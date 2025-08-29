A St. Pauli két góllal legyőzte a Hamburgot a városi derbin

A múlt heti első fordulóban mindkét csapat döntetlennel kezdte meg szereplését az új idényben, most azonban egyértelműen a vendégek számára alakult kedvezőbben a találkozó: a 19. percben Adam Dzwigala szerzett vezetést a St. Paulinak, majd a második félidőt ugyan gyors góllal kezdte az élvonalba hét év után visszajutó Hamburg, de ezt a játékvezető VAR-vizsgálat után lesállás miatt végül visszavonta – korán ünnepelt tehát a hazai szurkolótábor.
A 60. percben pedig még rosszabbra fordult a Hamburg helyzete, miután Andréas Hountondji kétgólosra növelte a vendégek előnyét.
A három pont sorsa a 77. percben dőlt el végleg, amikor a hamburgiak grúz védőjét, Giorgi Gocsoleisvilit második sárga lap után kiállította Christian Dingert játékvezető.
Bár a rendes játékidő vége után még tíz perc hosszabbítás következett, az eredmény már nem változott – a két hamburgi székhelyű csapat összecsapását a St. Pauli kétgólos különbséggel megnyerte és megszerezte első győzelmét a Bundesliga új idényében.
NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
Hamburger SV–St. Pauli 0–2 (Dzwigala 19., Hountondji 60.)
Kiállítva: Gocsoleisvili (HSV, 77.)
SZOMBATON JÁTSSZÁK
15.30: Hoffenheim–Eintracht Frankfurt
15.30: RB Leipzig–Heidenheim (Tv: Arena4)
15.30: VfB Stuttgart–Borussia Mönchengladbach
15.30: Werder Bremen–Bayer Leverkusen
18.30: Augsburg–Bayern München (Tv: Arena4)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.30: Wolfsburg–Mainz (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Dortmund–1. FC Union Berlin
19.30: 1. FC Köln–Freiburg
|1. St. Pauli
|2
|1
|1
|–
|5–3
|+2
|4
|2. Bayern München
|1
|1
|–
|–
|6–0
|+6
|3
|3. Eintracht Frankfurt
|1
|1
|–
|–
|4–1
|+3
|3
|4. Augsburg
|1
|1
|–
|–
|3–1
|+2
|3
|Wolfsburg
|1
|1
|–
|–
|3–1
|+2
|3
|6. Hoffenheim
|1
|1
|–
|–
|2–1
|+1
|3
|7. Union Berlin
|1
|1
|–
|–
|2–1
|+1
|3
|8. 1. FC Köln
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|9. Borussia Dortmund
|1
|–
|1
|–
|3–3
|0
|1
|10. Mönchengladbach
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|11. Hamburg
|2
|–
|1
|1
|0–2
|–2
|1
|12. Stuttgart
|1
|–
|–
|1
|1–2
|–1
|0
|13. Bayer Leverkusen
|1
|–
|–
|1
|1–2
|–1
|0
|14. Mainz
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|15. Freiburg
|1
|–
|–
|1
|1–3
|–2
|0
|Heidenheim
|1
|–
|–
|1
|1–3
|–2
|0
|17. Werder Bremen
|1
|–
|–
|1
|1–4
|–3
|0
|18. RB Leipzig
|1
|–
|–
|1
|0–6
|–6
|0