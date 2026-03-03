„Hol vannak a tökös egyéniségek?” – Gullitnak elege lett a szögletrúgós, bedobásos fociból

Az Európa-bajnok Gullit azért ellenpéldát is megnevezett...

„Azokat a játékosokat kedvelem, akik képesek cselezni a védőkkel szemben, mint például Lamine Yamal. Mindenki csak passzol, passzol és passzol. Utasításokat hajtanak végre, a kreativitás pedig elvész. Hol vannak a tökös, belevaló egyéniségek?”

Gullitéhoz hasonló vélemény Arne Slot szájából is elhangzott hétfőn – annak ellenére, hogy csapata, a Liverpool is egyre eredményesebb szögletek után.