Kiütéssel nyert a Hamburg a Mainz ellen

Bilal el-Hanusz a 65. percben talált be. A marokkói játékosnak ez volt a második gólja a bajnokságban, a Stuttgart pedig feljött a negyedik helyre a tabellán.
Nem volt egy súlycsoportban a Hamburg és a Mainz. Már a 10. percben két góllal vezetett a hazai csapat, a végén néggyel nyert. Rayan Philippe duplázott, a 24 éves francia támadó így már háromgólos.
NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
VfB Stuttgart–Heidenheim 1–0 (El-Hanusz 65.)
Hamburg–Mainz 4–0 (Lokonga 6., Philippe 10., 61., Dompe 52.)
Később
19.30: Mönchengladbach–Freiburg
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|6
|6
|–
|–
|25–3
|+22
|18
|2. Borussia Dortmund
|6
|4
|2
|–
|12–4
|+8
|14
|3. RB Leipzig
|6
|4
|1
|1
|8–8
|0
|13
|4. Stuttgart
|6
|4
|–
|2
|8–6
|+2
|12
|5. Bayer Leverkusen
|6
|3
|2
|1
|12–8
|+4
|11
|6. 1. FC Köln
|6
|3
|1
|2
|11–9
|+2
|10
|7. Eintracht Frankfurt
|6
|3
|–
|3
|17–16
|+1
|9
|8. Hamburg
|6
|2
|2
|2
|6–8
|–2
|8
|9. Freiburg
|5
|2
|1
|2
|9–9
|0
|7
|10. St. Pauli
|6
|2
|1
|3
|8–9
|–1
|7
|11. Hoffenheim
|6
|2
|1
|3
|9–12
|–3
|7
|12. Werder Bremen
|6
|2
|1
|3
|9–14
|–5
|7
|13. Union Berlin
|6
|2
|1
|3
|8–13
|–5
|7
|14. Augsburg
|6
|2
|–
|4
|11–13
|–2
|6
|15. Wolfsburg
|6
|1
|2
|3
|8–10
|–2
|5
|16. Mainz
|6
|1
|1
|4
|5–10
|–5
|4
|17. Heidenheim
|6
|1
|–
|5
|4–11
|–7
|3
|18. Mönchengladbach
|5
|–
|2
|3
|5–12
|–7
|2