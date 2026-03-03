Nemzeti Sportrádió

Játék nélkül búcsúzik a Mosonmagyaróvártól a súlyosan megsérülő beálló

2026.03.03. 12:44
Fotó: Facebook/Mosonmagyaróvári Kézilabda Club
Mosonmagyaróvár Andrijana Tatar női kézilabda NB I
Többet már nem lép pályára a Mosonmagyaróvár női kézilabdacsapatában Andrijana Tatar, a csapat montenegrói beállója, aki múlt pénteken szenvedett súlyos sérülést a Kozármisleny elleni bajnokin.


A Mosonmagyaróvár 36–31-re nyert a Kozármisleny ellen a női kézilabda NB I pénteki mérkőzésén, ám a sikert beárnyékolta Andrijana Tatar sérülése. Az óváriak keddi tájékoztatása szerint a montenegrói beállónál elülső keresztszalag-szakadást diagnosztizáltak.

Mivel a rehabilitáció várhatóan legalább kilenc hónapot vesz igénybe, és a játékos az idény végén távozik a klubtól, Tatar többet már nem lép pályára a csapatban – legalábbis a mostani szerződése alatt.

„Különösen nehéz helyzet ez számára és számunkra isírja közleményében a Mosonmagyaróvár. – Ezúton is szeretnénk megköszönni Andrijanának az eddigi odaadó munkáját, hozzáállását és a csapatért tett erőfeszítéseit. Kitartást, erőt és mielőbbi sikeres felépülést kívánunk neki a rehabilitáció hosszú hónapjaihoz.

Amíg klubunk játékosa, természetesen minden szakmai és emberi támogatást megadunk számára a teljes felépüléshez.

Veled vagyunk, Andrijana!”

A teljes közlemény ide kattintva olvashatja el.

 

