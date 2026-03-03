Játék nélkül búcsúzik a Mosonmagyaróvártól a súlyosan megsérülő beálló



A Mosonmagyaróvár 36–31-re nyert a Kozármisleny ellen a női kézilabda NB I pénteki mérkőzésén, ám a sikert beárnyékolta Andrijana Tatar sérülése. Az óváriak keddi tájékoztatása szerint a montenegrói beállónál elülső keresztszalag-szakadást diagnosztizáltak.

Mivel a rehabilitáció várhatóan legalább kilenc hónapot vesz igénybe, és a játékos az idény végén távozik a klubtól, Tatar többet már nem lép pályára a csapatban – legalábbis a mostani szerződése alatt.

„Különösen nehéz helyzet ez számára és számunkra is – írja közleményében a Mosonmagyaróvár. – Ezúton is szeretnénk megköszönni Andrijanának az eddigi odaadó munkáját, hozzáállását és a csapatért tett erőfeszítéseit. Kitartást, erőt és mielőbbi sikeres felépülést kívánunk neki a rehabilitáció hosszú hónapjaihoz.

Amíg klubunk játékosa, természetesen minden szakmai és emberi támogatást megadunk számára a teljes felépüléshez.

Veled vagyunk, Andrijana!”

