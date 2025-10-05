Kiütéssel nyert a Hamburg a Mainz ellen

Bilal el-Hanusz a 65. percben talált be. A marokkói játékosnak ez volt a második gólja a bajnokságban, a Stuttgart pedig feljött a negyedik helyre a tabellán.

Nem volt egy súlycsoportban a Hamburg és a Mainz. Már a 10. percben két góllal vezetett a hazai csapat, a végén néggyel nyert. Rayan Philippe duplázott, a 24 éves francia támadó így már háromgólos.

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

VfB Stuttgart–Heidenheim 1–0 (El-Hanusz 65.)

Hamburg–Mainz 4–0 (Lokonga 6., Philippe 10., 61., Dompe 52.)

Később

19.30: Mönchengladbach–Freiburg