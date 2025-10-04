Luis Díaz duplájára alapozva Frankfurtban is hibátlan maradt a Bayern München

A forduló előtt a Bayern München meccsein öt, a Frankfurt meccsein átlagosan hat gól született, így itt is gólzáporos találkozóra lehetett számítani.

Ehhez mérten remekül kezdtek a bajorok: a középkezdést Luis Díaz hátragurította Manuel Neuernek, akinek felívelését követően nem tudtak felszabadítani a frankfurti védők, Serge Gnabry középre tett labdáját pedig Luis Díaz (azaz az akció elindítója) kapuba lőtte a 15. másodpercben. A korai kapott gól nem zavarta meg a Frankfurtot, a 14. percben Jean-Matteo Bahoya talált be, de kezezés miatt hosszas videózás után érvénytelenítették a találatot. A 27. percben ismét jöttek a vendégek, Luis Díaz Harry Kane-hez passzolt, aki 18 méterről jobbal kilőtte a jobb alsó sarkot. Az angol támadó idénybeli tizedik müncheni tétmérkőzésén a 18. gólját szerezte. Ő az első játékos a Bundesliga történetében, aki az idény első hat bajnokiján 11 gólig jutott.

A müncheniek dominanciája tovább nőtt a második félidőben, a Frankfurt mindössze egy lövésig jutott ebben a játékrészben. A 84. percben egy kontra végén Luis Díaz szerezte meg saját maga második, csapata harmadik gólját. A Bayern tehát magabiztos győzelemmel megőrizte hibátlan mérlegét, Neuer ezzel megszerezte 362. Bundesliga-győzelmét, ezzel beérve a rekordot tartó Thomas Müllert, azonban aggodalomra adhat okot, hogy a mérkőzés hajrájában Harry Kane-t bokasérülés miatt le kellett cserélni. 0–3

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Eintracht Frankfurt–Bayern München 0–3 (Luis Díaz 1., 84., Kane 27.)

Korábban

Augsburg–Wolfsburg 3–1 (Banks 3., Kömür 51., Fellhauer 63., ill. Daghim 65.)

Bayer Leverkusen–Union Berlin 2–0 (Poku 33., Kofane 49.)

Borussia Dortmund–RB Leipzig 1–1 (Couto 23., ill. Baumgartner 7.)

Werder Bremen–St. Pauli 1–0 (Mbangula 2.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.30: VfB Stuttgart–Heidenheim (Tv: Arena4)

17.30: Hamburg–Mainz

19.30: Mönchengladbach–Freiburg

Pénteken játszották

Hoffenheim–1. FC Köln 0–1 (El Mala 16.)