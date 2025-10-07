Harry Kane szívesen szerződést hosszabbítana a Bayern Münchennel

„Nemrég nyilatkoztam, hogy eddig még nem voltak erről tárgyalások a Bayernnel, de ha sor kerül rá, kész vagyok átbeszélni a dolgokat, és határozottan elképzelhetőnek tartom, hogy maradok” – nyilatkozta a 32 éves támadó.

Kane 2023-ban lett a müncheniek játékosa, de már most a klub történetének egyik legjobbja. A 21. században ő érte el leggyorsabban a 100 gólt egy csapatban, a múlt hétvégén pedig megszerezte a 11. találatát is a bajnoki szezonban, hat forduló alatt ez korábban senkinek sem sikerült a Bundesligában.

„Sokkal többet teszek azért, hogy még jobb legyek. Egészségesen táplálkozok, és rengeteget edzek a konditeremben. Megpróbálom a lehető legjobbat kihozni a jelenlegi helyzetből” – fogalmazott az angol válogatott csapatkapitánya.