánya adta át.
(MTI)
