Puskás Máté végig mosolyogva futott – aranyérem lett a jutalma

Egyéni csúcsot futott Balatonfüreden, húsz percet javított a tavalyi idejéhez képest – nem meglepő, hogy aranyérmet szerzett. Milyen céllal vágott neki?

Nem feltétlenül a győzelem volt a célom, hanem az, hogy négyperces átlagon belül teljesítsem a versenyt. Ez összejött, s mivel aranyéremmel párosult, maradéktalanul elégedett vagyok. Tény, remekül alakult a verseny – mondta a Csupasportnak Puskás Máté.

Mi volt a taktika? Ötven kilométeren stabil tempót tartani meglehetősen nagy kihívásnak tűnik.

A Szerelmes Füred körözős verseny, sokaknak unalmas ez a forma, pedig ennek is megvan jócskán az előnye. Elsősorban a frissítést lehet remekül gyakorolni, főleg akkor, ha valaki tud ebben precíz támogatást adni. Sajnos tavaly egyedül voltam, de most a párom elkísért és segített, ami rengeteget jelentett. Egyáltalán nem izgultam, minden nagyszerűen, a terv szerint ment, pontosan tudtam, hogy mit szeretnék az ötven kilométer alatt csinálni. Már az első körben éreztem, nagyon egyben vagyok, minden klappol, ez a nap kiválóan sikerülhet. Ráadásul az időjárás is szuper volt, jó kedvvel futottam. Kohári Szabolcs igyekezett a sarkamban maradni, fél távig ott is volt a nyomomban, a párom folyamatosan tájékoztatott, majd onnantól kezdve egyre jobban elléptem tőle, és végül negyedórával előztem meg. Végig azt éreztem, ha nem jön közbe semmi probléma, akkor Szabolcs nem tudja tartani velem a lépést, és ez szerencsére beigazolódott.

Mi volt a legnehezebb?

Semmi. A versenyen végig mosolyogva futottam, nagyszerűen éreztem magam. Kijött a lépés, ez nemcsak szerencse volt, keményen készültem rá, s meglett az eredménye.

Azt írta a közösségi oldalán, hogy jó az irány – mire célzott?

Habár egy esztendővel ezelőtt is sokat edzettem, akkor a Szerelmes Füreden nem éreztem azt, hogy jó formában lennék, sőt! Most jóval előrébb tartok, a magam útját járom, máshogy közelítem meg a dolgokat, jó az irány, ez az eredmény is ezt igazolja. Sokkal jobb formában vagyok, mint egy esztendővel ezelőtt, nem véletlenül javítottam húsz percet a tavalyi időeredményemhez képest. Könnyedén megy a futás, ez pedig igencsak biztató a jövőre nézve.

Igaz, hogy elkezdett edzősködéssel is foglalkozni?

Külföldi és hazai tanfolyamot is végeztem, már vannak tanítványaim, de még tervben vannak a további sportedzői képzések. A jövőben szeretnék az edzősködéssel komolyabban foglalkozni, de természetesen emellett a futást is folytatom, ugyanis komoly céljaim vannak.

Mit lehet tudni róluk?

A Szerelmes Füred remek felkészítőverseny volt a március végi száz kilométeres országos bajnokságra, a következő nagy megméretésre. Ezt követően az országos bajnokság futamaira szeretnék eljutni, így tervben van a hat- és a tizenkét órás kihívás is. Főképp az országos bajnokságok határozzák majd meg az esztendőt, jó lenne mindegyik versenyen kiemelkedő eredményt elérni.

