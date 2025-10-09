Korábbi klubja gyógyszerei miatt bármikor meghalhat a horvát csatár

A Hamburgban született horvát csatár a helyi klubnál, a St. Paulinál mutatkozott be a felnőttek között, majd 2001-től hét éven keresztül volt a Werder Bremen játékosa, amellyel a német bajnokságot, a Német Kupát és a Német Ligakupát is megnyerte, ám egy német televíziós dokumentumfilmnek adott interjúja alapján aligha emlékszik vissza jó szívvel a brémai időszakra. A később a francia Nantes-nál, az angol Bolton Wanderersnél és a német Mainznál is megforduló támadó, Lisztes Krisztián és Szalai Ádám egykori csapattársa 2012-ben volt kénytelen felhagyni a profi futballal, azt követően, hogy 2007-ben veseátültetésen esett át.

Klasnic azóta pedig pereskedett a brémai klubbal, amelytől 2020-ban négymillió fontot nyert, ám a Werder Bremen orvosai által felírt fájdalomcsillapítók miatt még két veseátültetést hajtottak végre rajta, most pedig egy német televíziós dokumentumfilmben látható interjújában arról beszélt, nagyon hálás, hogy még él, de nem tudja, mennyi ideje van hátra – idézte a horvát támadót a GiveMeSport.

„Hálásnak kell lennem, hogy még élek, annak ellenére, hogy beteg vagyok és gyógyszereket kell szednem. Természetesen dühös is vagyok. Nem szeretném, ha ezt bárkinek is át kellene élnie. Nem számít, mennyi pénzt kaptam kártérítésként, az nem hozza vissza az egészségemet” – hangsúlyozta Klasnic, aki a fájdalomcsillapítók nélkül nem tudott volna jó teljesítményt nyújtani.

„Nem hiszem, hogy bármilyen sportot lehet űzni fájdalomcsillapítók nélkül, de ha tudtam volna, hogy veseproblémáim vannak, nem szedtem volna be ezeket a gyógyszereket” – húzta alá Klasnic, akinek egészségügyi problémáiról a bíróság is megállapította, hogy a helytelen orvosi kezelés következményei, s azért a Werder egykori orvosai a felelősek. A bíróság azt állította, hogy a Werder egészségügyi személyzetének már 2003-ban fel kellett volna ismernie és kezelnie a csatár rossz veseműködését.