A négygólos hátrány ellenére Pedri hisz a Barcelona továbbjutásában

„Egyre jobb állapotban érzem magam, a legutóbbi két mérkőzésen körülbelül fél órát kaptam, ami segített, hogy felvegyem a ritmust – mondta a TV3-nak a 23 éves futballista. – Az Atlético Madrid elleni elődöntő első mérkőzésén sajnos nem játszhattam, de az idény legrosszabb első félidejét teljesítettük. Labdával és labda nélkül is gyengén mozogtunk, a csapat árnyéka volt önmagának. Ám szerencsére kedden lesz esélyünk javítani. Az előző idényben alig több mint hetven perc alatt négy gólt szereztünk az Atlético Madrid ellen, úgyhogy most is sikerülhet. Fiatal, sikerre éhes a keretünk, ami együtt jár némi vakmerőséggel. Éppen ezért a végsőkig hiszünk a fordításban, és abban, hogy kiharcoljuk a döntőbe jutást.”

Nos, a Barcelona az előző kiírásban a kupában 74 perc alatt szerzett négy gólt (4–4), majd a bajnokságban, idegenben játszva a 72. perctől ugyancsak négyet (2–4), más kérdés, hogy most egyik eredmény sem érne továbbjutást. Nehezíti a hazaiak helyzetét, hogy szemsérülése miatt nem számíthatnak Robert Lewandowskira, és azzal is tisztában vannak, hogy ha az Atleti szerez egy gólt, azzal alighanem eldől a párharc.

„Nagyon fontos, hogy ne kapjunk gólt, és hinnünk kell abban, hogy továbbjutunk – idézte az As Hans-Dieter Flick vezetőedzőt. – Mindenki tudja, mennyire nehéz a helyzetünk, már-már lehetetlen innen fordítani. De hinnünk kell a végsőkig. Az előző idényben négy nullára nyertünk a Dortmund ellen a Bajnokok Ligájában, abból a sikerből erőt meríthetünk. Sohasem voltam még hasonló helyzetben, azonban nem félek, mert tudom, hogy bármi lehetséges.”

Diego SIMEONE, az Atlético Madrid vezetőedzője az As-nak: – Az idény elején azt mondtam, remélem, márciusban még minden fronton versenyben leszünk. A bajnokságban ugyan jelentős a lemaradásunk, de a kupában és a BL-ben jól állunk. Ezeket a mérkőzéseket vártuk, fontos lesz, hogy Lamine Yamalt ne hagyjuk kibontakozni. Hogy aláírnám-e a három nullás vereséget? Ehhez tudni kellene, hogyan alakul a mérkőzés, én pedig nem vagyok jós.

Dani OLMO, a Barcelona középpályása a Mundo Deportivónak: – Nagyon elszántak vagyunk, tudjuk, hogy a Camp Nouban képesek vagyunk megfordítani a párharcot. A Villarreal ellen nagyszerű mérkőzést játszottunk, önbizalomtól duzzadva készülünk az Atlético elleni visszavágóra.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

KEDD

21.00: FC Barcelona–Atlético Madrid (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 0–4

SZERDA

21.00: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 1–0