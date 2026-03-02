Nemzeti Sportrádió

A Leverkusen elnöke lehülyézte a játékvezetőt, vizsgálat indult ellene

VARGA BALÁZS
2026.03.02. 18:22
Fernando Carro (Fotó: Getty Images)
A Bayer Leverkusen elnöke, Fernando Carro lehülyézte Tobias Stieler játékvezetőt a szombati, Mainz elleni bajnoki után, emiatt a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) vizsgálatot indított.

A Bayer Leverkusen 1–1-et játszott a Mainzcal. A 67. percben szöglethez jutottak a „gyógyszergyáriak”, amelynél Patrik Schicket állítólag lerántotta Dominik Kohr, a játékvezető nem fújt semmit, a kontrából pedig megszerezték a vezetést a vendégek.

A Leverkusen elnöke, Fernando Carro szerint az eset egyértelműen büntetőt ért, emiatt a hírek szerint a mérkőzés után elment megkeresni a játékvezetőt. A Kicker azt írja, az elnök szájából a következő mondat hangzott el: „Hol van az a hülye Stieler?”

Carro aztán elvileg védelmébe vette Tobias Stielert, mondván, a bírónak nem volt jó rálátása az esetre, ellenben szerinte a VAR-nak közbe kellett volna avatkoznia. Mindenesetre a lehülyézés miatt a DFB vizsgálatot indított a klubelnök ellen, ezt a szövetség szóvivője megerősítette a DPA hírügynökségnek.

Egyébként a Bayer vezetőedzője, Kasper Hjulmand is kiakadt a döntés miatt: „Ha ez nem tizenegyes, akkor valaki adjon rá magyarázatot, hogy miért. Egészen hihetetlen.”

A Leverkusen jelenleg 6. a Bundesligában, hátránya hat pont a még biztos BL-indulást jelentő helyen álló VfB Stuttgarttal szemben, igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott riválisainál.

NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (Quansah 88., ill. Becker 67.) 

   
A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
  1. Bayern München

24

20

3

1

88–23

+65

63

  2. Borussia Dortmund

24

15

7

2

51–25

+26

52

  3. Hoffenheim

24

14

4

6

49–31

+18

46

  4. Stuttgart

24

14

4

6

48–32

+16

46

  5. RB Leipzig

24

13

5

6

46–33

+13

44

  6. Bayer Leverkusen

23

12

4

7

44–29

+15

40

  7. Eintracht Frankfurt

24

9

7

8

48–49

–1

34

  8. Freiburg

24

9

6

9

34–39

–5

33

  9. Augsburg

24

9

4

11

30–41

–11

31

10. Union Berlin

24

7

7

10

29–38

–9

28

11. Hamburg

23

6

8

9

26–34

–8

26

12. Mönchengladbach

24

6

7

11

27–39

–12

25

13. 1. FC Köln

24

6

6

12

33–41

–8

24

14. Mainz

24

5

8

11

27–39

–12

23

15. St. Pauli

24

6

5

13

23–40

–17

23

16. Werder Bremen

24

5

7

12

25–44

–19

22

17. Wolfsburg

24

5

5

14

33–53

–20

20

18. Heidenheim

24

3

5

16

22–53

–31

14

A 17. fordulóból elmaradt Hamburger SVBayer Leverkusen mérkőzést március 4-én (20.30) rendezik.

 

Ezek is érdekelhetik