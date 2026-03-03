Már most távozott a Komló kézilabdacsapatának vezetőedzője
György László távozott a férfi kézilabda NB I-ben kieső helyen álló Carbonex-Komló vezetőedzői posztjáról.
A baranyai klub honlapjának keddi tájékoztatása szerint a szakvezetővel közös megegyezéssel bontottak szerződést, miután a csapat szombaton hazai pályán 31–28-ra kikapott a PLER-től.
A következő, Budai Farkasok elleni találkozóra már az eddigi másodedző, Péter Szabó Dávid készíti fel az együttest.
Komlón január végén jelentették be, hogy György László nyáron távozik és a Váci NKSE női csapatának szakvezetőjeként folytatja, azt pedig múlt hétfőn hozták nyilvánosságra, hogy Péter Szabó Dávid lesz az utódja, de a váltásra végül már most sor került.
A csapat három győzelemmel, két döntetlennel és 12 vereséggel a tabella 13. helyén áll.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Veszprém
|17
|17
|–
|–
|684–463
|+221
|34
|2. Szeged
|19
|16
|1
|2
|669–523
|+146
|33
|3. Tatabánya
|17
|13
|–
|4
|528–489
|+39
|26
|4. FTC
|17
|10
|1
|6
|560–535
|+25
|21
|5. Csurgó
|18
|7
|3
|8
|506–494
|+12
|17
|6. Balatonfüred
|17
|8
|1
|8
|453–487
|–34
|17
|7. Győr
|17
|7
|2
|8
|507–511
|–4
|16
|8. NEKA
|17
|6
|3
|8
|465–490
|–25
|15
|9. PLER
|17
|6
|2
|9
|446–498
|–52
|14
|10. Szigetszentmiklós
|18
|6
|1
|11
|463–529
|–66
|13
|11. Gyöngyös
|17
|6
|–
|11
|452–497
|–45
|12
|12. Budai Farkasok-Rév
|17
|3
|4
|10
|451–512
|–61
|10
|13. Komló
|17
|3
|2
|12
|454–510
|–56
|8
|14. Budakalász
|17
|2
|2
|13
|458–558
|–100
|6
(MTI)
