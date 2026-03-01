Bundesliga: elgázolta a Wolfsburgot a Stuttgart
Már az első félidőben lerendezte a Wolfsburg elleni hazai meccsét a VfB Stuttgart, amely Deniz Undav bal felső sarkos bombájával szerezte meg a vezetést a 21. percben. Ezután Jamie Leweling pillanatai következtek, előbb Chris Führich labdáját fejelte be a kapuba, majd egy kipattanóra érkezett jól, s bombázott a léc alá.
A mérkőzés második félidejében is folytatódott macska-egér harc, a stuttgartiak a találkozó során összesen tizenegyszer találták el Kamil Grabara kapuját. A hosszabbításban még a dán Nikolas Nartey is betalált, 4–0-s győzelmével a sváb csapat továbbra is lépéselőnyben van a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipziggel szemben a Bajnokok Ligája-helyekért folyó versenyfutásban.
Két tabellaszomszéd, a Frankfurt és a Freiburg találkozott egymással vasárnap délután a Majna-parti városban, ahol igencsak felejthető első félidőt produkáltak a felek. A hazaiak a várakozásoknak megfelelően valamivel többször próbálkoztak, háromszor sikerült is eltalálniuk Noah Atubolu kapuját, de a gólhoz ez is kevés volt.
A meddő gyürkőzés a szünet után is folytatódott, ekkor a csereként beálló frankfurti Faresz Saibi törte meg a gólcsendet, az algériai csatár tizenhat méteres lövése a jobb alsó sarokban kötött ki. A 81. percben megszületett a Frankfurt második gólja is, ezúttal Jean-Matteo Bahoya lövése talált utat a kapuba, a hazaiak, bár nem sziporkázva, magabiztos futballal nyertek. 2–0
NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
VfB Stuttgart–Wolfsburg 4–0 (Undav 21., Leweling 30., 42., Nartey 90+5.)
Eintracht Frankfurt–Freiburg 2–0 (Saibi 64., Bahoya 81.)
19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Borussia Dortmund–Bayern München 2–3 ( N. Schlotterbeck 26., Svensson 83., ill. Kane 54., 70. – a másodikat 11-esből, Kimmich 87.)
Hoffenheim–St. Pauli 0–1 (Pereira Lage 45+4.)
Mönchengladbach–Union Berlin 1–0 (Diks 90+4. – 11-esből)
Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (Quansah 88., ill. Becker 67.)
Werder Bremen–Heidenheim 2–0 (J. Milosevics 57., Behrens 90+7. – öngól)
Pénteken játszották
Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|24
|20
|3
|1
|88–23
|+65
|63
|2. Borussia Dortmund
|24
|15
|7
|2
|51–25
|+26
|52
|3. Hoffenheim
|24
|14
|4
|6
|49–31
|+18
|46
|4. Stuttgart
|24
|14
|4
|6
|48–32
|+16
|46
|5. RB Leipzig
|23
|12
|5
|6
|44–32
|+12
|41
|6. Bayer Leverkusen
|23
|12
|4
|7
|44–29
|+15
|40
|7. Eintracht Frankfurt
|24
|9
|7
|8
|48–49
|–1
|34
|8. Freiburg
|24
|9
|6
|9
|34–39
|–5
|33
|9. Augsburg
|24
|9
|4
|11
|30–41
|–11
|31
|10. Union Berlin
|24
|7
|7
|10
|29–38
|–9
|28
|11. Hamburg
|22
|6
|8
|8
|25–32
|–7
|26
|12. Mönchengladbach
|24
|6
|7
|11
|27–39
|–12
|25
|13. 1. FC Köln
|24
|6
|6
|12
|33–41
|–8
|24
|14. Mainz
|24
|5
|8
|11
|27–39
|–12
|23
|15. St. Pauli
|24
|6
|5
|13
|23–40
|–17
|23
|16. Werder Bremen
|24
|5
|7
|12
|25–44
|–19
|22
|17. Wolfsburg
|24
|5
|5
|14
|33–53
|–20
|20
|18. Heidenheim
|24
|3
|5
|16
|22–53
|–31
|14