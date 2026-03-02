A Leverkusen elnöke lehülyézte a játékvezetőt, vizsgálat indult ellene

A Bayer Leverkusen 1–1-et játszott a Mainzcal. A 67. percben szöglethez jutottak a „gyógyszergyáriak”, amelynél Patrik Schicket állítólag lerántotta Dominik Kohr, a játékvezető nem fújt semmit, a kontrából pedig megszerezték a vezetést a vendégek.

A Leverkusen elnöke, Fernando Carro szerint az eset egyértelműen büntetőt ért, emiatt a hírek szerint a mérkőzés után elment megkeresni a játékvezetőt. A Kicker azt írja, az elnök szájából a következő mondat hangzott el: „Hol van az a hülye Stieler?”

Carro aztán elvileg védelmébe vette Tobias Stielert, mondván, a bírónak nem volt jó rálátása az esetre, ellenben szerinte a VAR-nak közbe kellett volna avatkoznia. Mindenesetre a lehülyézés miatt a DFB vizsgálatot indított a klubelnök ellen, ezt a szövetség szóvivője megerősítette a DPA hírügynökségnek.

Egyébként a Bayer vezetőedzője, Kasper Hjulmand is kiakadt a döntés miatt: „Ha ez nem tizenegyes, akkor valaki adjon rá magyarázatot, hogy miért. Egészen hihetetlen.”

A Leverkusen jelenleg 6. a Bundesligában, hátránya hat pont a még biztos BL-indulást jelentő helyen álló VfB Stuttgarttal szemben, igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott riválisainál.

NÉMET BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (Quansah 88., ill. Becker 67.)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSA 1. Bayern München 24 20 3 1 88–23 +65 63 2. Borussia Dortmund 24 15 7 2 51–25 +26 52 3. Hoffenheim 24 14 4 6 49–31 +18 46 4. Stuttgart 24 14 4 6 48–32 +16 46 5. RB Leipzig 24 13 5 6 46–33 +13 44 6. Bayer Leverkusen 23 12 4 7 44–29 +15 40 7. Eintracht Frankfurt 24 9 7 8 48–49 –1 34 8. Freiburg 24 9 6 9 34–39 –5 33 9. Augsburg 24 9 4 11 30–41 –11 31 10. Union Berlin 24 7 7 10 29–38 –9 28 11. Hamburg 23 6 8 9 26–34 –8 26 12. Mönchengladbach 24 6 7 11 27–39 –12 25 13. 1. FC Köln 24 6 6 12 33–41 –8 24 14. Mainz 24 5 8 11 27–39 –12 23 15. St. Pauli 24 6 5 13 23–40 –17 23 16. Werder Bremen 24 5 7 12 25–44 –19 22 17. Wolfsburg 24 5 5 14 33–53 –20 20 18. Heidenheim 24 3 5 16 22–53 –31 14

A 17. fordulóból elmaradt Hamburger SV–Bayer Leverkusen mérkőzést március 4-én (20.30) rendezik.