Az Apache becenevű 42 éves futballista, aki gyermekkori klubjánál, a Boca Juniorsnál fejezte be pályafutását 2022-ben, tavaly kijelentette, hogy szeretné, ha Lionel Messi és egykori csapattársa, Cristiano Ronaldo – akivel a Manchester Unitedben játszott együtt – is ott lenne a gálameccsen, ugyanakkor utóbbi még nem fogadta el a meghívást.

„Nagy megtiszteltetés, hogy a világ legjobb játékosát üdvözölhetjük Apache utolsó fellépésén” – írták a szervezők az Instagramon az argentin válogatottal 2022-ben világbajnok, 2014-ben és idén vb-ezüstérmes Messi szerepvállalásáról.

Cristiano Ronaldo részvétele még bizonytalan, viszont Messi mellett többek között az angol Rio Ferdinand, az argentin Martín Palermo, Sergio Agüero és Leandro Paredes, valamint az olasz Gianluigi Buffon biztosan ott lesz a mérkőzésen, melyre a Boca Juniors stadionjában, a La Bombonerában kerül sor.

Tévez 76-szor szerepelt az argentin válogatottban, a Manchester Uniteddel Bajnokok Ligáját nyert, emellett játszott többek között a Manchester Cityben és a Juventusban is.