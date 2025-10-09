Nemzeti Sportrádió

Korábbi klubja gyógyszerei miatt bármikor meghalhat a horvát csatár

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.09. 14:59
null
Ivan Klasnic (Fotó: Getty Images)
Címkék
Werder Bremen Bundesliga Bolton Wanderers német foci Ivan Klasnic
Elmondása szerint bármikor meghalhat a korábban a St. Paulinál, a Werder Bremennél, a Nantes-nál, a Bolton Wanderersnél és a Mainznál is megforduló horvát válogatott középpályás, Ivan Klasnic, aki egy, a GiveMeSports által idézett interjújában beszélt arról, hogy a brémai klubtól kapott fájdalomcsillapítók tönkretették az egészségét.

A Hamburgban született horvát csatár a helyi klubnál, a St. Paulinál mutatkozott be a felnőttek között, majd 2001-től hét éven keresztül volt a Werder Bremen játékosa, amellyel a német bajnokságot, a Német Kupát és a Német Ligakupát is megnyerte, ám egy német televíziós dokumentumfilmnek adott interjúja alapján aligha emlékszik vissza jó szívvel a brémai időszakra. A később a francia Nantes-nál, az angol Bolton Wanderersnél és a német Mainznál is megforduló támadó, Lisztes Krisztián és Szalai Ádám egykori csapattársa 2012-ben volt kénytelen felhagyni a profi futballal, azt követően, hogy 2007-ben veseátültetésen esett át.

Klasnic azóta pedig pereskedett a brémai klubbal, amelytől 2020-ban négymillió fontot nyert, ám a Werder Bremen orvosai által felírt fájdalomcsillapítók miatt még két veseátültetést hajtottak végre rajta, most pedig egy német televíziós dokumentumfilmben látható interjújában arról beszélt, nagyon hálás, hogy még él, de nem tudja, mennyi ideje van hátra – idézte a horvát támadót a GiveMeSport.

„Hálásnak kell lennem, hogy még élek, annak ellenére, hogy beteg vagyok és gyógyszereket kell szednem. Természetesen dühös is vagyok. Nem szeretném, ha ezt bárkinek is át kellene élnie. Nem számít, mennyi pénzt kaptam kártérítésként, az nem hozza vissza az egészségemet” – hangsúlyozta Klasnic, aki a fájdalomcsillapítók nélkül nem tudott volna jó teljesítményt nyújtani.

„Nem hiszem, hogy bármilyen sportot lehet űzni fájdalomcsillapítók nélkül, de ha tudtam volna, hogy veseproblémáim vannak, nem szedtem volna be ezeket a gyógyszereket” – húzta alá Klasnic, akinek egészségügyi problémáiról a bíróság is megállapította, hogy a helytelen orvosi kezelés következményei, s azért a Werder egykori orvosai a felelősek. A bíróság azt állította, hogy a Werder egészségügyi személyzetének már 2003-ban fel kellett volna ismernie és kezelnie a csatár rossz veseműködését.

 

Werder Bremen Bundesliga Bolton Wanderers német foci Ivan Klasnic
Legfrissebb hírek

Dárdai Bence: Remélem, később azt mondhatom, ez az időszak erősebbé tett

Légiósok
2025.10.07. 17:31

Harry Kane szívesen szerződést hosszabbítana a Bayern Münchennel

Német labdarúgás
2025.10.07. 15:06

Kiütéssel nyert a Hamburg a Mainz ellen

Német labdarúgás
2025.10.05. 19:40

Gulácsi Péter: Egyértelmű volt, hogy maradni akarok

Német labdarúgás
2025.10.05. 10:23

Luis Díaz duplájára alapozva Frankfurtban is hibátlan maradt a Bayern München

Német labdarúgás
2025.10.04. 20:30

Gulácsi és Orbán végig a pályán volt, a Lipcse elhozott egy pontot Dortmundból

Német labdarúgás
2025.10.04. 17:28

Idegenbeli győzelmével már BL-helyen áll az újonc Köln

Német labdarúgás
2025.10.03. 22:29

Schäferék ikszeltek; a Freiburg a VAR-nak köszönhette a vezetését

Német labdarúgás
2025.09.28. 21:32
Ezek is érdekelhetik