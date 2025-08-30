Nemzeti Sportrádió

Nem borult a papírforma Augsburgban, ötgólos meccsen nyert a Bayern

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.30. 20:39
Fotó: Imago Images
Címkék
Bayern München Augsburg Bundesliga
A címvédő Bayern München ötgólos meccsen tudott nyerni az Augsburg vendégeként a német élvonal (Bundesliga) 2. fordulójában.

A mérkőzés az előzetes elvárásoknak megfelelően bajor fölényt hozott, s bő fél óra játék után meg is szerezte a vezetést a címvédő, Kane beadását Serge Gnabry bólintotta a hazaiak kapujába. A szünet előtt Luis Díaz is betalált egy végletekig kijátszott akció végén, így kétgólos bajor előnnyel fordultak a felek.

A fordulás után szinte azonnal jött a vendégek harmadik gólja, Michael Olise lövésébe Dahmen nagy bravúrral nyúlt bele, de pechjére a labda így is a gólvonal mögött kötött ki. Néhány perccel később érkezett a Szabics Imrét segédedzőként alkalmazó Augsburg válasza, Fellhauer beadását Kristijan Jakic belsőzte a bal alsó sarokba.

Az utolsó negyedórába lépve tovább faragott hátrányából a hazai csapat: a Bayern védelme ugyanis addig ügyetlenkedett, amíg Mert Kömür lapos lövése utat nem talált a hálóba. Az eredetileg jelzett hétperces ráadás végül majdnem 13 percesre dagadt, miután Boey és Fellhauer összefejelt – utóbbit végül hordágyon vitték le a pályáról. Mindez az eredményen már nem változtatott, a Bayern végül ha nehezen is, de begyűjtötte a három pontot. 2–3

NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
Augsburg–Bayern München 2–3 (Jakic 53., Kömür 76., ill. Gnabry 28., L. Díaz 45+4., Olise 48.)

Korábban
Hoffenheim–Eintracht Frankfurt 1–3 (Prömel 90+1., ill. Doan 17., 27., Uzun 51.)
RB Leipzig–Heidenheim 2–0 (Baumgartner 48., Romulo 78.)
VfB Stuttgart–Borussia Mönchengladbach 1–0 (Andrés 79.)
Werder Bremen–Bayer Leverkusen 3–3 (R. Schmid 44. – 11-esből, I. Schmidt 78., K. Coulibaly 90+4., ill. Schick 5., 64. – 11-esből, Tillman 35.)
Kiállítva: Stark (Bremen, 63.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.30: Wolfsburg–Mainz (Tv: Arena4)
17.30:  Borussia Dortmund–1. FC Union Berlin
19.30: 1. FC Köln–Freiburg

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Hamburger SV–St. Pauli 0–2 (Dzwigala 19., Hountondji 60.)
Kiállítva: Gocsoleisvili (HSV, 77.)

 

Bayern München Augsburg Bundesliga
Legfrissebb hírek

Váratlan fordulat, mégsem lesz a Bayern játékosa Nicolas Jackson?

Német labdarúgás
21 órája

A duplája mellett gólpasszt adó Doan vezérletével nyert idegenben a Frankfurt; emberelőnyben ikszelt Brémában a Leverkusen

Német labdarúgás
22 órája

Nicolas Jackson Németországban köt ki – sajtóhír

Német labdarúgás
Tegnap, 10:17

A St. Pauli két góllal legyőzte a Hamburgot a városi derbin

Német labdarúgás
2025.08.29. 22:31

Cimikasz megérkezett Rómába, olasz válogatott játékost igazolna a Newcastle – pénteki transzferhíradó

Minden más foci
2025.08.29. 19:56

Nagyot kínlódott a Bayern, de a 94. percben fejelt Kane-góllal továbbjutott a Német Kupában

Német labdarúgás
2025.08.27. 22:48

Ők voltak a legjobb vételek ezen a nyáron a Bundesligában

Német labdarúgás
2025.08.27. 11:17

Elégedettek Dortmundban, itt a Borussia nagy bejelentése!

Német labdarúgás
2025.08.26. 11:28
Ezek is érdekelhetik