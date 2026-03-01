Bundesliga: elgázolta a Wolfsburgot a Stuttgart

Már az első félidőben lerendezte a Wolfsburg elleni hazai meccsét a VfB Stuttgart, amely Deniz Undav bal felső sarkos bombájával szerezte meg a vezetést a 21. percben. Ezután Jamie Leweling pillanatai következtek, előbb Chris Führich labdáját fejelte be a kapuba, majd egy kipattanóra érkezett jól, s bombázott a léc alá.

A mérkőzés második félidejében is folytatódott macska-egér harc, a stuttgartiak a találkozó során összesen tizenegyszer találták el Kamil Grabara kapuját. A hosszabbításban még a dán Nikolas Nartey is betalált, 4–0-s győzelmével a sváb csapat továbbra is lépéselőnyben van a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipziggel szemben a Bajnokok Ligája-helyekért folyó versenyfutásban.

Két tabellaszomszéd, a Frankfurt és a Freiburg találkozott egymással vasárnap délután a Majna-parti városban, ahol igencsak felejthető első félidőt produkáltak a felek. A hazaiak a várakozásoknak megfelelően valamivel többször próbálkoztak, háromszor sikerült is eltalálniuk Noah Atubolu kapuját, de a gólhoz ez is kevés volt.

A meddő gyürkőzés a szünet után is folytatódott, ekkor a csereként beálló frankfurti Faresz Saibi törte meg a gólcsendet, az algériai csatár tizenhat méteres lövése a jobb alsó sarokban kötött ki. A 81. percben megszületett a Frankfurt második gólja is, ezúttal Jean-Matteo Bahoya lövése talált utat a kapuba, a hazaiak, bár nem sziporkázva, magabiztos futballal nyertek. 2–0

NÉMET BUNDESLIGA

24. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

VfB Stuttgart–Wolfsburg 4–0 (Undav 21., Leweling 30., 42., Nartey 90+5.)

Eintracht Frankfurt–Freiburg 2–0 (Saibi 64., Bahoya 81.)

19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Borussia Dortmund–Bayern München 2–3 ( N. Schlotterbeck 26., Svensson 83., ill. Kane 54., 70. – a másodikat 11-esből, Kimmich 87.)

Hoffenheim–St. Pauli 0–1 (Pereira Lage 45+4.)

Mönchengladbach–Union Berlin 1–0 (Diks 90+4. – 11-esből)

Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (Quansah 88., ill. Becker 67.)

Werder Bremen–Heidenheim 2–0 (J. Milosevics 57., Behrens 90+7. – öngól)

Pénteken játszották

Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)