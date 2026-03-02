A Leverkusen elnöke lehülyézte a játékvezetőt, vizsgálat indult ellene
A Bayer Leverkusen 1–1-et játszott a Mainzcal. A 67. percben szöglethez jutottak a „gyógyszergyáriak”, amelynél Patrik Schicket állítólag lerántotta Dominik Kohr, a játékvezető nem fújt semmit, a kontrából pedig megszerezték a vezetést a vendégek.
A Leverkusen elnöke, Fernando Carro szerint az eset egyértelműen büntetőt ért, emiatt a hírek szerint a mérkőzés után elment megkeresni a játékvezetőt. A Kicker azt írja, az elnök szájából a következő mondat hangzott el: „Hol van az a hülye Stieler?”
Carro aztán elvileg védelmébe vette Tobias Stielert, mondván, a bírónak nem volt jó rálátása az esetre, ellenben szerinte a VAR-nak közbe kellett volna avatkoznia. Mindenesetre a lehülyézés miatt a DFB vizsgálatot indított a klubelnök ellen, ezt a szövetség szóvivője megerősítette a DPA hírügynökségnek.
Egyébként a Bayer vezetőedzője, Kasper Hjulmand is kiakadt a döntés miatt: „Ha ez nem tizenegyes, akkor valaki adjon rá magyarázatot, hogy miért. Egészen hihetetlen.”
A Leverkusen jelenleg 6. a Bundesligában, hátránya hat pont a még biztos BL-indulást jelentő helyen álló VfB Stuttgarttal szemben, igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott riválisainál.
NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (Quansah 88., ill. Becker 67.)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|1. Bayern München
24
20
3
1
88–23
+65
63
|2. Borussia Dortmund
24
15
7
2
51–25
+26
52
|3. Hoffenheim
24
14
4
6
49–31
+18
46
|4. Stuttgart
24
14
4
6
48–32
+16
46
|5. RB Leipzig
24
13
5
6
46–33
+13
44
|6. Bayer Leverkusen
23
12
4
7
44–29
+15
40
|7. Eintracht Frankfurt
24
9
7
8
48–49
–1
34
|8. Freiburg
24
9
6
9
34–39
–5
33
|9. Augsburg
24
9
4
11
30–41
–11
31
|10. Union Berlin
24
7
7
10
29–38
–9
28
|11. Hamburg
23
6
8
9
26–34
–8
26
|12. Mönchengladbach
24
6
7
11
27–39
–12
25
|13. 1. FC Köln
24
6
6
12
33–41
–8
24
|14. Mainz
24
5
8
11
27–39
–12
23
|15. St. Pauli
24
6
5
13
23–40
–17
23
|16. Werder Bremen
24
5
7
12
25–44
–19
22
|17. Wolfsburg
24
5
5
14
33–53
–20
20
|18. Heidenheim
24
3
5
16
22–53
–31
14
A 17. fordulóból elmaradt Hamburger SV–Bayer Leverkusen mérkőzést március 4-én (20.30) rendezik.