Futbólia visszahódítása – könyvbemutató Miskolcon

2026.03.03. 11:44
Fotó: Facebook/Polgári Mulató
Csütörtökön Miskolcon is bemutatják a Futbólia visszahódítása című könyvet.


Szöllősi György, lapunk főszerkesztője a legnépszerűbb sportág elmúlt tizenöt évének látványos hazai fejlődését, illetve annak történelmi előzményeit foglalta kötetbe.

Emiatt március 5-én, csütörtökön, 18 órai kezdettel a szerző Deutsch Tamással (az MTK elnöke) és Veréb Györggyel (diósgyőri legenda, Méra és Miskolc díszpolgára) Miskolcra a Nyilas Misi Házba érkezik.

A könyv megrendelhető az nsklub.hu-n.

