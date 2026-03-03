Nemzeti Sportrádió

„Hol vannak a tökös egyéniségek?” – Gullitnak elege lett a szögletrúgós, bedobásos fociból

2026.03.03. 13:10
Ruud Gullit talán már a golfban is nagyobb örömét leli, mint a futballban... (Fotó: Getty Images)
Ruud Gullit Chelsea Arsenal Premier League
Markáns véleményt fogalmazott meg a modern labdarúgással – elsősorban az Arsenal–Chelsea mérkőzéssel – kapcsolatban a hollandok egykori legendás labdarúgója, Ruud Gullit. 1987 aranylabdásának elege lett a rengeteg szögletből és bedobásból, hiányolja a kreatív játékosokat.

Ruud Gullit a holland Ziggo Sport televíziós csatornán fogalmazott meg kritikát a futball élvezhetősége kapcsán:

„Nem nézek több mérkőzést, mert nem ismerek rá a sportágunkra. Láttam az Arsenal–Chelsea-t, micsoda borzalom volt... Azt kellett nézni, ahogy a játékosok erőlködnek a szögletekért és a bedobásokért. A labdaszedők törölközővel a kezükben szaladgáltak... Nagyon remélem, hogy ez az egész nem válik divattá, mert tényleg szörnyű látvány.”

Angol labdarúgás
2026.03.01. 19:28

Három gól szöglet után: az Arsenal legyőzte a Chelsea-t a PL-forduló rangadóján

A kékek Pedro Neto kiállítása miatt tíz emberrel zárták a találkozót.

Az Európa-bajnok Gullit azért ellenpéldát is megnevezett...

„Azokat a játékosokat kedvelem, akik képesek cselezni a védőkkel szemben, mint például Lamine Yamal. Mindenki csak passzol, passzol és passzol. Utasításokat hajtanak végre, a kreativitás pedig elvész. Hol vannak a tökös, belevaló egyéniségek?”

Gullitéhoz hasonló vélemény Arne Slot szájából is elhangzott hétfőn – annak ellenére, hogy csapata, a Liverpool is egyre eredményesebb szögletek után.

Minden más foci
2026.02.28. 20:26

Gyorsított cserék, bedobások, kirúgások – időhúzás elleni intézkedésekről döntött az IFAB

A változtatások a tervek szerint már az idei világbajnokságon életbe lépnek.

 

