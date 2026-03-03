Futbólia visszahódítása – könyvbemutató Miskolcon
Csütörtökön Miskolcon is bemutatják a Futbólia visszahódítása című könyvet.
Szöllősi György, lapunk főszerkesztője a legnépszerűbb sportág elmúlt tizenöt évének látványos hazai fejlődését, illetve annak történelmi előzményeit foglalta kötetbe.
Emiatt március 5-én, csütörtökön, 18 órai kezdettel a szerző Deutsch Tamással (az MTK elnöke) és Veréb Györggyel (diósgyőri legenda, Méra és Miskolc díszpolgára) Miskolcra a Nyilas Misi Házba érkezik.
Magyar válogatott
2 órája
Debrecenben is bemutatták a Futbólia visszahódítása című könyvet
A dedikálással egybekötött bemutatóra a Buzánszky-kupa és a Buzánszky 100 emlékév kísérőeseményeként került sor.
Védjük meg a magyar sportot! – Szöllősi György jegyzete
Egyéb egyéni
2026.02.15. 23:43
Futbóliáról a Magas-Tátrában
Magyar válogatott
2026.02.03. 22:28
Bemutatták a Futbólia visszahódítása című könyvet
Magyar válogatott
2026.01.22. 15:56
