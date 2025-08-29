Nemzeti Sportrádió

A St. Pauli két góllal legyőzte a Hamburgot a városi derbin

2025.08.29. 22:31
A St. Pauli két gólt is ünnepelhetett a városi derbin (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 2. fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén a St. Pauli idegenben 2–0-ra győzött a városi vetélytárs Hamburg ellen.

A múlt heti első fordulóban mindkét csapat döntetlennel kezdte meg szereplését az új idényben, most azonban egyértelműen a vendégek számára alakult kedvezőbben a találkozó: a 19. percben Adam Dzwigala szerzett vezetést a St. Paulinak, majd a második félidőt ugyan gyors góllal kezdte az élvonalba hét év után visszajutó Hamburg, de ezt a játékvezető VAR-vizsgálat után lesállás miatt végül visszavonta – korán ünnepelt tehát a hazai szurkolótábor.

A 60. percben pedig még rosszabbra fordult a Hamburg helyzete, miután Andréas Hountondji kétgólosra növelte a vendégek előnyét.

A három pont sorsa a 77. percben dőlt el végleg, amikor a hamburgiak grúz védőjét, Giorgi Gocsoleisvilit második sárga lap után kiállította Christian Dingert játékvezető.

Bár a rendes játékidő vége után még tíz perc hosszabbítás következett, az eredmény már nem változott – a két hamburgi székhelyű csapat összecsapását a St. Pauli kétgólos különbséggel megnyerte és megszerezte első győzelmét a Bundesliga új idényében.

NÉMET BUNDESLIGA 
2. FORDULÓ
Hamburger SV–St. Pauli 0–2 (Dzwigala 19., Hountondji 60.)
Kiállítva: Gocsoleisvili (HSV, 77.)

SZOMBATON JÁTSSZÁK
15.30: Hoffenheim–Eintracht Frankfurt
15.30: RB Leipzig–Heidenheim (Tv: Arena4)
15.30: VfB Stuttgart–Borussia Mönchengladbach
15.30: Werder Bremen–Bayer Leverkusen
18.30: Augsburg–Bayern München (Tv: Arena4)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.30: Wolfsburg–Mainz (Tv: Arena4)
17.30:  Borussia Dortmund–1. FC Union Berlin
19.30: 1. FC Köln–Freiburg

  1. St. Pauli2115–3+2 
  2. Bayern München116–0+6 
  3. Eintracht Frankfurt  114–1+3 
  4. Augsburg113–1+2 
      Wolfsburg113–1+2 
  6. Hoffenheim112–1+1 
  7. Union Berlin112–1+1 
  8. 1. FC Köln111–0+1 
  9. Borussia Dortmund113–3  0 
10. Mönchengladbach110–0  0 
11. Hamburg2110–2–2 
12. Stuttgart111–2–1 
13. Bayer Leverkusen111–2–1 
14. Mainz110–1–1 
15. Freiburg111–3–2 
      Heidenheim111–3–2 
17. Werder Bremen111–4–3 
18. RB Leipzig110–6–6 
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

 

Ezek is érdekelhetik