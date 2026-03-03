„Hol vannak a tökös egyéniségek?” – Gullitnak elege lett a szögletrúgós, bedobásos fociból
Ruud Gullit a holland Ziggo Sport televíziós csatornán fogalmazott meg kritikát a futball élvezhetősége kapcsán:
„Nem nézek több mérkőzést, mert nem ismerek rá a sportágunkra. Láttam az Arsenal–Chelsea-t, micsoda borzalom volt... Azt kellett nézni, ahogy a játékosok erőlködnek a szögletekért és a bedobásokért. A labdaszedők törölközővel a kezükben szaladgáltak... Nagyon remélem, hogy ez az egész nem válik divattá, mert tényleg szörnyű látvány.”
Három gól szöglet után: az Arsenal legyőzte a Chelsea-t a PL-forduló rangadóján
Az Európa-bajnok Gullit azért ellenpéldát is megnevezett...
„Azokat a játékosokat kedvelem, akik képesek cselezni a védőkkel szemben, mint például Lamine Yamal. Mindenki csak passzol, passzol és passzol. Utasításokat hajtanak végre, a kreativitás pedig elvész. Hol vannak a tökös, belevaló egyéniségek?”
Gullitéhoz hasonló vélemény Arne Slot szájából is elhangzott hétfőn – annak ellenére, hogy csapata, a Liverpool is egyre eredményesebb szögletek után.
Gyorsított cserék, bedobások, kirúgások – időhúzás elleni intézkedésekről döntött az IFAB