Már most távozott a Komló kézilabdacsapatának vezetőedzője

A baranyai klub honlapjának keddi tájékoztatása szerint a szakvezetővel közös megegyezéssel bontottak szerződést, miután a csapat szombaton hazai pályán 31–28-ra kikapott a PLER-től.

A következő, Budai Farkasok elleni találkozóra már az eddigi másodedző, Péter Szabó Dávid készíti fel az együttest.

Komlón január végén jelentették be, hogy György László nyáron távozik és a Váci NKSE női csapatának szakvezetőjeként folytatja, azt pedig múlt hétfőn hozták nyilvánosságra, hogy Péter Szabó Dávid lesz az utódja, de a váltásra végül már most sor került.

A csapat három győzelemmel, két döntetlennel és 12 vereséggel a tabella 13. helyén áll.