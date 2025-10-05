Nemzeti Sportrádió

Kiütéssel nyert a Hamburg a Mainz ellen

2025.10.05. 19:40
Bilal el-Hanusz a gólja után (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 6. fordulójában a VfB Stuttgart 1–0-ra legyőzte a Heidenheimet, míg a Hamburg kiütötte a Mainzot.

 

Bilal el-Hanusz a 65. percben talált be. A marokkói játékosnak ez volt a második gólja a bajnokságban, a Stuttgart pedig feljött a negyedik helyre a tabellán.

Nem volt egy súlycsoportban a Hamburg és a Mainz. Már a 10. percben két góllal vezetett a hazai csapat, a végén néggyel nyert. Rayan Philippe duplázott, a 24 éves francia támadó így már háromgólos.

NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
VfB Stuttgart–Heidenheim 1–0 (El-Hanusz 65.)
Hamburg–Mainz 4–0 (Lokonga 6., Philippe 10., 61., Dompe 52.)

Később
19.30: Mönchengladbach–Freiburg

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München6625–3+2218
2. Borussia Dortmund64212–4+814
3. RB Leipzig64118–8013
4. Stuttgart6428–6+212
5. Bayer Leverkusen632112–8+411
6. 1. FC Köln631211–9+210
7. Eintracht Frankfurt63317–16+19
8. Hamburg62226–8–28
9. Freiburg52129–907
10. St. Pauli62138–9–17
11. Hoffenheim62139–12–37
12. Werder Bremen62139–14–57
13. Union Berlin62138–13–57
14. Augsburg62411–13–26
15. Wolfsburg61238–10–25
16. Mainz61145–10–54
17. Heidenheim6154–11–73
18. Mönchengladbach5235–12–72

 

 

