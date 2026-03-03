Nemzeti Sportrádió

Már most távozott a Komló kézilabdacsapatának vezetőedzője

2026.03.03. 14:00
Fotó: Carbonex-Komló - Komló Sport Kft.
György László távozott a férfi kézilabda NB I-ben kieső helyen álló Carbonex-Komló vezetőedzői posztjáról.

 

A baranyai klub honlapjának keddi tájékoztatása szerint a szakvezetővel közös megegyezéssel bontottak szerződést, miután a csapat szombaton hazai pályán 31–28-ra kikapott a PLER-től.

A következő, Budai Farkasok elleni találkozóra már az eddigi másodedző, Péter Szabó Dávid készíti fel az együttest.

Komlón január végén jelentették be, hogy György László nyáron távozik és a Váci NKSE női csapatának szakvezetőjeként folytatja, azt pedig múlt hétfőn hozták nyilvánosságra, hogy Péter Szabó Dávid lesz az utódja, de a váltásra végül már most sor került.

A csapat három győzelemmel, két döntetlennel és 12 vereséggel a tabella 13. helyén áll.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Veszprém1717684–463+221 34 
2. Szeged191612669–523+146 33 
3. Tatabánya17134528–489+39 26 
4. FTC171016560–535+25 21 
5. Csurgó18738506–494+12 17 
6. Balatonfüred17818453–487–34 17 
7. Győr17728507–511–4 16 
8. NEKA17638465–490–25 15 
9. PLER17629446–498–52 14 
10. Szigetszentmiklós186111463–529–66 13 
11. Gyöngyös17611452–497–45 12 
12. Budai Farkasok-Rév173410451–512–61 10 
13. Komló173212454–510–56 
14. Budakalász172213458–558–100 

(MTI)

 

Ezek is érdekelhetik