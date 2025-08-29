A St. Pauli két góllal legyőzte a Hamburgot a városi derbin

A múlt heti első fordulóban mindkét csapat döntetlennel kezdte meg szereplését az új idényben, most azonban egyértelműen a vendégek számára alakult kedvezőbben a találkozó: a 19. percben Adam Dzwigala szerzett vezetést a St. Paulinak, majd a második félidőt ugyan gyors góllal kezdte az élvonalba hét év után visszajutó Hamburg, de ezt a játékvezető VAR-vizsgálat után lesállás miatt végül visszavonta – korán ünnepelt tehát a hazai szurkolótábor.

A 60. percben pedig még rosszabbra fordult a Hamburg helyzete, miután Andréas Hountondji kétgólosra növelte a vendégek előnyét.

A három pont sorsa a 77. percben dőlt el végleg, amikor a hamburgiak grúz védőjét, Giorgi Gocsoleisvilit második sárga lap után kiállította Christian Dingert játékvezető.

Bár a rendes játékidő vége után még tíz perc hosszabbítás következett, az eredmény már nem változott – a két hamburgi székhelyű csapat összecsapását a St. Pauli kétgólos különbséggel megnyerte és megszerezte első győzelmét a Bundesliga új idényében.

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

Hamburger SV–St. Pauli 0–2 (Dzwigala 19., Hountondji 60.)

Kiállítva: Gocsoleisvili (HSV, 77.)

SZOMBATON JÁTSSZÁK

15.30: Hoffenheim–Eintracht Frankfurt

15.30: RB Leipzig–Heidenheim (Tv: Arena4)

15.30: VfB Stuttgart–Borussia Mönchengladbach

15.30: Werder Bremen–Bayer Leverkusen

18.30: Augsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.30: Wolfsburg–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–1. FC Union Berlin

19.30: 1. FC Köln–Freiburg