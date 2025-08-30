Nem borult a papírforma Augsburgban, ötgólos meccsen nyert a Bayern

A mérkőzés az előzetes elvárásoknak megfelelően bajor fölényt hozott, s bő fél óra játék után meg is szerezte a vezetést a címvédő, Kane beadását Serge Gnabry bólintotta a hazaiak kapujába. A szünet előtt Luis Díaz is betalált egy végletekig kijátszott akció végén, így kétgólos bajor előnnyel fordultak a felek.

A fordulás után szinte azonnal jött a vendégek harmadik gólja, Michael Olise lövésébe Dahmen nagy bravúrral nyúlt bele, de pechjére a labda így is a gólvonal mögött kötött ki. Néhány perccel később érkezett a Szabics Imrét segédedzőként alkalmazó Augsburg válasza, Fellhauer beadását Kristijan Jakic belsőzte a bal alsó sarokba.

Az utolsó negyedórába lépve tovább faragott hátrányából a hazai csapat: a Bayern védelme ugyanis addig ügyetlenkedett, amíg Mert Kömür lapos lövése utat nem talált a hálóba. Az eredetileg jelzett hétperces ráadás végül majdnem 13 percesre dagadt, miután Boey és Fellhauer összefejelt – utóbbit végül hordágyon vitték le a pályáról. Mindez az eredményen már nem változtatott, a Bayern végül ha nehezen is, de begyűjtötte a három pontot. 2–3

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

Augsburg–Bayern München 2–3 (Jakic 53., Kömür 76., ill. Gnabry 28., L. Díaz 45+4., Olise 48.)

Korábban

Hoffenheim–Eintracht Frankfurt 1–3 (Prömel 90+1., ill. Doan 17., 27., Uzun 51.)

RB Leipzig–Heidenheim 2–0 (Baumgartner 48., Romulo 78.)

VfB Stuttgart–Borussia Mönchengladbach 1–0 (Andrés 79.)

Werder Bremen–Bayer Leverkusen 3–3 (R. Schmid 44. – 11-esből, I. Schmidt 78., K. Coulibaly 90+4., ill. Schick 5., 64. – 11-esből, Tillman 35.)

Kiállítva: Stark (Bremen, 63.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.30: Wolfsburg–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–1. FC Union Berlin

19.30: 1. FC Köln–Freiburg

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Hamburger SV–St. Pauli 0–2 (Dzwigala 19., Hountondji 60.)

Kiállítva: Gocsoleisvili (HSV, 77.)