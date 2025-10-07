Nemzeti Sportrádió

Harry Kane szívesen szerződést hosszabbítana a Bayern Münchennel

Vágólapra másolva!
2025.10.07. 15:06
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Bundesliga Harry Kane német foci Bayern Müchen
Harry Kane, a Bayern München angol futballistája elképzelhetőnek tartja, hogy meghosszabbítja 2027 nyarán lejáró szerződését.

„Nemrég nyilatkoztam, hogy eddig még nem voltak erről tárgyalások a Bayernnel, de ha sor kerül rá, kész vagyok átbeszélni a dolgokat, és határozottan elképzelhetőnek tartom, hogy maradok” – nyilatkozta a 32 éves támadó.

Kane 2023-ban lett a müncheniek játékosa, de már most a klub történetének egyik legjobbja. A 21. században ő érte el leggyorsabban a 100 gólt egy csapatban, a múlt hétvégén pedig megszerezte a 11. találatát is a bajnoki szezonban, hat forduló alatt ez korábban senkinek sem sikerült a Bundesligában.

„Sokkal többet teszek azért, hogy még jobb legyek. Egészségesen táplálkozok, és rengeteget edzek a konditeremben. Megpróbálom a lehető legjobbat kihozni a jelenlegi helyzetből” – fogalmazott az angol válogatott csapatkapitánya.

 

Bundesliga Harry Kane német foci Bayern Müchen
Legfrissebb hírek

Dárdai Bence: Remélem, később azt mondhatom, ez az időszak erősebbé tett

Légiósok
7 perce

Őrült rekordok nyomában – Cselőtei Márk publicisztikája

Német labdarúgás
19 órája

Kiütéssel nyert a Hamburg a Mainz ellen

Német labdarúgás
2025.10.05. 19:40

Gulácsi Péter: Egyértelmű volt, hogy maradni akarok

Német labdarúgás
2025.10.05. 10:23

Luis Díaz duplájára alapozva Frankfurtban is hibátlan maradt a Bayern München

Német labdarúgás
2025.10.04. 20:30

Gulácsi és Orbán végig a pályán volt, a Lipcse elhozott egy pontot Dortmundból

Német labdarúgás
2025.10.04. 17:28

Idegenbeli győzelmével már BL-helyen áll az újonc Köln

Német labdarúgás
2025.10.03. 22:29

Harry Kane megdöntötte Lionel Messi egyik rekordját

Bajnokok Ligája
2025.10.01. 16:06
Ezek is érdekelhetik